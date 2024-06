Alyn of Hull: Chi è questo personaggio della seconda stagione di House of the Dragon?

La première della Stagione 2 della House of the Dragon ha visto il ritorno di molti personaggi iconici, come Daemon (Matt Smith) e Rhaenyra (Emma D’Arcy). Tuttavia, ha anche introdotto alcuni nuovi attori nell’universo di Game of Thrones. Lord Cregan Stark (Tom Taylor), insieme a Hugh Hammer (Kieran Bew) e all’atteso duo Blood (Sam C. Wilson) & Cheese (Mark Stobbart) sono finalmente arrivati sullo schermo. L’episodio 1 ha visto la presenza di Alyn di Hull (Abubakar Salim) in una breve scena e, sebbene sia apparso solo come personaggio secondario, c’è molto di più nella storia di Alyn.

Corlys (Steven Toussaint) cerca Alyn per ringraziarlo di avergli salvato la vita durante la guerra nelle Pietre Graffe. È interessante notare che Alyn non offre lui stesso l’informazione e sembra che preferisca passare inosservato a Corlys. Alyn è visibilmente nervoso quando parla con Corlys, il che indica che potrebbe essere già consapevole della sua eredità, anche se Corlys non lo è. Nei libri Alyn era un semplice marinaio su una nave commerciale, ma la serie cambia il suo background rendendolo un veterano della Guerra di Stepstones, dove probabilmente ha servito sotto Corlys e Vaemond (Wil Johnson).

Driftmark ha bisogno di un nuovo erede

Con la morte di Lucerys (Elliot Grihault), Corlys non ha un erede che possa ereditare Driftmark, costringendolo a mettere in discussione la sua eredità. Dopo la morte di Laenor (John MacMillan), Corlys è tornato a Stepstones per combattere di nuovo la triarchia, scampando per un pelo alla sua vita. Corlys è vecchio, ferito e non riesce a comandare le sue flotte con lo stesso vigore di un tempo. Alla fine della Stagione 1, Corlys è alle prese con la sua ricerca di una grande eredità. Ha perso sia i figli che il fratello, lasciando Corlys unicamente dipendente da Lucerys per portare avanti il nome di Velaryon, nonostante la sua discutibile eredità come Forte. L’unica opzione possibile per continuare la sua discendenza sarebbe quella di far sposare Rhaena (Phoebe Campbell) con Joffrey (Oscar Eskinazi), che è molto giovane e non produrrà altri eredi nel corso della sua vita. Tuttavia, ci sono ancora altre opzioni.

L’eredità segreta di Alyn

Alyn è un personaggio importante ne “La danza dei draghi”, lui e suo fratello Addam (Clinton Liberty) sono Velaryon illegittimi. Il romanzo originale di Fuoco e sangue ipotizza che Corlys o Laenor abbiano generato Alyn. Corlys è il candidato più adatto in House of the Dragon, dato che Laenor si rivela essere gay. Alyn diventerà importante più avanti nella stagione, quando verranno introdotti i Dragonseed. I Dragonseeds sono vari bambini nati illegittimamente con sangue valyriano. Quando la Squadra Nera cerca altri Dragonieri per i suoi draghi indomiti, si rivolge ai bambini di bassa estrazione che possono potenzialmente discendere dai Targaryen e dai Velaryon. Alyn non riesce a reclamare il drago Sheepstealer ma riesce a sopravvivere alla prova, il che lo rende una delle poche persone vive a sopravvivere a un tentativo fallito di reclamare un drago.

Mentre molti personaggi cavalcano draghi nella serie, Alyn è più adatto alla guerra navale, il che lo rende più paragonabile a Corlys. Come suo padre, Alyn è diventato famoso per i suoi viaggi in mare. Corlys si è guadagnato la fama grazie ai suoi famosi nove viaggi. Allo stesso modo, Alyn intraprende sei viaggi attraverso il mare stretto, guadagnandosi alla fine il nome di “Pugno di quercia”. Senza addentrarci troppo nel territorio degli spoiler, Alyn diventa una figura fondamentale ne “La danza dei draghi” e dimostra di essere degno del nome di suo padre.

Come Alyn influisce sul matrimonio di Corlys e Rhaenys

Alyn pone un problema alla relazione di Corlys con Rhaenys (Eve Best). Corlys e Rhaenys erano uno dei matrimoni più sani rispetto alle molte relazioni tossiche presenti nella Stagione 1 della Casa del Drago. Tuttavia, Alyn e Addam sono la prova vivente dell’infedeltà di Corlys nei confronti della moglie. Alyn è paragonabile a Jon Snow all’inizio di Game of Thrones. Come Jon, Alyn è nato illegalmente ma ha le stesse qualità del padre, il che provoca un forte risentimento da parte della moglie del padre. A parte una furia omicida nella stagione 1, episodio 9, Rhaenys è sempre stata una delle Targaryen più equilibrate della Casa del Drago, ma anche lei ha i suoi limiti. Dopo aver perso tutti i suoi figli, l’idea di un bambino nato dagli affari di Corlys potrebbe essere troppo per lei da sopportare. Nonostante i figli di Rhaenyra non abbiano alcun legame con Laenor, Rhaenys li riconosce come suoi nipoti, ma accettare Alyn potrebbe essere un passo troppo lungo.

House of the Dragon ha ancora molti nuovi personaggi da introdurre, come il fratello di Alyn, Addam. Viste alcune modifiche apportate al materiale di partenza nella Stagione 1, sarà interessante vedere come si svolgeranno gli eventi intorno a questi nuovi personaggi nella Stagione 2. Addam finirà per reclamare il vecchio drago di Laenor, Seasmoke, il che pone la questione di come Seasmoke possa piegarsi a un altro cavaliere mentre Laenor è ancora in vita. La presenza di altri Velaryon modificherà inevitabilmente la gerarchia di successione all’interno della famiglia e potrebbe portare a ulteriori dispute su chi erediterà il trono di Driftwood da Corlys.

