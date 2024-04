X-Men: il film live action vicino al trovare il proprio sceneggiatore

Negli ultimi anni, abbiamo visto i Marvel Studios iniziare lentamente a introdurre i mutanti nel MCU. Tuttavia, mentre la presenza di Ms. Marvel e Namor tra loro ha fatto presagire ciò che potrebbe essere all’orizzonte, gli stessi mutanti sono apparsi in film come Doctor Strange nel Multiverso della Follia, The Marvels e l’atteso Deadpool & Wolverine di quest’estate. Si comincia inoltre ad ipotizzare che uno dei prossimi film sugli Avengers metterà gli Eroi più potenti della Terra contro una squadra multiversale di X-Men. Questo avrebbe tutto il senso del mondo nel bel mezzo di un’incursione, ma che dire del tanto atteso reboot?

Secondo lo scooper Jeff Sneider, i Marvel Studios sono vicini all’assunzione di uno sceneggiatore per il film live action sui mutanti, con un annuncio ufficiale che potrebbe essere fatto nelle “prossime settimane“. Il successo di X-Men ’97 ha riportato questi personaggi al centro delle attenzioni e l’entusiasmo che circonda Deadpool & Wolverine dimostra anche che i fan sono pronti a vedere di nuovo i mutanti in azione, e probabilmente questi eroi sono esattamente ciò di cui il MCU ha bisogno in questo momento.

“Gli X-Men sono un concetto di personaggi solido, ricco e grandioso“, ha dichiarato Feige in un’intervista dell’anno scorso. “C’è il ritorno della serie animata [quest’anno], di cui siamo molto entusiasti“. Parlando dell’introduzione in carne ed ossa di questi personaggi nel MCU, Feige ha aggiunto che: “La questione è come farlo e quando farlo, ed è qualcosa su cui stiamo lavorando da anni“. Sebbene non ci sia ancora stato un annuncio ufficiale, sembra dunque che i lavori sul film dedicato ai mutanti stia proseguendo con successo.

