In cento anni di storia la Disney ha regalato al mondo del cinema, dei fumetti e dell’animazione molti dei personaggi più noti nella storia dell’entertainment. I personaggi Disney per decenni hanno emozionato e fatto ridere milioni di spettatori. Ecco una carrellata con le immagini dei personaggi Disney più famosi.

Topolino

Personaggi e Walt disney, trai i primi che vengono in mente quando si pronunciano quelle due parole, balza in cima ai nostri pensieri Topolini. Topolino noto anche con il nome storico di Mickey Mouse è un personaggio immaginario dei fumetti e dei cartoni animati creato nel 1928 da Walt Disney e Ub Iwerks e successivamente sviluppato da Floyd Gottfredson. È fra i più famosi al mondo e icona stessa della Walt Disney Company, il più grande conglomerato mediatico al mondo in termini di fatturato annuo. Secondo la storia Walt Disney, aveva pensato di dare a Topolino il nome di Mortimer, ma sua moglie lo convinse a chiamarlo Mickey Mouse.

Il debutto cinematografico del personaggio avvenne il 18 novembre 1928 al Colony Theatre di New York, nel cortometraggio Steamboat Willie, proiettato insieme al film Gang War; il successo fu notevole grazie anche alla presenza di trovate visive e sonore perfettamente fuse tra loro. Il primo cortometraggio prodotto in cui compare il personaggio è però L’aereo impazzito, sempre del 1928, ma non riuscì a trovare un distributore fino al 1929. Nei fumetti il personaggio debuttò il 13 gennaio 1930 con la storia Topolino nell’isola misteriosa. Per la sua creazione Walt Disney vinse un Premio Oscar onorario. Secondo Forbes, i ricavi annuali di Topolino al 2004 erano di 5,8 miliardi di dollari, facendone il personaggio di fantasia più redditizio della storia.

PAPERINO – Personaggi Disney

Trai personaggi Disney maschili più noti, Paolino Paperino (Donald Fauntleroy Duck), più noto come Paperino, è un personaggio dei cartoni animati e dei fumetti della Disney il cui esordito risale cortometraggio La gallinella saggia (The Wise Little Hen) del 1934 e nello stesso anno debutta sui fumetti della serie Sinfonie allegre (Silly Symphonies).

Paperino è stato protagonista di molti cortometraggi e di innumerevoli storie a fumetti realizzate oltre che negli Stai Uniti in varie parti del mondo come l’Italia e Brasile. Il successo del personaggio è tale che presto diventa testimonial di molte iniziative in varie parti del mondo e oggetto anche di un diffuso merchandising.

Secondo molti Paperino è «l’antieroe per eccellenza, l’incarnazione dell’uomo medio moderno, con le sue frustrazioni, i suoi problemi, le sue nevrosi».

Trai personaggi disney femminili più noti, Minni, o Topolina (in inglese Minnie) è un personaggio dell’universo di Topolino presente nei cartoni animati, nei fumetti e nelle pubblicazioni della Walt Disney Company.

Debutta ufficialmente nella storia a fumetti Topolino e il mistero delle collane di Merrill De Maris e Floyd Gottfredson pubblicata in Italia nel 1946 nel quale si chiavama Minerva Mouse, Minerva è stato da allora un nome ricorrente per identificarla.

La precedente storia a fumetti Topolino e il bel gagà (pubblicata in Italia nel 1936) introduce suo padre Marcus Mouse e la sua madre innominata, entrambi agricoltori. La stessa storia comprende fotografie dei suoi nonni Marshall Mouse e Matilda. I suoi parenti più conosciuti rimangono tuttavia lo zio Mortimer e le sue nipoti, Millie e Melody In alcune apparizioni, Minni è presentata come una cara amica di Paperina.

PAPERINA

Anch’essa trai personaggi Disney femminili Paperina (Daisy Duck) è un personaggio della Banda Disney, nota per essere la fidanzata di Paperino.

a prima apparizione di una controparte femminile di Paperino avviene nel 1937, nel cortometraggio animato Don Paperino (Don Donald). In esso appare Donna Duck; a parte l’aspetto e alcuni tratti caratteriali, questa non ha però molto a vedere con Paperina, e somiglia più che altro ad una vera e propria versione femminile dell’irascibile papero, tanto più che la sua voce le è data da Clarence Nash, lo stesso doppiatore di Paperino. Donna Duck non doveva essere un personaggio ricorrente, almeno nel concept originario: l’idea era di utilizzarla in un paio di cortometraggi al massimo.

Al Taliaferro, che nel frattempo cura le avventure a fumetti di Paperino, non è però dello stesso avviso: l’idea di movimentare le storie con una vera e propria partner del papero è molto allettante, e in alcune strisce a fumetti torna a disegnare Donna Duck, proprio come rivale in amore di Paperina.

PIPPO

Pippo è un personaggio immaginario dei cartoni animati e dei fumetti della Disney, ideato nel 1932 da Pinto Colvig e dall’animatore Johnny Cannon come comprimario di Topolino in un cortometraggio, ma viene caratterizzato definitivamente dall’animatore Art Babbitt nel 1935 e successivamente esordisce nei fumetti realizzati da Floyd Gottfredson che definisce ulteriormente il personaggio dandogli spessore come spalla di Topolino.

È apparso in centinaia di cartoni animati come protagonista o comprimario e in migliaia di albi a fumetti realizzati in vari paese del mondo.

Pippo abita nella città di Topolinia ed è il migliore amico di Topolino. È un cane antropomorfo, alto, dinoccolato e vestito da contadino; è goffo, sbadato, smemorato, disordinato e dotato di una disarmante irrazionalità, e quindi rappresenta la controparte ideale del razionale ed efficiente Topolino

PLUTO

Pluto (Pluto, the Pup) è un personaggio dei fumetti Disney, ed è il cane domestico di Topolino, spesso comprimario nelle avventure del suo padrone.

Il nome Pluto deriva, in originale, dal nome del pianeta Plutone (in inglese Pluto), scoperto nel 1930, lo stesso anno in cui venne introdotto il personaggio. Pluto fu uno dei primi personaggi Disney a uscire dal modello “tubo flessibile e cerchio di gomma” che veniva fino ad allora usato per il design dei vari personaggi.

Esordisce nel cortometraggio animato Topolino e lo scienziato pazzo (The Mad Doctor) del 1933, anche se un cane simile a lui era già comparso brevemente in “The Chain Gang” (La banda della catena, 1930). L’esordio nei fumetti avviene nella tavola domenicale di Topolino del 10 gennaio 1932, dove inseguito da un gatto Pluto viene salvato da Topolino. Ricompare nella tavola del 7 febbraio, e da allora saranno spesso insieme.

Il cortometraggio “Porgimi la zampa“, noto anche come “Qua la zampa” (“Lend a Paw” 1941), del quale era protagonista, ha vinto un premio Oscar.

CIP e CIOP

Cip & Ciop (Chip ‘n Dale) sono due personaggi immaginari dei cartoni animati, creati dalla The Walt Disney Company e raffigurati come due scoiattoli striati.

Il nome inglese Chip ‘n’ Dale è un gioco di parole basato sul nome “Chippendale”. Fu suggerito da Bill “Tex” Henson, uno degli artisti della Walt Disney.

Sebbene nella loro prima apparizione (il cortometraggio Pluto soldato) fossero sia fisicamente che psicologicamente molto simili, già dalla successiva comparsa acquisirono ciascuno delle peculiarità specifiche. Cip ha un piccolo naso nero e la voce più acuta, mentre Ciop ha un grande naso rosso e due denti molto sporgenti; dal punto di vista caratteriale, Cip è la “mente” del duo, prende sempre l’iniziativa ed è l’ideatore dei piani; Ciop è invece pigro e imbranato, con un’indole più ingenua e bonaria.

I due scoiattoli abitano all’interno di un albero cavo alla periferia di Paperopoli, ma qualche volta si spingono in città o nella fattoria di nonna Papera. Dialogano fra di loro o con gli altri abitanti del bosco, ma non hanno mai un contatto diretto con gli esponenti della Banda Disney.

ZIO PAPERONE

Paperon de’ Paperoni (Scrooge McDuck), noto anche come Paperone o Zio Paperone (Uncle Scrooge), è un personaggio dei fumetti e dei cartoni animati della Disney, ideato da Carl Barks nel 1947. È apparso come protagonista o comprimario in decine di cartoni animati e in migliaia di storie a fumetti realizzate in vari paesi del mondo. La rivista Forbes lo pone al 1º posto tra i “personaggi di fantasia più ricchi del mondo” attribuendogli un patrimonio di 65 miliardi di dollari.

È uno dei personaggi Disney più amati e di maggior successo al mondo, nonostante il suo carattere avaro, ricalcato sul modello di Ebenezer Scrooge, avido protagonista del Canto di Natale di Charles Dickens, ne abbia fatto alle origini un personaggio tutt’altro che simpatico. Oltre al personaggio di Ebenezer Scrooge, la biografia di Paperone è stata probabilmente ispirata anche dalla vita di Andrew Carnegie, un miliardario americano emigrato dalla Scozia realmente esistito.

Imprenditore, finanziere, manager, magnate e banchiere, dotato di uno spiccato senso per gli affari, è definito «il papero più ricco del mondo», è lo zio di Paperino e appare per la prima volta nella storia Christmas on Bear Mountain (l Natale di Paperino sul Monte Orso), pubblicata sul n° 178 di Four Color. Nella prima traduzione italiana della sua storia d’esordio il nome del personaggio è stato tradotto in Paperone de’ Paperini. Inoltre, in molte delle prime traduzioni il cognome del personaggio è scritto “dei Paperoni”, anche se ci si riferiva al nome della sua famiglia come “Paperoni”, senza l’articolo.

QUI, QUO e QUA

Qui, Quo e Qua (Huey, Dewey e Louie) sono tre personaggi immaginari dei fumetti e cartoni animati Disney. Ideati da Al Taliaferro e Ted Osborne per la tavola domenicale del 17 ottobre del 1937, sono i tre nipoti di Paperino. Almeno in origine, compaiono nel mondo di Paperino e dei paperi con caratteristiche pressoché equivalenti a quelle di Tip e Tap, i nipoti di Topolino.

Qui, Quo e Qua esordiscono ufficialmente sul grande schermo nel cortometraggio del 1938 I nipoti di Paperino.

Gemelli identici, sono presentati come figli di Della Duck (sorella di Paperino) e di un padre sconosciuto. Nel cortometraggio I nipoti di Paperino, i tre paperi decidono di far esplodere un grosso petardo sotto la poltrona del padre che per questo finisce all’ospedale. Della Duck invia i tre piccoli monelli a casa di Paperino affinché li possa ospitare fino a che il padre non termini le cure. Da allora Qui, Quo, e Qua si trasferiscono definitivamente assieme allo zio a Paperopoli e non si avranno più notizie della madre.

Ecco di seguito altri nomi dei personaggi Disney:

Acciuga

Al Popone

Amelia

Anacleto Faina

Anacleto Mitraglia

Archimede Pitagorico

Atomino Bip Bip

Azimuth Van Quack

Banda Bassotti

Battista

Brigitta McBridge

Bruto

Bum Bum Ghigno

Butch

Ciccio

Clarabella

Commissario Basettoni

Cuordipietra Famedoro

Dinamite Bla

Doctor Kranz

Doretta Doremì

Edi

Emily Paperett

Eta Beta

Figaro

Filo Sganga

Flip

Gaia

Gambadilegno

Gastone Paperone

Gennarino

Indiana Pipps

Inquinator

Iron Ciccius

Jet McQuack

John Rockerduck

Lith

Lupo

Lusky

Macchia Nera

Maga Magó

Manetta

Marchese Scarampola de’ Paperoni

Max

Melody

Merlock

Moby Duck

Nocciola

Nonna Papera

Nonno Bassotto

Orazio Cavezza

Ottoperotto

P.J.

Pacuvio

Paper Bat

Paper Hoog

Paperetta Yé Yé

Paperica

Paperinik

Paperinika

Paperoga

Pennino

Petunia

Pico de Paperis

Pieretto

Pierino

Quadrifoglio

Rock Sassi

Sgrizzo Papero

Superpippo

Tiburzio

Tip e Tap

Topesio

Trudy