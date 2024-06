Superman: Lex Luthor non se la sta passando bene nelle nuove foto dal set!

Mentre la produzione di Superman continua, vengono svelati nuovi look dei personaggi del prossimo blockbuster. Le foto del set del film sono emerse sui social media e offrono un nuovo sguardo a Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Il leggendario cattivo della DC Comics è pronto a scontrarsi con Superman in un altro adattamento della loro storica rivalità nei fumetti. La versione di Nicholas Hoult di Lex sembra aver passato un brutto quarto d’ora, a giudicare dal trucco applicato. Resta da vedere cosa abbia causato le ferite al cattivo, una volta che Superman sarà nelle sale l’11 luglio 2025.

James Gunn dirigerà Superman, mentre il regista della trilogia di Guardiani della Galassia è impegnato a pianificare il futuro dell’Universo DC insieme a Peter Safran. Il film seguirà una versione giovane dell’Uomo d’Acciaio, interpretata da David Corenswet. Clark Kent cercherà di bilanciare la sua vita di giornalista del Daily Planet con le sue attività di eroe tra i più potenti del pianeta. Ma, mentre altri adattamenti di Superman per il grande schermo hanno presentato il personaggio come un salvatore solitario, la versione di Clark Kent interpretata da Corenswet vivrà già in un mondo pieno di esseri potenti e di strani avvenimenti.

Il cast di Superman comprende anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, l’impavida reporter che si innamora di Clark Kent nella maggior parte degli adattamenti del personaggio. Dopo aver intrattenuto il mondo nel ruolo di The Marvelous Mrs. Maisel per anni, la Brosnahan si calerà nei panni della coraggiosa protagonista interpretata da Amy Adams nel DC Extended Universe. I dettagli della trama di Superman sono ancora riservati, ma anche se Kal-El deve stare attento a Lex Luthor, il miliardario non sarà l’unico cattivo in agguato nell’ombra. L’Ingegnere (María Gabriela de Faría) è una forza da tenere in considerazione a Metropolis. Di seguito potete vedere le nuove immagini dal set di Superman.

La leggendaria rivalità tra Superman e Lex Luthor

Superman ha affrontato molti potenti cattivi nel corso degli anni, ma nessuno sembra disprezzarlo più di Lex Luthor. Il cattivo è stato interpretato da Jesse Eisenberg quando Henry Cavill era l’Uomo d’Acciaio, e quella versione dell’antagonista ha adottato misure estreme per sconfiggere il suo nemico. Prima di entrare nel cast di Superman, Hoult ha interpretato Renfield nella storia dell’assistente di Dracula (Nicolas Cage). L’attore ha anche doppiato Jon in The Garfield Movie all’inizio di quest’anno.

Superman ha combattuto contro Lex Luthor in graphic novel, videogiochi, film e serie televisive. La prossima estate, David Corenswet e Nicholas Hoult avranno l’opportunità di espandere l’eredità di questa faida di sangue. Il primo film dell’Universo DC debutterà l’11 luglio 2025.