SUPERMAN: 6 enormi rivelazioni e spoiler dalle ultime foto sul set del DCU

Sebbene l’eroe sia stato avvistato mentre entrava nel municipio di Metropolis , non possiamo immaginare che abbia fatto qualcosa di così grave da giustificare l’arresto da parte dei militari. Tuttavia, abbiamo visto l’eroe costretto a terra e ammanettato, e ci deve essere una buona ragione per questo.

L’Uomo d’Acciaio ha chiarito che il governo degli Stati Uniti aveva qualche riserva sul fatto che a una persona potente come Superman fosse permesso di agire senza controllo, ma è vero lo stesso in questo reboot?

Superman vs. The U.S. Government

L’attore non può nascondere la sua altezza, ma in base ai filmati che abbiamo visto (che si possono trovare anche al link qui ), Corenswet sta cambiando la sua posizione e il suo atteggiamento per apparire del tutto irrilevante nei panni del reporter del Daily Planet.

Lo stesso si può dire in definitiva per qualsiasi supereroe, anche se agli studi DC va il merito di aver trovato un modo per risolvere la questione. Oltre ai suoi fidati occhiali, il Clark di Corenswet avrà una chioma di capelli ricci che lo fa apparire senza pretese e ben lontano dall’affascinante Uomo del Domani.

Non c’è dubbio che Clark avrà una cotta per Lois Lane in questo film (se siano una coppia è ancora da vedere). Tuttavia, l’aggiunta di Cat al mix potrebbe conferire un po’ di umorismo alla redazione del Planet.

Cat Grant è stata ritratta in molti modi diversi nel corso degli anni, a volte come una figura tragica, altre come una civettuola che lascia il povero Clark a bocca aperta. Per Superman , almeno in apparenza, sembra che si tratti della seconda ipotesi.

Mikaela Hoover è splendida, quindi non siamo esattamente scioccati dal fatto che Gunn l’abbia scelta come giornalista di gossip del Daily Planet.

Il cameo di Creature Commandos

Fin dall’inizio, James Gunn ha dichiarato che il DCU sarà collegato a tutte le forme di media. Questo si estende al di là dei film e della televisione, ai progetti di animazione e ai videogiochi, con un personaggio presente in tutto il franchise fin dai suoi primi giorni.

La star di Captain America: The Winter Soldier Frank Grillo interpreterà Rick Flag Sr. in Creature Commandos prima di passare alla seconda stagione di Peacemaker, dove prenderà di mira Christopher Smith per vendicare la morte del figlio. In Superman, sarà affiancato da The Engineer (un membro di The Authority) e da un misterioso cattivo mascherato quando, insieme ai militari, arresteranno l’eroe.

Sappiamo che Flag Sr. lavora per Amanda Waller perché i Creature Commandos sono tutto ciò che le è stato permesso di riunire dopo che le sue azioni passate sono state rivelate in Peacemaker. Ad ogni modo, sembra che l’A.R.G.U.S. sarà coinvolta in questa vicenda.