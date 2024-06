Odessa Young nel cast del biopic su Bruce Springsteen con Jeremy Allen White

L’attrice Odessa Young si unirà al cast di Deliver Me From Nowhere, il film biopic su Bruce Springsteen della 20th Century. Come riporta Deadline, secondo fonti non confermate, l’attrice interpreterà l’interesse amoroso del protagonista, che sarà interpretato da Jeremy Allen White. Non resta che attendere maggiori informazioni sul suo ruolo, ma di certo si tratta di un nuovo importante progetto per l’attrice, che sta attualmente girando la serie limitata di Netflix Black Rabbit con Jude Law e Jason Bateman.

Recentemente ha completato le riprese della miniserie di Prime Video Narrow Road To The Deep North – adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Richard Flanagan vincitore del Booker Prize – dove recita accanto a Jacob Elordi nella serie limitata di Prime Video. Prossimamente invece, sarà presto protagonista di tre film di prossima uscita, a partire da The Order, thriller poliziesco di Justin Kurzel, in cui recita accanto a Jude Law, Tye Sheridan e Nicholas Hoult. La si vedrà anche nell’horror psicologico The Damned e in My First Film.

Deliver Me From Nowhere: tutto quello che sappiamo sul biopic su Bruce Springsteen

Come noto, Jeremy Allen White – star di The Bear – interpreterà Springsteen e Scott Cooper dirigerà il biopic, che racconta la storia della realizzazione del classico album di Springsteen Nebraska. Jeremy Strong è in trattative per interpretare il manager di lunga data di Springsteen, Jon Landau. Nel film ci sarà anche Paul Walter Hauser, che dovrebbe andare ad interpretare il tecnico della chitarra di lunga data Mike Batlan.

Scott Cooper, che sarà il regista del progetto, sta anche scrivendo il film, basato sul libro di Warren Zane del 2023 “Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska”. In aprile, lo studio ha chiuso un accordo per finanziare e distribuire il film, che segue l’icona del rock ‘n’ roll che, dopo aver lottato con i suoi demoni personali e aver cercato di diventare una superstar globale, ha scritto e registrato Nebraska, l’album del 1982 che rivaleggia con Blue di Joni Mitchell come uno degli album più emotivamente crudi, oscuri e onesti della storia della musica recente.

Scott Stuber, nella sua prima mossa dopo aver lasciato il ruolo di responsabile di Netflix Film, sta producendo con Ellen Goldsmith-Vein ed Eric Robinson del Gotham Group. Springsteen e Landau sono coinvolti nella realizzazione del film, le cui riprese dovrebbero iniziare in autunno. “È un onore irripetibile collaborare con Bruce Springsteen, un artista stimolante e incomparabile che rappresenta così tanto per così tanti”, ha dichiarato il presidente di Disney Live Action e 20th Century Studios David Greenbaum il mese scorso quando il progetto è stato annunciato.