Supergirl: Woman of Tomorrow, James Gunn smentisce un nuovo rumor sul film

Dopo che Milly Alcock di House of the Dragon è stata scelta per interpretare il ruolo principale, sembra essere ora in corso il casting per i personaggi secondari del prossimo film Supergirl: Woman of Tomorrow. Secondo Daniel Richtman, il progetto è attualmente alla ricerca di attori per interpretare il cattivo Krem delle Colline Gialle, maschio, dai 25 ai 45 anni; l’alleata di Kara Zor-El, Ruthye Marye Knoll, dai 13 ai 16 anni; e un doppiatore per Krypto, l’iconico super-cane della DC.

Poiché l’omonimo fumetto di Tom King sarà una fonte di ispirazione fondamentale per il progetto, ci si aspetta che Krypto abbia un ruolo significativo nel film. Tuttavia, proprio quest’ultimo dettaglio ha fatto agitare i fan, preoccupati dal fatto che il potente animale domestico fosse in grado di dialogare con la Fanciulla della Forza, potenzialmente dando vita a situazioni piuttosto strane. James Gunn è dunque prontamente intervenuto su Threads per chiarire che no, non è in corso nessun casting vocale per Krypto.

Gunn non ha però smentito gli altri due casting segnalati, il che potrebbe voler dire che quelli sono effettivamente in corso e che prossimamente si potrebbe scoprire chi andrà ad interpretare questi personaggi. Non resta dunque che attendere maggiori dettagli a riguardo, ricordando che con una data di uscita fissata al giugno del 2026, Supergirl: Woman of Tomorrow potrebbe facilmente essere il prossimo film del nuovo DC Universe ad entrare ufficialmente in fase di produzione.

