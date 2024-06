The Boys 4 stabilisce un diabolico record di spettatori

I Ragazzi sono tornati in città e, sebbene sia stata accolta da recensioni contrastanti, la quarta stagione è ancora diabolica come sempre – e i numeri degli spettatori lo dimostrano. Per la terza volta consecutiva nella sua storia, la serie creata da Eric Kripke ha fatto esplodere la stagione che l’ha preceduta, con un aumento del 21% degli spettatori nei primi quattro giorni. Attualmente, l’ultima stagione di The Boys si colloca nella Top 5 delle stagioni televisive più viste su Prime Video e detiene il diritto di detenere il secondo posto per numero di spettatori per qualsiasi stagione di ritorno.

Chi ostacola The Boys (la nostra recensione) nel suo cammino verso la grandezza? Il Reacher, altrettanto forte, diretto da Alan Ritchson. Tuttavia, il pandemonio che circonda la battaglia in corso tra Supes e i civili non solo ha avuto un impatto impressionante negli Stati Uniti, ma ha anche spalancato le sue ali in tutto il mondo, raccogliendo un gran numero di spettatori in paesi come il Brasile, il Regno Unito e l’India.

La fine è in vista per Butcher (Karl Urban) e il resto del gruppo di vigilanti del titolo, poiché poco prima della première della quarta stagione, Kripke ha annunciato che la storia si concluderà con la quinta stagione. La mente di The Boys e Supernatural afferma che questo è sempre stato il suo piano, ma che non poteva dirlo al pubblico fino a quando non fosse stato il momento giusto. Quindi, per ora, ci godiamo ogni secondo della caotica follia della penultima stagione e non diamo per scontati i momenti mozzafiato, che sono già stati molti.

L’ultimo episodio, disponibile in streaming su Prime Video, ha visto Patriota (Antony Starr) tornare alle sue origini nel laboratorio in cui è stato torturato da bambino. Molte delle persone che hanno condotto test immorali e traumatizzanti sul ragazzo noto come John svolgono ancora le stesse mansioni, mettendo Patriota nella posizione perfetta per vendicarsi. Nel frattempo, pezzi e frammenti della serie spin-off dello show, Gen V, si mescolano nell’ultima puntata, mentre Frenchie (Tomer Capone) si innamora mentre affronta i fantasmi del suo passato e Butcher si riunisce alla squadra, con grande disappunto di Annie (Erin Moriarty).

Qual è il prossimo episodio di The Boys?

Anche solo nei primi episodi da record della quarta stagione sono stati messi a punto molti punti della trama. L’arco narrativo di A-Train (Jessie T. Usher) sta finalmente entrando nel vivo, mentre cerca di espiare il suo passato e di diventare l’eroe che è destinato a essere. Nel frattempo, con Victoria Neuman (Claudia Doumit) che si avvicina sempre di più a un passo dalla presidenza, per i Ragazzi è quasi giunto il momento di fare la loro mossa e garantire che la democrazia regni sovrana.

Scoprite il motivo di tanto clamore e aggiungete i vostri occhi ai numeri degli spettatori della quarta stagione di The Boys, ora in streaming su Prime Video.