The Acolyte – episodio 5: ecco tutti gli Easter Eggs

The Acolyte ci ha regalato un ritorno rinfrescante a questo stile e l’ultimo episodio è ricco di alcuni dei più emozionanti duelli con le spade laser. Inoltre, l’Episodio 5 presenta la battaglia di spade laser più colorata che Star Wars abbia mai visto. L’Attacco dei Cloni probabilmente deteneva il titolo fino ad ora, con il verde, il blu e il viola presenti nell’arena di Petranaki. In questo episodio, invece, abbiamo un’incredibile esibizione di spade laser verdi, blu, rosse e gialle in un unico intenso scontro.

È una prova dell’eccellente coreografia di combattimento di The Acolyte che le immagini fisse di questa battaglia sono così difficili da catturare. La trilogia dei sequel era caratterizzata da un uso pesante delle spade laser, mentre i film originali erano caratterizzati da movimenti lenti e metodici. Le coreografie dei prequel sono sempre state le preferite dai fan, famose per i loro combattimenti veloci e acrobatici.

In Ahsoka , la serie live-action in solitaria del personaggio, Ahsoka ( Rosario Dawson ) riecheggia nuovamente queste parole. Nelle ultime uscite di Star Wars , il dogma dei Jedi ha ricevuto un’attenzione maggiore, quindi le parole incentrate su ciò che rende un “vero” Jedi sono diventate più importanti.

“Porti un’arma Jedi. Ma non sei un Jedi”. Le parole di Sol al suo avversario, che è ancora mascherato e nasconde la sua identità, ci ricordano immediatamente Ahsoka Tano . “Non sono una Jedi”, ha detto in più occasioni la togruta preferita da tutti. In Star Wars Rebels , Ahsoka ( Ashley Eckstein ) esclama con fermezza queste parole a Darth Vader ( James Earl Jones ).

Cortosis Metal ha fatto il suo debutto nel film “Star Wars”?

In Una nuova alba, un romanzo di Star Wars di John Jackson Miller, fa la sua prima apparizione un metallo raro chiamato cortosis. Da allora è stato citato nella letteratura e nei videogiochi, ma The Acolyte potrebbe averlo portato per la prima volta in un film dal vivo. Il cortosis è un metallo prezioso nel canone di Star Wars. Può reindirizzare il calore e assorbire l’energia dei colpi di blaster. Forse la cosa più impressionante è che quando la cortosis viene raffinata correttamente e trasformata in armatura, può resistere ai colpi di spada laser e mettere temporaneamente in cortocircuito l’arma Jedi.

Quando i Jedi nell’Episodio 5 colpiscono il minaccioso elmo del loro nemico, vediamo le loro spade laser perdere potenza e sembrare brevemente in cortocircuito. Questo sembra essere il primo indizio dell’arrivo della cortosi nel live-action di Star Wars. Sol ammette anche di indossare l’elmo non solo per nascondere la sua identità, ma anche per impedire ai Jedi di leggere la sua mente. Questo amplierebbe le capacità di Cortosis e ci ricorderebbe anche il Magneto del franchise di X-Men.