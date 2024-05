La star di X-Men ’97 Ross Marquand parla delle possibilità di un Avengers vs. X-Men

X-Men ’97 è stato caratterizzato da una manciata di camei memorabili di alcuni personaggi Marvel di alto profilo, tra cui Spider-Man e Capitan America. Quest’ultimo è noto soprattutto per aver guidato i Vendicatori, e con tutto quello che stanno passando i mutanti di questo mondo – tra cui Magneto che sembra aver dichiarato guerra all’umanità – potrebbe essere all’orizzonte uno scontro tra loro e gli X-Men?

Parlando con ComicBook.com, il doppiatore del Professor X, Ross Marquand, ha condiviso la sua convinzione che ci sia “una reale possibilità” che le due squadre si scontrino in un adattamento animato di Avengers vs. X-Men. “Avete visto cosa è successo nell’ultimo episodio [con] Rogue e Capitan America”, ha esordito Marquand. “C’è una reale possibilità che questo accada. Lui non può volare. Il Capitano non può volare. L’ha lanciato sul fianco di una montagna innevata”.

“Sono sicuro che è conficcato lì dentro a 15 metri di profondità. Non troverà quello scudo“, scherza l’attore. “Non è come il Mjolnir che si può tirare indietro, è incastrato in quella cosa. Sarà incazzato con Rogue per un po’”. Sarebbe indubbiamente epico vedere gli X-Men e i Vendicatori darsi battaglia in X-Men ’97, soprattutto perché ci sono accenni al fatto che i mutanti si radicalizzeranno in seguito all’attacco a Genosha (il che seguirebbe in qualche modo i fumetti).

Sebbene Marquand sia ottimista sulla possibilità che ciò accada, per il momento è solo felice di essere coinvolto nel revival di X-Men: The Animated Series. “Lo dico sempre al mio manager… se questa fosse l’ultima cosa che faccio nella mia carriera, morirei felice. Lo farei davvero”. Non resta dunque che attendere per scoprire se questo scontro si concretizzerà davvero, portando così i due celebri gruppi di supereroi ad incrociare le armi.

Cosa c’è da sapere su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, è arrivata in streaming a partire dal 20 marzo. La serie rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, con il gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato.

Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).