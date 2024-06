Spider-Man 4: Adil El Arbi e Bilall Fallah di Batgirl e Bad Boys For Life vorrebbero dirigere il film

Mentre Sony Pictures e Marvel Studios continuano la ricerca di un regista per Spider-Man 4 (con Tom Holland), si vocifera che diversi nomi siano in lizza per ottenere il ruolo, tra cui il duo di Bad Boys For Life Adil El Arbi e Bilall Fallah.

I realizzatori non sono estranei al genere dei supereroi, avendo già diretto episodi di Ms. Marvel e di Disney+ e il famigerato film su Batgirl per Warner Bros, che è stato demolito come sgravio fiscale e probabilmente non vedrà mai la luce.

Mentre parlavano con Variety, a Adil El Arbi e Bilall Fallah è stato chiesto delle voci su Spider-Man 4, e anche se non hanno confermato gli eventuali colloqui con gli studi, sembra che sarebbero molto felici di partecipare al progetto – se venisse data loro la possibilità. “Sarebbe bello, se ce lo permettessero. Se ce lo chiedessero”, ha detto El Arbi. “Amiamo Spider-Man e amiamo New York”, ha aggiunto Fallah.

Adil El Arbi e Bilall Fallah per Spider-Man 4?

Ai registi è stato chiesto anche di Batgirl. C’è qualche possibilità che un giorno venga distribuita una versione del film? “Non sappiamo cosa succederà“, ha detto El Arbi. “Per quanto ci riguarda, sarà sempre in qualche caveau da qualche parte, e devi semplicemente andare avanti e guardare al futuro. Ma significa molto che il pubblico abbia guardato questo film e abbia avuto questa reazione e abbiamo la loro fiducia. Ora, il pubblico può valutare cosa possiamo fare o qual è il nostro talento, e speriamo che saranno lì in futuro per il nostro prossimo progetto.”

Voci a parte, sappiamo ancora molto poco su come si preannuncia Spider-Man 4. Si ritiene che Tom Rothman della Sony e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige abbiano avuto alcuni disaccordi riguardo alla trama generale, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare gli elementi del Multiverso per una storia più piccola. Si dice che Rothman, nel frattempo, voglia trarre vantaggio dal successo di Spider-Man: No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Tom Holland, ovviamente, tornerà nei panni di Spidey del MCU accanto a Zendaya nei panni di MJ, ma si ritiene che l’attore stia “diventando sempre più cauto” nell’interpretare l’iconico eroe, quindi questa potrebbe essere la sua ultima uscita da solista nei panni dell’arrampicatore. Sappiamo però che quasi sicuramente avrà un ruolo in uno dei due prossimi film dei Vendicatori.

Gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home Chris McKenna ed Erik Sommers stanno scrivendo la sceneggiatura di Spider-Man 4.