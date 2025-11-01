Keanu Reeves protagonista del nuovo film di fantascienza Shiver diretto da Tim Miller

La star Keanu Reeves ha già in programma il suo prossimo film di fantascienza dopo il flop al botteghino di The Matrix Resurrections. Dopo aver recitato in successi come Bill & Ted’s Excellent Adventure e Speed, The Matrix ha consolidato la posizione di Reeves come grande star del cinema.

Dopo l’uscita di tre film dal 1999 al 2003, la serie è stata ripresa nel 2021 con Matrix Resurrections, ma ha incassato solo 160,2 milioni di dollari al botteghino con un budget di 190 milioni.

Secondo THR, Reeves ha firmato per recitare in un nuovo film di fantascienza intitolato Shiver, con Tim Miller di Deadpool come regista, Aaron Ryder di All of You e Matthew Vaughn di Kingsman come produttori e Ian Shorr di Infinite come sceneggiatore.

In Shiver, un contrabbandiere si trova nel Mar dei Caraibi mentre cerca di portare a termine una missione, quando deve affrontare un grave tradimento che si rivela fatale. Il contrabbandiere rimane intrappolato in un loop temporale e deve capire come fermare il caos.

THR ha descritto il film come un incrocio tra Edge of Tomorrow (per l’elemento del loop temporale) e il thriller sugli squali The Shallows. I realizzatori hanno esperienza con progetti di fantascienza, tra cui Shorr con Infinite e Miller con Terminator: Dark Fate.

Insieme a Reeves, The Matrix Resurrections ha visto la partecipazione di Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Lambert Wilson, Christina Ricci, Freema Agyeman e Jada Pinkett Smith.

Dopo che il quarto film non solo ha deluso al botteghino, ma ha anche ricevuto un punteggio del 63% su Rotten Tomatoes, Reeves è tornato nel ruolo del protagonista John Wick in John Wick – Capitolo 4. Il quarto capitolo ha incassato oltre 440 milioni di dollari al botteghino e ha ottenuto un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes.

Reeves è apparso anche in DC League of Super Pets, Sonic the Hedgehog 3, lo spin-off di John Wick Ballerina e Good Fortune, e ha recitato a Broadway in Waiting for Godot.

Dopo essersi cimentato in adattamenti di supereroi e videogiochi, thriller d’azione e commedie soprannaturali, Reeves ha deciso di tornare al genere che lo ha reso una superstar.

The Matrix Resurrections potrebbe aver avuto un’accoglienza deludente quando Reeves è tornato nei panni di Neo, ma questo non impedisce all’attore di trovare una nuova storia e un nuovo personaggio da esplorare. Reeves, Miller, Ryder, Vaughn e Shorr erano già a bordo quando Shiver è stato proposto a varie case cinematografiche. Ora la Warner Bros. sta finalizzando un accordo per produrre il film.