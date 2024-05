Bodkin: tutto quello che sappiamo sulla parodia di Will Forte sui true crime di Netflix

I podcast sui true crime hanno continuato a crescere di popolarità nel corso degli anni, soprattutto sulla scia di programmi di successo come Only Murders in the Building che hanno capitalizzato la loro popolarità. Only Murders, in particolare, è diventato uno degli show più popolari in streaming, quindi è logico che i concorrenti di Hulu vogliano creare qualcosa di simile. Ora sembra che Netflix abbia in serbo quella che potrebbe essere la sua risposta a Only Murders in the Building, con la nuova commedia Bodkin, ispirata ai podcast sui crimini veri.

La nuova serie di Netflix segue due podcaster americani di true crime, Gilbert (Will Forte) ed Emmy (Robyn Cara), che sono alla disperata ricerca di una nuova storia emozionante. La loro ricerca li porta nell’umile borgo irlandese di Bodkin, dove assumono una giornalista irlandese di nome Dove (Siobhán Cullen) per aiutarli a trovare del marcio su questa comunità immacolata. All’inizio si tratta di un’impresa folle, ma più il trio scopre qualcosa su Bodkin, più trova le prove del primo serial killer d’Irlanda. Per saperne di più sull’ambizioso dramedy di Will Forte e sul cast, il trailer, la data di uscita e altro ancora, ecco tutto quello che sappiamo finora su Bodkin.

Quando esce Bodkin?

La ricerca del primo serial killer irlandese inizierà con la prima di tutti i sette episodi di Bodkin, giovedì 9 maggio 2024.

Dove si può vedere Bodkin?

Bodkin sarà disponibile in streaming esclusivamente su Netflix dopo la prima del 9 maggio. Netflix è diventato la casa di alcuni incredibili contenuti provenienti da oltreoceano. Proprio il mese scorso, Netflix ha ottenuto un altro successo a sorpresa con Baby Reindeer, uno sguardo difficile da guardare ma incredibilmente profondo sul passato traumatico di un comico stand-up e sul suo continuo tormento da parte di uno stalker seriale. Maggio è anche il mese in cui uno dei più grandi show attuali di Netflix, Bridgerton, tornerà per la sua terza stagione.

Bodkin ha un trailer?

Netflix ha rilasciato il primo trailer di Bodkin il 2 aprile 2024, dando ufficialmente inizio al mistero di questa città europea un tempo tranquilla. Gilbert ed Emmy sono entrambi qui perché vogliono fama e fortuna grazie alla divulgazione di una storia che nessuno ha mai sentito prima. Sono in totale contrasto con la loro compagna, Dove, che all’inizio aiuta il duo americano solo per avere qualche soldo in più. Tuttavia, più si addentrano nella città, più scoprono le prove di un macabro e letale assassino seriale che potrebbe essere collegato ad almeno tre diverse persone scomparse. Man mano che questi detective dilettanti continuano a scavare in cerca di risposte, si attirano prevedibilmente le attenzioni di alcuni personaggi sgradevoli e pericolosi. Ma questo non li convince: Gilber ed Emmy sono determinati a diventare famosi per la loro storia, mentre Dove vuole semplicemente smascherare un vile assassino.

Il cast di Bodkin

Il primo a far parte del cast di Bodkin è il comico e veterano del Saturday Night Live Will Forte. Forse noto soprattutto per la parodia di MacGyver, MacGruber, Forte ha una lunga storia nel mondo della commedia, avendo già recitato in storie comiche di successo come L’ultimo uomo della Terra e in storie più drammatiche come Sweet Tooth. Più di recente, il lavoro di Forte si è radicato principalmente nella commedia d’animazione, con un ruolo da protagonista in Scoob!, The Great North e nel revival di Clone High. Forte è affiancato dalla star di Trying Robyn Cara nel ruolo di Emmy e dalla star di The Dry Siobhán Cullen nel ruolo di Dove.

Il resto del cast di Bodkin comprende:

David Wilmot (Anna Karenina)

(Anna Karenina) Chris Walley (The Last Voyage of the Demeter)

(The Last Voyage of the Demeter) Seán Óg Cairns (Find Me in Paris)

(Find Me in Paris) David Pearse (The Banshees of Inisherin)

(The Banshees of Inisherin) Peter Bankolé (Peaky Blinders)

(Peaky Blinders) Kerri McLean (The Ritual)

(The Ritual) Marouane Zotti (I May Destroy You)

(I May Destroy You) Charlie Kelly (Dublin Murders)

(Dublin Murders) Clodagh Mooney Duggan (Dub Daze)

(Dub Daze) Fergus Mulligan (Clean Sweep)

Qual è la trama di “Bodkin”?

La sinossi ufficiale di Bodkin recita come segue: Bodkin è un thriller dalla comicità cupa che racconta di un gruppo eterogeneo di podcaster che si mettono a indagare sulla misteriosa scomparsa di tre sconosciuti in un’idilliaca cittadina costiera irlandese. Ma quando iniziano a tirare le fila, scoprono una storia molto più grande e strana di quanto avrebbero mai potuto immaginare.