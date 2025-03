Oscar 2025: le battute su Karla e Drake, il discorso di Brody e gli ultimi “arrivati” per l’In Memoriam

In una lunga intervista di Variety, Rob Mills, vicepresidente esecutivo dell’intrattenimento non sceneggiato e alternativo di Walt Disney TV, ha raccontato alla rivista i retroscena e alcuni dettagli di quello che abbiamo visto nel corso della cerimonia di assegnazione degli Oscar 2025 (tutti i vincitori), condotta per la prima volta da Conan O’Brien.

Mills ha espresso grande soddisfazione per gli ascolti della trasmissione in diretta e per i feedback generalmente positivi per lo spettacolo che mirava a riportare in auge i tradizionali punti fermi degli Academy Awards, come un’orchestra a cui venisse dato risalto.

“Conan ha assolutamente centrato il punto”, ha detto Mills. “È stato questo ricordo di quando presentava gli Emmy e di tutte le cose che ha fatto. Questo è stato quasi come i più grandi successi di Conan. C’era un po’ di tutto: un monologo incredibilmente divertente che aveva i tratti distintivi di ciò che fa Conan: sciocchezze, autoironia, battute divertenti, e poi 20 minuti dopo ti rendi conto che sono davvero divertenti”.

Quindi tornerà? “Dipende davvero da Conan, ma so che ci piacerebbe molto riaverlo“, ha detto Mills. “Non so se questa conta come un’offerta ufficiale, ma spero davvero che voglia tornare. È stata una gioia e un privilegio, e probabilmente l’unico tipo di metadone che potessi avere per non essere stato in grado di fare lo spettacolo con Jimmy Kimmel“.

Lo spettacolo di quest’anno non ha reinventato il format degli Oscar, ma ci ha giocato. Mills ha attribuito le scelte della trasmissione ai produttori degli Oscar 2025 Raj Kapoor e Katy Mullan, così come al produttore di lunga data di O’Brien Jeff Ross. Ecco alcuni punti che hanno destato particolari reazioni:

La recente pratica di avere presentatori “Fab Five” che onoravano i candidati alla recitazione di quest’anno era stata eliminata prima dello scandalo sui social media di Karla Sofia Gascón.

“Posso dirti che non era mai stato il piano. I piani dei Fab Five erano stati fatti mesi prima [dello scandalo]”, ha detto Mills. “Devi ricordare che quando stai selezionando le persone che hanno vinto in passato in quelle rispettive categorie, l’elenco non è incredibilmente lungo. È difficile far arrivare così tante persone. Devono ingaggiare 20 attori e attrici vincitori di premi Oscar. È davvero difficile”.

Ed è per questo che la consegna dei candidati ai “Fab Five” è stata utilizzata per mettere in luce di più gli artigiani, con Lily-Rose Depp, Elle Fanning, John Lithgow, Connie Nielsen, Bowen Yang, lì per elogiare i costumisti candidati agli Oscar dei loro film. “Quindi, questo era sempre stato pianificato [per concentrare le presentazioni dei “Fab Five” quest’anno sulle categorie degli artigiani]”, ha detto Mills. “Era anche un modo per dare un po’ di risalto anche ad alcune categorie tecniche, motivo per cui è stato così fantastico con i costumi e la cinematografia. Quindi, questo non aveva nulla a che fare con Karla”.

Demi Moore non sapeva che lo spettacolo degli Oscar 2025 si sarebbe aperto con Conan che usciva dal suo corpo, in stile “The Substance”.

Il segmento è nato dalle prime sessioni di brainstorming di O’Brien, poiché le immagini di “The Substance” erano tra le più iconiche dell’anno. “Ho pensato che fosse fantastico“, ha detto Mills. “Quando parliamo dei più grandi successi di Conan, tutto ciò a cui riuscivo a pensare era che ogni volta che faceva uno spettacolo, aveva una di queste parti filmate. Pensavi molto a Billy Crystal quando si apriva con quelle fantastiche pre-registrazioni”.

O’Brien ha ridotto al minimo le battute su Gascón, perché lo scandalo si era già un po’ placato, e non voleva che desse il tono sbagliato.

La battuta di O’Brien su Kendrick Lamar che chiamava Drake un pedofilo era un po’ più piccante, e sebbene abbia fatto alzare le sopracciglia all’interno della ABC, Mills ha approvato. “Quando l’ha fatto durante le prove, ero con Jeff Ross, il suo produttore, e abbiamo pensato, quella battuta spaccherà. Ed è stato fantastico! È stato un po’ inaspettato da parte di Conan, ma è questo che lo ha reso divertente”. Rivolgendosi al pubblico, ha ironizzato: “Anora usa la parola con la F 479 volte, tre in più del record stabilito dal pubblicista di Karla Sofía Gascón”. Ha riso, definendo la battuta “incredibilmente sciocca”, prima di aggiungere: “Karla Sofía Gascón è qui stasera, e Karla, se vuoi twittare sugli Oscar… il mio nome è Jimmy Kimmel”.

Il medley di Ariana Grande che canta “Somewhere Over the Rainbow” (da “Il mago di Oz”), Cynthia Erivo che canta “Home” (da “The Wiz”) e le due che cantano “Defying Gravity” (da “Wicked”) è stato proposto dal produttore Kapoor all’inizio del processo di pianificazione degli Oscar come brano di apertura.

“Quella era tutta opera di Raj e Katy”, ha detto Mills. “Non puoi semplicemente dare per scontato che Ariana Grande e Cynthia Erivo si presenteranno e canteranno. Questa è la prima volta che cantano insieme in pubblico dopo il film, e in particolare “Defying Gravity”. Raj l’ha sempre proposto così. Penso che probabilmente lo avesse in mente da molto tempo, aveva semplicemente capito tutto”.

L’omaggio a James Bond agli Oscar 2025

L’idea di selezionare Doja Cat, Raye e Lisa per l’omaggio a James Bond è il secondo tributo è nato dall’esperienza di Kapoor come produttore dei Grammy.

Questo includeva come sono state selezionate quelle canzoni: Lisa che canta “Live and Let Die“, Doja Cat che canta “Diamonds Are Forever” e Raye che canta “Skyfall“. Le recensioni sono state contrastanti su queste performance, ma i produttori hanno pensato che fosse andata bene.

L’idea di avere anche Margaret Qualley è arrivata più tardi.

“Penso che Margaret sia stata in qualche modo pensata in seguito”, ha detto Mills. “Ho pensato che fosse assolutamente incredibile. È stata fantastica. E certamente, sono sicuro che ora stanno guardando e pensando, questa è qualcuno che deve far parte del franchise di James Bond in qualche modo, forma o aspetto nel prossimo film”.

No, Bob Dylan non è stato invitato a premiare la migliore canzone originale.

Nel presentare la canzone originale, Mick Jagger ha suggerito che Bob Dylan era stata la prima scelta dell’Academy, ma che lui l’aveva rifiutata. (Jagger ha scherzato dicendo che Dylan aveva suggerito di “trovare qualcuno più giovane” e che Jagger, 81 anni, è effettivamente più giovane di Dylan, 83 anni). Ma “quella era una battuta di Mick Jagger“, ha detto Mills. “Penso che tutti sappiano, se siete mai stati a uno spettacolo dei Rolling Stones o lo avete visto in TV, che Mick Jagger ha un incredibile senso dell’umorismo. Ma Mick è sempre stata la prima scelta. Era come, ‘la richiesta è rivolta a Mick Jagger, non lo farà mai’. E lo ha fatto! Questa era la sua prima volta agli Oscar”.

La morte di Gene Hackman ha causato dei cambi di programma all’ultimo momento

“Quella mattina, ci stavamo tutti mandando messaggi su cosa avremmo fatto per Gene. L’unica cosa che sapevamo subito era che potevamo farlo partecipare al montaggio. Ma era davvero importante capire quale fosse il giusto tipo di nota che potevamo fare per Gene. Lo spettacolo era già in corso da un pezzo, ma era davvero importante. Devo fare un ringraziamento speciale a [la produttrice di talenti degli Oscar] Taryn Hurd che ogni anno diceva: “Dobbiamo vedere se riusciamo a far presentare questo film a Gene”. C’era sempre una conversazione. Non era mai il momento giusto. Quindi ha preso la perdita duramente, ed era importante per lei trovare la persona giusta a cui affidare l’omaggio e, fortunatamente, Morgan Freeman è arrivato in aereo per questo”. Il video In Memoriam era stato bloccato, ma hanno fatto una rara eccezione per includere Hackman.

I produttori sapevano che era meglio lasciare parlare Adrien Briody, anche se lo spettacolo stava già andando per le lunghe.

Mentre Brody faceva il suo lungo discorso di ringraziamento, la musica ha finalmente iniziato a suonare per lui per concludere. In quel momento, Brody non ci stava: “Sto concludendo, per favore spegnete la musica”, ha detto Brody. “L’ho già fatto prima. Grazie. Non è il mio primo rodeo, ma sarò breve”.

“Forse se avesse tenuto la gomma in bocca, non avrebbe fatto un discorso così lungo. Non puoi biasimare Adrien Brody; è un artista incredibile. Penso che il discorso fosse così lungo che è in realtà un po’ difficile ricordare quali fossero i suoi punti. A tutti viene detto prima dello spettacolo, siate concisi, siate memorabili. Sì, stiamo cercando di far andare avanti lo spettacolo, ma vi aiuterà anche, perché è quello che ricorderete del discorso.”

Ben Stiller ha coreografato la sua caduta sul palco agli Oscar 2025

Come attore, Ben Stiller non è estraneo alla comicità fisica. Quindi era chiaramente all’altezza del compito di prendere in giro un po’ la scenografia, il premio che era stato incaricato di consegnare. Mentre cercava di presentare i candidati, la piattaforma su cui si trovava saliva e scendeva, dimostrando scherzosamente il suo punto, che la scenografia e il suo funzionamento sono fondamentali.

“L’ha provato sabato e ci ha praticamente azzeccato“, ha detto Mills. “Ben ha sempre un’idea in mente. Penso che l’avesse in mente e l’abbia praticamente coreografata. In realtà è stato abbastanza facile per lui, una volta arrivato alle prove, azzeccarlo”.

Con il passare delle settimane e l’allontanamento dai devastanti incendi boschivi di Los Angeles di gennaio, i produttori hanno discusso molto su quanto farvi riferimento. Il consenso generale era che le persone erano esauste dal pensare e parlare della tragedia, motivo per cui l’apertura non è stata troppo lunga e non ha effettivamente fatto riferimento agli incendi.

Ciò includeva anche la decisione di conservare i riferimenti di O’Brien agli incendi a un momento successivo del suo monologo e di aggiungere umorismo all’apparizione dei pompieri durante la trasmissione.

Alla fine la decisione è stata che O’Brien facesse seriamente riferimento agli incendi alla fine del suo monologo, piuttosto che all’inizio. E più tardi, O’Brien non solo ha reso omaggio ai primi soccorritori dei vigili del fuoco che hanno combattuto gli incendi a Pacific Palisades e Altadena, ma ha anche dato a tre di loro delle battute da recitare. Quelle battute, come puoi immaginare, sono state ripetute più volte prima di arrivare a ciò che è stato recitato dai tre vigili del fuoco.

Adam Sandler ha chiesto di restare dopo la sua parte agli Oscar, ma si ritiene che sia rimasto nel suo comodo vestito.

Sandler è riuscito a essere il più comodo di tutti nel Dolby Theatre, seduto in felpa e pantaloncini corti, con grande disappunto ironico di O’Brien. Sebbene sembrasse che Sandler fosse lì solo per quella parte, fonti interne hanno detto che voleva che i posti rimanessero, anche se non è chiaro per quanto tempo sia rimasto. “Non credo che stesse scherzando su quella partita di basket“, ha detto Mills.