Donald Sutherland: i 15 migliori film, in ordine di importanza

A Venezia… un dicembre rosso shocking (1973)

Di tutti i film horror realizzati negli anni Settanta, pochi sono così genuinamente agghiaccianti e inquietanti come Don’t Look Now. È un film che si concentra più sui sentimenti orribili che derivano da un dolore intenso che non sulla rappresentazione degli orrori cinematografici più tradizionali (anche se, man mano che si va avanti, si spinge in questa direzione e finisce per essere tremendamente ossessionante anche sotto questo aspetto).

Donald Sutherland e Julie Christie sono i protagonisti di una coppia di genitori sconvolti da una tragedia, con un viaggio a Venezia che non serve a risolvere i loro dispiaceri e che invece fa sprofondare i due in un territorio psicologico più oscuro. Don’t Look Now non è facile da guardare, ma è un’esperienza notevole per chi si sente in grado di guardare qualcosa di pesante dal punto di vista narrativo e dell’impatto horror.