X-MEN ’97: 5 cose che i Marvel Studios possono imparare dalla serie per il suo reboot in live action

X-Men: The Animated Series ha una fanbase devota, ma non è esattamente considerato un classico allo stesso livello di, ad esempio, Batman: The Animated Series. Comunque sia, avevamo tutti grandi aspettative nei confronti di X-Men ’97 e la serie animata della Marvel le ha assolutamente distrutte. Forse la migliore interpretazione di questi eroi che abbiamo mai visto sullo schermo, i Marvel Studios avranno il loro bel da fare quando si tratterà di superare la serie con il loro eventuale reboot degli X-Men in live-action.

In questo articolo esploreremo ciò che ha funzionato così bene in X-Men ’97 e come può essere trasposto al cinema. In altre parole, questi sono gli insegnamenti che il prossimo film degli X-Men deve trarre dal revival, soprattutto dopo gli sforzi della 20th Century Fox, che hanno avuto successo e sono stati per lo più mancati.