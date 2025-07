Chi è Mefisto? 5 cose da sapere sul nuovo cattivo del MCU interpretato da Sacha Baron Cohen

Il segreto è svelato: i Marvel Studios hanno ufficialmente presentato Mefisto, un personaggio che i fan chiedevano di vedere fin dall’uscita di WandaVision nel 2021 (in difesa di Kevin Feige, Sacha Baron Cohen è stato scelto e ha girato le sue scene per Ironheart nel 2022).

Il cattivo ha un discreto minutaggio nel finale di Ironheart e si afferma rapidamente come una minaccia terrificante e potente. Ora ha l’anima di Riri Williams in pugno e senza dubbio ha piani ancora più sinistri più brillanti personaggi del MCU.

Sebbene il nome di Mefistofele venga spesso menzionato, non è il cattivo più noto e molti di voi potrebbero non conoscere le sue origini, i suoi poteri e le sue relazioni più importanti – con eroi e cattivi – presenti sulle pagine. Bene, ora ne avete una panoramica completa.

5 La storia delle origini di Mefisto Mefisto non ha una storia delle origini definitiva, il che non sorprende, visto che l’onestà non è esattamente una delle sue caratteristiche distintive. Una versione sostiene che, quattro miliardi di anni fa, Mefisto fosse poco più di una mosca che deponeva vermi e assistette alla caduta di un Celestiale. C’è anche un racconto che suggerisce che, dopo che Atum/il Demogorgo attaccò i demoni della Terra, l’umanità creò inavvertitamente una nuova stirpe di demoni, plasmata dai suoi desideri più oscuri. Fu allora che Mefisto nacque come il più malvagio di tutti. Un’altra storia ancora sostiene che quando l’entità primordiale nota come Nemesis cercò di creare la vita, creò inavvertitamente creature malvagie (una delle quali divenne Mefisto). Inorridita da ciò che aveva portato all’esistenza, Nemesis si suicidò e i suoi resti divennero le Gemme dell’Infinito.

4 Chi sono i suoi alleati? Mefisto ha pochi amici, ma spesso si allea con coloro che crede di poter manipolare nella sua ricerca di maggiore potere. In genere, lo si può trovare in squadra con gli altri abitanti dell’Inferno Hela, Ade, Asmodeus, Satannish e Satana. Ognuno di questi Signori dell’Inferno governa il proprio dominio, il che significa che tutti desiderano le anime. Raramente rimangono a lungo dalla stessa parte, e l’alleanza più degna di nota di Mefisto è sicuramente quella con Thanos. Si sono alleati un paio di volte, ma solo perché Mefisto voleva salvaguardare l’esistenza a causa del ruolo che questa gioca nel suo potere (se tutto cessa di esistere, allora non ci saranno anime da cui trarre potere).

3 L’importanza delle anime In termini di poteri, Mefisto ha tutti i tratti che ci si aspetterebbe da un demone. È una minaccia degna degli Avengers e trae il suo immenso potere dalle anime che colleziona. Più diventano corrotte – come Hood in Ironheart, per esempio – più questo cattivo ne trae vantaggio. Con queste immense capacità, Mefisto è diventato un maestro della manipolazione, immortale, quasi invulnerabile e con il potere sulla vita e sulla morte. Il tempo conta poco per lui, e l’abitudine dell’umanità a commettere atti malvagi significa che ha una scorta infinita di anime dirette verso di lui. Tuttavia, Mefisto non è onnipotente, e il suo posto nel cosmo come “diavolo” sembra essere ciò che gli impedisce di conquistare l’intero universo. Forse è per questo che si è scontrato (ed è stato sconfitto) con così tanti supereroi nel corso degli anni…

2 I suoi legami con alcuni supereroi chiave Tom Holland in Spider-Man: No Way Home (2021) © Marvel Studios Mefisto ha tormentato e tentato di corrompere molti supereroi, tra cui Thor, Silver Surfer e Spider-Man. Nel caso di quest’ultimo, quando zia May stava morendo, la salvò in cambio di qualcosa di ancora più prezioso di un’anima: il matrimonio di Peter Parker con Mary Jane Watson. Creò il primo Ghost Rider e strinse l’accordo che trasformò Johnny Blaze nello Spirito della Vendetta. Il diavolo tormentò anche Scarlet Witch, giocando un ruolo chiave nel crollo, che alla fine portò ad Avengers Disassembled e House of M. Parte del motivo per cui Victor Von Doom cadde nelle mani del male è perché Mefistofele intrappolò l’anima di sua madre all’inferno. Il cattivo ha corteggiato la Morte e gli viene persino attribuito un patto con Norman Osborn che alla fine portò lo scienziato a diventare il malvagio Goblin. Quindi, sì, è un figlio di puttana perverso.