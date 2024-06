I film e le serie tv in uscita a Luglio 2024 su Paramount+

Ecco tutte le uscite di luglio 2024 I film e le serie tv in arrivo su Paramount+

MAFIA SPIES S1

Disponibile dal 17 luglio – Nella docuserie MAFIA SPIES gli spettatori scopriranno una cospirazione nascosta tra la CIA e la mafia di Chicago per assassinare Fidel Castro in un momento critico della Guerra Fredda. Basata sul libro di Thomas Maier (Masters of Sex) e su eccellenti ricostruzioni cinematografiche, questa serie coinvolgente e ricca di azione racconta la Guerra Fredda da Las Vegas a Miami fino all’Havana, contrapponendo i più forti protagonisti di Washington al più famoso gangster del XX secolo.

La serie include interviste esclusive rilasciate negli Stati Uniti e a Cuba, tra cui quelle a storici esperti e giornalisti di rilievo come Gerald Posner, Tim Weiner, Geoff Schumacher, Stephen Kinzer, Peter Kornbluh, J. Michael Niotta, il Prof. Boris Nerey Obregón e Felix Rodriguez. La serie vede anche la partecipazione della figlia di Sam Giancana, Antoinette, dell’intrattenitrice Betsy Duncan Hammes e dell’attore Robert Davi. MAFIA SPIES è diretta da Tom Donahue, che ha co-scritto la serie con Ron Marasco. Donahue e Ilan Arboleda sono produttori esecutivi e co-showrunner, mentre Jessicya Materano è co-produttrice esecutiva per CreativeChaos vmg. Danny Strong e Mandy Safavi sono produttori esecutivi per la Danny Strong Productions. Matt Jackson e Joanne Lee sono rispettivamente produttore esecutivo e co-produttore esecutivo per la Jackson Pictures. Allan Loeb è produttore esecutivo. Susan Zirinsky, Juan ‘JC’ Acosta, Mike Holz e Jordan Bogdonavage sono produttori esecutivi per Paramount+.

Disponibile dal 9 luglio – Il musical diretto da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr., vede come protagonista la studentessa Cady Heron, accolta in una nuova scuola da un gruppo d’élite di ragazze molto popolari chiamate le “Plastics” e capitanate da Regina George. Tuttavia, quando Cady compie il grave passo falso di innamorarsi di Aaron Samuels, l’ex fidanzato di Regina, si ritrova presto nel loro mirino, in una battaglia per la popolarità. Nel cast, Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli’I Cravalho.

TOP GEAR AUSTRALIA

Disponibile dal 19 luglio – Il più grande spettacolo di intrattenimento automobilistico del mondo arriva su Paramount+, con un nuovo team di conduttori appassionati di motori che accompagnano i fan in un’avventura ad alto numero di ottani in giro per il mondo, per accompagnarli attraverso sfide adrenaliniche e testare insieme le ultime meraviglie dell’ingegneria. Con Beau Ryan Blair, Joscelyne e Jonathan LaPaglia.

KAMP KORAL S2

Disponibile dal 10 luglio – Nella seconda stagione, SpongeBob e tutti i suoi amici tornano al KAMP KORAL per un’altra estate di divertimento. Le attività del campo includono stare svegli tutta la notte, lezioni sui mostri, dissotterrare una creatura preistorica e vivere la migliore estate di sempre! Marc Ceccarelli (SpongeBob SquarePants) e Vincent Waller (SpongeBob SquarePants) sono i produttori esecutivi della seconda stagione. La produzione di KAMP KORAL è supervisionata da Kelley Gardner, Vicepresidente, Current Series Animation, Nickelodeon. La serie è prodotta dal Nickelodeon Animation Studio di Burbank.

Paramount+ è la casa dello streaming per i fan di SpongeBob con più contenuti rispetto ad ogni altro servizio di streaming. Oltre a KAMP KORAL, su Paramount+ anche le stagioni 1-12 di SpongeBob SquarePants e il film The SpongeBob SquarePants Movie.

MELISSA ETHERIDGE I’M NOT BROKEN

Disponibile dal 10 luglio – Il documentario che racconta una storia ispiratrice di guarigione e trascendenza attraverso il potere della musica, quando cinque detenute del Topeka Correctional Facility, un carcere femminile del Kansas, scrivono delle lettere a Melissa Etheridge che lei usa come ispirazione per comporre una canzone originale dedicata a loro. Avendo recentemente perso suo figlio a causa degli oppioidi, la Etheridge si impegna a comprendere e interrompere il ciclo della dipendenza, entrando in contatto con queste donne che, troppo spesso, restano dimenticate dalla società. La serie – su Paramount+ dal 10 luglio – esplora inoltre i temi dell’incarcerazione femminile, dell’abuso di sostanze, del trauma generazionale, e della guarigione attraverso la musica. MELISSA ETHERIDGE: I’M NOT BROKEN è diretto da Brian Morrow e Amy Scott e prodotto da Jonathan Lynch per Shark Pig Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Kathy Rivkin Daum e William Kennedy per BMG Films, Deb Klein per Primary Wave Music, Bruce Gillmer e Michael Maniaci per MTV Entertainment Studios e Melissa Etheridge.

A LUGLIO SU PARAMOUNT+ SONO INOLTRE DISPONIBILI LE ULTIME PUNTATE DI COMEDY CENTRAL PRESENTS, lo show che porta sul palco i talenti più apprezzati della comicità italiana, offrendo così al pubblico un’esperienza di comicità autentica e genuina. I protagonisti delle ultime puntate sono: Francesco Fanucchi, Martina Catuzzi, I Terconauti e Giovanni Cacioppo. Completano il cast di questa stagione in otto appuntamenti registrati al Blue Note: Paolo Cevoli, Laura Formenti, Francesco Arienzo e Barbara Foria.

E ANCORA, A LUGLIO, SEMPRE SU PARAMOUNT+ ARRIVANO ANCHE LE ULTIME PUNTATE DI MTV CRIBS ITALIA: le celebrities più cool del momento aprono le porte delle loro case per svelare qualcosa in più sulla loro personalità. I protagonisti delle ultime puntate disponibili da luglio sono: Martin Castrogiovanni, Alessandro Enriquez, Piotta, Jill Cooper e Alvise Rigo. Tra le altre celebrities protagoniste di questa stagione anche: Giancarlo Fisichella, Sabrina Salerno, Shade, Elisa Maino, Giulia Salemi, Valeria Marini, Bianca Atzei insieme al compagno Stefano Corti, Barbascura X, Giacomo Urtis e Daniele Rossi.

LUGLIO È ANCHE ALL’INSEGNA DELLA COMMEDIA ITALIANA CON NUOVI TITOLI CHE SI AGGIUNGONO ALLA LIBRARY DI PARAMOUNT+: NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI, NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI – OGGI, QUESTA NOTTE È ANCORA NOSTRA, FEMMINE CONTRO MASCHI, NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE, SCUSATE SE ESISTO, EX e tanti altri.

E INFINE, NUOVI ANNUNCI SU PARAMOUNT+: Paramount+ ha annunciato che la nuova docuserie NÖTHIN’ BUT A GOOD TIME: THE UNCENSORED STORY OF ’80S HAIR METAL sarà presentata in anteprima esclusivamente sul servizio entro la fine dell’anno. Diretta da Jeff Tremaine (Jackass, The Dirt), la serie in tre parti racconta il fenomeno hard rock degli anni ’80 attraverso interviste a membri di gruppi iconici come Poison, Skid Row, Ratt, Extreme, Guns N’Roses e tanti altri. Basata sull’acclamato libro “Nöthin But a Good Time: The Uncensored History of the ’80s Hard Rock Explosion” scritto dagli stimati giornalisti rock Tom Beaujour e Richard Bienstock, la serie offre un dietro le quinte di una delle epoche più iconiche della musica.

Paramount+ ha inoltre annunciato che Patrick Dempsey si unisce al cast fisso della serie DEXTER: ORIGINAL SIN e interpreterà Aaron Spencer, il capitano del Miami Metro Homicide che ha una relazione decennale con Harry Morgan (Christian Slater). Il cast precedentemente annunciato include Christian Slater nel ruolo di Harry Morgan, Patrick Gibson nel ruolo di Dexter Morgan e Molly Brown che interpreta Debra Morgan, insieme a James Martinez nel ruolo di Angel Batista, Christina Milian nel ruolo di Maria LaGuerta, Alex Shimizu è Vince Masuka e Reno Wilson è Bobby Watt. Showrunner e produttore esecutivo della serie è il candidato agli Emmy®Clyde Phillips (DEXTER, NURSE JACKIE).