Robert Downey Jr.: 5 modi in cui la star del MCU può tornare

Come nuovo personaggio, il vincitore dell’Oscar può scrollarsi di dosso l’ombra di Iron man e mostrare un lato completamente nuovo di se stesso nell’ MCU … Il nostro suggerimento? Dottor Destino! Il volto del cattivo è nascosto e, data la complicata relazione tra Kang, Doom, Iron Man e Reed Richards (che sono stati tutti varianti di Kang o legati a lui in qualche modo in passato), questa scelta potrebbe funzionare su diversi livelli. Downey Jr. può affondare i denti in un ruolo da malvagio ed essere il perfetto contraltare per la Prima Famiglia della Marvel , sia sulla Terra che su un 616 riavviato.

Il presidente dei Marvel Studios , Kevin Feige , è stato fermamente convinto che l’eroico sacrificio di Tony in Avengers: Endgame non verrà annullato. Come spiegheremo presto, il Multiverso fornisce dei modi per aggirare questo problema, ma cosa accadrebbe se l’idea fosse quella di dare a Robert Downey Jr. la possibilità di fare qualcosa di completamente diverso?

Si tratterebbe di una “Variante”, ovviamente, ma è divertente immaginare il Tony che abbiamo visto rivelare la sua identità al mondo – e che non era un giocatore di squadra – preso dalla sua linea temporale e gettato in un nuovo gruppo di Vendicatori Multiversali. Sicuramente si scontrerebbe con i suoi compagni eroi e ciò consentirebbe a Downey Jr. di rivisitare l’ Iron man che ha interpretato per la prima volta nel 2008.

Quando i Marvel Studios introdussero per la prima volta il concetto di Multiverso, era molto meno complicato. Essenzialmente, si riduceva a viaggi nel tempo e linee temporali divergenti; ora, ci sono letteralmente innumerevoli realtà alternative che sono simili a 616 o molto diverse. Per il possibile ritorno di Iron man , consigliamo di mantenere le cose semplici. In alternativa, perché non tornare indietro nel tempo e strappare Tony agli eventi di Iron man ?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci ha portato su una Terra parallela e ci ha presentato gli Illuminati, un gruppo di eroi al limite del malvagio che aveva ucciso Thanos e poi assassinato Stephen Strange per aver messo a rischio la loro realtà. Sfortunatamente, i Marvel Studios hanno raccontato Terra-838 rendendola al limite del futuristico e, per ragioni che ancora non sono chiare, vestendo tutti allo stesso modo.

Intelligenza artificiale

Tutti parlano di Intelligenza Artificiale in questi giorni, ma i Marvel Studios erano in anticipo con l’introduzione di personaggi come J.A.R.V.I.S. e Ultron. Alla fine di Avengers: Endgame, un ologramma di Tony dice addio a sua figlia in un momento emozionante. Tuttavia, ha anche sicuramente lasciato la porta aperta a una versione AI di Iron man in grado di prendere il controllo di una delle sue armature e “vivere” per combattere un altro giorno.

Ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che una copia della sua coscienza viene in qualche modo salvata dalla sua armatura e, sebbene sarebbe solo un ritorno temporaneo, è un modo per riportare indietro Iron man che non sminuisce la sua morte. Si allinea anche con i fumetti. Non è il modo più entusiasmante per facilitare il ritorno dell’eroe e immaginiamo che Robert Downey Jr. sia desideroso di scuotere un po’ le cose. Se i Marvel Studios vogliono solo riportare Iron man sullo schermo, questo è il modo per farlo.