Eduardo Scarpetta: 10 cose che forse non sai sull’attore

La carriera dell’attore Eduardo Scarpetta è iniziata solo da qualche anno ma vanta già una serie di partecipazioni a film e progetti televisivi di grande importanza. Ruolo dopo ruolo l’interprete ha saputo distinguersi come vero e proprio mattatore, in grado di dar vita tanto al dramma quanto alla commedia. Ora che è divenuto particolarmente popolare a livello nazionale, lo si attende sempre più presente tanto sul piccolo quanto sul grande schermo, potendosi così affermare come uno dei volti più interessanti dell’attuale panorama cinematografico italiano.

Ecco 10 cose che non sai di Eduardo Scarpetta.

Powered by

I film e i programmi TV di Eduardo Scarpetta

1. Ha recitato in alcuni celebri film per il cinema. La carriera dell’attore ha avuto nel 2018 con il film Capri-Revolution, presentato in concorso alla 75ª Mostra del Cinema di Venezia, dove interpreta Vincenzo. Questi è il fratello della protagonista, interpretata dall’attrice Marianna Fontana. Divenuto in breve uno dei nomi più ricercati del cinema italiano, questi è tornato sul grande schermo con il nuovo film del regista Mario Martone, intitolato Qui rido io e con protagonista l’attore Toni Servillo. Nel 2021 ha recitato in La tristezza ha il sonno leggero e in La donna per me, dove ha recitato accanto ad Alessandra Mastronardi e Stefano Fresi. Ha poi recitato in Mafia Mamma (2023), Perfomance (2024) e Vas (2024).

2. È noto in particolare per i suoi ruoli televisivi. Dopo aver debuttato sul grande schermo, l’attore ha avuto modo di raggiungere popolarità internazionale grazie alla serie L’amica geniale, con Ludovica Nasti e Gaia Girace, dove interpreta Pasquale Peluso. Questi è uno dei personaggi principali, ricorrente tanto nella prima quanto nella seconda stagione. Sempre in televisione raggiunge il grande successo nel 2021 con il film Carosello Carosone, dove ottiene il ruolo del protagonista e recita accanto a Ludovica Martino. Ha così la possibilità di interpretare il celebre Renato Carosone, ottenendo ulteriori lodi da parte di critica e pubblico. Nel 2022 fa parte del cast della serie Le fate ignoranti, mentre nel 2023 recita al fianco di Matilda De Angelis in La legge di Lidia Poët e al fianco di Miriam Leone in I Leoni di Sicilia. Nel 2025 è protagonista della serie Netflix Storia della mia famiglia.

La famiglia di Eduardo Scarpetta e l’albero genealogico

3. Appartiene ad una celebre famiglia di attori e drammaturghi. Come suggerisce il cognome, il giovane attore discende da una delle più note dinastie teatrali e attoriali di Napoli, ovvero quella degli Scarpetta. Questa ebbe inizio con l’omonimo Eduardo Scarpetta, celebre commediografo vissuto tra il 1853 e il 1925. Questi ebbe ben nove figli, tutti non riconosciuti. L’attore discende proprio da questi, essendo figlio di Mario Scarpetta, nipote di Vincenzo Scarpetta, primogenito di Eduardo.

4. È legato ai celebri De Filippo. Il giovane attore può però vantare una lontana parentela anche con altri celebri interpreti della tradizione napoletana, considerati tra i più grandi di sempre: i De Filippo. Tutto nasce sempre da Eduardo Scarpetta, che tra i suoi figli ebbe anche Eduardo, Peppino e Titina, da lui però mai riconosciuti. Questi crebbero dunque assumendo il cognome della madre, intraprendendo però a loro volta il mestiere del padre. L’appartenenza a tali grandi nomi della recitazione napoletana non ha però mai rappresentato un peso per l’odierno Scarpetta, che ha costruito da sé la propria carriera, tra fatica e grandi successi.

Eduardo Scarpetta in L’amica geniale

5. Ha empatizzato molto con il suo personaggio. Prima di interpretare Carosone, Scarpetta è divenuto celebre per il ruolo di Pasquale Peluso nella serie televisiva L’amica geniale. Il suo personaggio, ricorrente nella prima stagione e tra i protagonisti della seconda, è il primogenito di Alfredo e Giuseppina, particolarmente interessato alla giustizia sociale e alla lotta contro i potenti. Scarpetta, che ha rivelato di aver letto solo i primi due libri della serie, ha raccontato di aver particolarmente empatizzato con il personaggio, condividendo molti dei suoi ideali e del suo punto di vista sul mondo.

Eduardo Scarpetta su Netflix con Storia della mia famiglia

6. Si è basato su vicende personali per la sua interpretazione. In Storia della mia famiglia, la nuova serie italiana disponibile su Netflix, Scarpetta interpreta Fausto, che prossimo alla morte, affida i suoi figli ad una famiglia improbabile e sgangherata. Per la sua interpretazione, l’attore ha dichiarato di essersi “informato sulla malattia del personaggio, che ho vissuto in casa perché mio padre l’ha avuta. Poi ho studiato la dispnea, che ti porta ad essere costantemente in una situazione di affanno, quindi ho lavorato sul respiro e sulla tosse”.

Eduardo Scarpetta interpreta Renato Carosone

7. Si è esercitato nel canto e con il pianoforte. Per poter interpretare Renato Carosone nel modo migliore e più realistico possibile, l’attore si è esercitato per mesi con il pianoforte. Ha raccontato di aver incontrato molteplici difficoltà nell’esercitarsi con questo, ma è infine riuscito a raggiungere il livello richiestogli. Allo stesso tempo, ha dato sfoggio di grandi qualità canore. Scarpetta aveva infatti già studiato canto ai tempi della frequentazione al Centro Sperimentale, ma per poter interpretare le canzoni di Carosone ha deciso di avvalersi nuovamente del suo insegnante dell’epoca, così da poter infine registrare con la propria voce i brani da inserire nel film.

Eduardo Scarpetta è su Instagram

8. Ha un profilo sul celebre social network. L’attore possiede inoltre un profilo personale sul social network Instagram, dove vanta ad oggi un totale di oltre 118 mila follower. Sul suo profilo è solito condividere tanto fotografie relative ai propri progetti da interprete, quanto immagini legate più alla sua vita al di fuori delle scene. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue attività dentro e fuori lo schermo.



Eduardo Scarpetta ha una fidanzata?

9. Ha calcato un red carpet con la sua dolce metà. Alla Festa del cinema di Roma del 2023, l’attore si è presentato sul red carpet della serie I Leoni di Sicilia con la fidanzata Veronica Ricci. I due sono apparsi particolarmente innamorati, tra sguardi complici, tenerezze e anche qualche bacio. A parte questa uscita pubblica, l’attore è molto riservato riguardo la propria vita privata e non condivide troppi dettagli a riguardo. Tant’è che su chi sia e che lavoro svolga la sua fidanzata non ci sono informazioni.



L’età e l’altezza di Eduardo Scarpetta

10. Eduardo Scarpetta è nato il 14 aprile 1993 a Napoli. L’attore è alto 1,81 metri.

Fonte: IMDb, Instagram