The Umbrella Academy: lo showrunner Steve Blackman accusato di “comportamento tossico, bullismo, manipolativo e di ritorsione”

The Umbrella Academy tornerà per la sua quarta e ultima stagione il mese prossimo, ma l’adattamento di Netflix della serie di fumetti più venduta di Gerard Way non concluderà la sua corsa senza controversie.

Rolling Stone ha pubblicato un articolo in cui vengono messe in evidenza le accuse mosse contro lo showrunner Steve Blackman, che è stato accusato di “comportamento tossico, bullismo, manipolativo e di ritorsione” da dodici persone tra sceneggiatori e personale di supporto in una denuncia delle risorse umane presentata lo scorso anno.

Nell’articolo, Blackman è descritto come uno “showrunner manipolatore e caotico” che ha coltivato “un posto di lavoro tossico mettendo i membri dello staff gli uni contro gli altri” e si è preso il merito del lavoro che non ha prodotto. Lo showrunner è stato anche accusato di fare commenti “sessisti, omofobici e transfobici”.

La Universal Content Productions, di proprietà della NBC, ha avviato un’indagine interna dopo la presentazione della denuncia e si dice che Blackman sia stato trovato “più o meno pulito” rispetto alla maggior parte delle accuse. Tuttavia, le 12 persone interpellate da Rolling Stone negano tutto ciò.

Il rappresentante di Blackman ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Nel corso di sei anni e quattro stagioni in cui ha supervisionato migliaia di persone tra troupe, attori e sceneggiatori, Steve Blackman ha portato ‘The Umbrella Academy’ a diventare una serie amata con fan devoti, con storie avvincenti e un team dedicato che l’ha realizzata. Queste accuse da parte di una manciata di dipendenti scontenti sono completamente false e oltraggiose e non riflettono in alcun modo l’ambiente di lavoro collaborativo, rispettoso e di successo che il signor Blackman ha coltivato”.

In un’intervista con Tudum, lo showrunner di The Umbrella Academy Steve Blackman ha anticipato alcuni eventi della quarta stagione e ha affrontato la scena post-credits della terza stagione che fa da sfondo alla nuova stagione. Ha dichiarato che nulla nella serie – compreso “Sparrow” Ben (Justin H. Min) nella metropolitana – è fatto per caso:

“Siamo chiari: quello è Sparrow Ben. La domanda che dovreste porvi è: che cazzo ci fa su un treno della metropolitana coreana a leggere un libro sulla ceramica? Strano, vero? Certo che lo è! Questa è “The Umbrella Academy”. Come ogni buon fan di “Umbrella” sa, nessun momento della serie esiste in modo isolato. Tutto ciò che vediamo ha un significato. E questo momento non fa eccezione. Ben ha un motivo per essere lì…“.

Nel cast di The Umbrella Academy figurano anche Elliot Page (Close To You) nel ruolo di Vanya, Tom Hopper (Love in the Villa) nel ruolo di Luther, Robert Sheehan (The Last Bus) nel ruolo di Klaus e Aidan Gallagher (Nicky, Ricky, Dicky & Dawn) nel ruolo di Five, David Castañeda nel ruolo di Diego e Ritu Arya nel ruolo di Lila. La sinossi ufficiale della stagione recita:

I fratelli Hargreeves si sono dispersi dopo che la resa dei conti all’Hotel Oblivion ha portato a un completo reset della loro linea temporale. Privati dei loro poteri, ognuno di loro è stato lasciato a cavarsela da solo e a trovare una nuova normalità, con gradi di successo molto diversi. Tuttavia, le caratteristiche del loro nuovo mondo inquietante si rivelano troppo difficili da ignorare a lungo. Il loro padre Reginald, vivo e vegeto, è uscito dall’ombra ed è entrato nell’occhio pubblico, supervisionando un potente e nefasto impero commerciale. Una misteriosa associazione nota come i Custodi tiene riunioni clandestine nella convinzione che la realtà in cui vivono sia una menzogna e che stia per arrivare una grande resa dei conti. Mentre queste nuove e strane forze cospirano intorno a loro, la Umbrella Academy deve riunirsi un’ultima volta – rischiando di sconvolgere la pace traballante che tutti hanno sopportato così tanto per garantire – per mettere finalmente le cose a posto.