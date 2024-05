Le 10 serie TV da guardare se vi è piaciuto X-Men ’97

10 Fantastic Four (1994)

Il Marvel Cinematic Universe non è il primo universo di supereroi collegato allo schermo. La Marvel aveva un universo televisivo animato e uno degli otto show all’interno dell’universo presentava una squadra Marvel che i fan chiedevano a gran voce da tempo nel MCU: la prima famiglia Marvel, i Fantastici Quattro. I fan hanno potuto assistere a due intere stagioni di grandi storie di supereroi fantascientifici che si possono trovare solo in questa stupefacente famiglia di eroi.

Una delle parti migliori dell’Universo Animato Marvel è l’interconnessione tra le due serie, con i personaggi che fanno continuamente da guest star nei rispettivi show. Fantastic Four è stata una serie unica nel suo genere, in quanto ha messo in mostra il lato cosmico dell’universo Marvel, con apparizioni di personaggi come Silver Surfer, Ego il Pianeta Vivente, Thor, gli Inumani, Super-Skrull e persino Nova. La serie ha messo in mostra un lato dell’universo Marvel che all’epoca i fan non potevano trovare da nessuna altra parte se non nei fumetti e ha fatto un ottimo lavoro facendo sentire il mondo del Marvel Animated Universe molto più grande. È una grande aggiunta all’universo e offre alcune storie meravigliose, come il Dottor Destino che ruba il Potere Cosmico a Silver Surfer e affronta il divoratore di pianeti Galactus in persona.

