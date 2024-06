5 motivi per cui dovete dare una possibilità a THE ACOLYTE se siete fan di STAR WARS

Nelle ultime settimane si è parlato molto di The Acolyte, ma se siete fan di Star Wars, ci sono alcuni ottimi motivi per cui dovreste trovare il tempo di dare un'occhiata all'ultima serie Disney+ del franchise.

The Acolyte ha fatto parlare di sé per settimane, anche se la maggior parte di esse ha riguardato il possibile bombardamento di recensioni e i cosiddetti errori di continuità che in qualche modo mancano di rispetto al più ampio franchise di Star Wars.

In poche parole, c’è un sacco di rumore in giro che ha messo in ombra quella che si preannuncia come una delle migliori storie raccontate dalla Lucasfilm, di proprietà della Disney. Anche se le prossime settimane saranno cruciali per consolidare l’eredità della serie, ci sono molti motivi per cui dovreste dare una possibilità a The Acolyte.

In questo articolo, ci occupiamo di capire perché The Acolyte è un appuntamento imperdibile per i fan di Star Wars, analizzando ciò che fa bene e perché molte delle lamentele che avete sentito non sono necessariamente valide. Vi avvertiamo che seguiranno alcuni spoiler.