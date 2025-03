Oscar 2025: i migliori look del red carpet!

Molte star hanno optato per soluzioni luccicanti, con paillettes, laminati e colori che hanno coperto tutte le scale dell’argento e del cipria. Come Selena Gomez e il suo abito a colonna Ralph Lauren tempestato di gioielli, o Demi Moore in un abito lungo Armani Privé. Anche le forme decise hanno avuto un momento di tendenza, come si vede su Raffey Cassidy nel suo abito di seta Loewe con fiocco grande. E le tonalità decise e brillanti hanno avuto il loro momento di gloria sul red carpet: Michelle Yeoh in un abito senza spalline blu cobalto di Balenciaga, Coco Gauff in un abito giallo a cascata di Miu Miu e Gal Gadot in un abito infuocato, colore che le dona particolarmente. Il tappeto rosso è stato colorato e allegro.

Per quanto riguarda alcuni degli uomini meglio vestiti della serata, la star di A Complete Unknown Timothée Chalamet si è distinta dal gruppo nel suo abito in pelle giallo burro di Givenchy, mentre la star di Sing Sing Colman Domingo ha optato per il rosso in un abito scialle di Valentino. E lui è uno che sul red carpet sa giocare e divertirsi, con risultati sempre eccellenti (per non parlare di quanto sia talentuoso, ma non è questo il luogo!). È sempre rinfrescante vedere gli uomini sperimentare con stile e molti di quelli che hanno partecipato agli Oscar 2025, ci hanno provato. Avete intercettato anche voi Andrew Garfield?