Red Dragon: spiegazione del finale del prequel de Il silenzio degli innocenti

Il finale del prequel di Hannibal Lecter Red Dragon conduce direttamente a Il silenzio degli innocenti, creando uno strano buco nella trama. Gli spettatori hanno dovuto aspettare un decennio prima che Anthony Hopkins tornasse al suo ruolo premiato con l’Oscar in Hannibal del 2001, ma i produttori non avevano intenzione di aspettare altri dieci anni per il prossimo film. Hanno deciso di realizzare un secondo adattamento del primo romanzo di Hannibal, Red Dragon, anche se, vista la riluttanza di Anthony Hopkins a tornare, altri attori come Jude Law sono stati presi in considerazione come possibili sostituti del giovane Lecter.

Alla fine Anthony Hopkins ha firmato per Red Dragon, che ha segnato la sua ultima apparizione nel ruolo. Un problema di Red Dragon è che è ambientato negli anni ’80 e Hopkins interpreta essenzialmente una versione di Hannibal che dovrebbe essere più giovane di 20 anni rispetto a quella vista nel film Hannibal di Ridley Scott. Naturalmente, senza il de-invecchiamento digitale, il trucco non può fare molto per coprire il fatto che sembra più vecchio di quanto non fosse nel film Il silenzio degli innocenti. È comunque molto divertente nel ruolo, il che rende questo difetto più facile da ignorare. Detto questo, il finale di Red Dragon rivela un altro problema legato alla linea temporale.

Il finale di Red Dragon introduce Clarice Starling troppo presto

Il film Red Dragon si chiude con l’agente dell’FBI Will Graham, interpretato da Edward Norton, che sopravvive per un pelo a una sparatoria con il serial killer La fatina dei denti (Ralph Fiennes). Il finale salta leggermente in avanti, fino a Hannibal nella sua cella, che scrive una lettera a Will per augurargli ogni bene – ma con alcune sfumature acide. Gli ultimi istanti vedono il direttore del manicomio Chilton (Anthony Heald) informare Hannibal che una giovane donna dell’FBI vuole incontrarlo. Questo, ovviamente, fa pensare all’incontro tra Lecter e la Clarice Starling di Jodie Foster ne Il silenzio degli innocenti. Tuttavia, nella linea temporale di Red Dragon , questo ha poco senso.

La maggior parte di Red Dragon si svolge nel 1986, mentre Il silenzio degli innocenti è ambientato nel 1990. Il finale del prequel non indica quanto tempo dopo l’attacco di Will si svolga il film, ma è implicito che si tratti al massimo di qualche mese. Il fatto che Clarice faccia visita ad Hannibal così presto dopo il caso della fatina dei denti non funziona in questo caso, e sembra che i registi abbiano semplicemente falsato la tempistica per aggiungere una simpatica strizzatina d’occhio al pubblico.

Come il finale di Red Dragon può avere senso con Il silenzio degli innocenti

Ci sono alcuni modi in cui il finale di Red Dragon può ancora allinearsi con il teaser de Il silenzio degli innocenti. O Hannibal ha deciso improvvisamente di scrivere una lettera a Will quattro anni dopo il suo attacco, oppure ha pensato al suo vecchio nemico in quel momento e ha immaginato Will sulla sua barca con la sua famiglia. Forse la scena in cui Will legge – e poi scarta – la lettera è avvenuta anni prima della scena conclusiva, a significare quanto si sia allontanato da Hannibal. Red Dragon ha altri difetti oltre a questo buco nella trama temporale, ma è uno dei più evidenti.