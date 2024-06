Uscito nelle sale statunitensi in testa a The Bikeriders, il trailer di Nosferatu di Robert Eggers arriva ufficialmente on line grazie al canale Youtube di Focus Features.

Dal clown Pennywise a uno dei vampiri più famosi di tutti i tempi, Bill Skarsgård si sta trasformando in Nosferatu nella prossima rivisitazione di Robert Eggers dell’iconico film muto espressionista tedesco del 1922. Ma i fan dell’horror dovranno continuare ad aspettare per vedere l’apparizione completa di Skarsgård nei panni del Conte Orlok, poiché il trailer del film continua a mantenere il mistero sull’aspetto completo del vampiro.

Cosa sappiamo su Nosferatu

Nosferatu è interpretato da Bill Skarsgård, che sostituisce il trucco da clown di Pennywise con le zanne affilate del Conte Orlock, nonché da Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Lily-Rose Depp. Il film riunisce inoltre Eggers con Willem Dafoe, che ha interpretato in modo memorabile un ex marinaio irascibile in The Lighthouse e che è apparso anche nel precedente film del regista, The Northman. L’epopea vichinga vedeva protagonista il fratello di Skarsgård, Alexander Skarsgård, nel ruolo di un guerriero norreno con una massa grassa impressionante e addominali formidabilmente cesellati.

Nosferatu è basato sul capolavoro espressionista tedesco del 1922 diretto da F. W. Murnau – la realizzazione di quel film ha ispirato il film del 2000, completamente fittizio, L’ombra del vampiro, che ha visto protagonista Dafoe, candidato all’Oscar, nel ruolo di un succhiasangue realmente esistito, arruolato per interpretare il ruolo di Orlock. Qui l’attore interpreta invece un assassino di vampiri. Nosferatu è stato anche rifatto nel 1979 da Werner Herzog come Nosferatu il vampiro, con il suo frequente collaboratore Klaus Kinski, che masticava scenari, colli di nubili e qualsiasi cosa in vista nei panni del vampiro titolare. Il Nosferatu arriverà ora al cinema a partire dal 25 dicembre.