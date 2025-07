La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025

La Grazia di Paolo Sorrentino, una storia d’amore che vede nuovamente il regista dirigere Toni Servillo, è stato scelto come film d’apertura della prossima Mostra del Cinema di Venezia. La Grazia sarà presentato al Lido in concorso.

Servillo recita in La Grazia al fianco di Anna Ferzetti, recentemente apparsa nel grande successo di Ferzan Ozpetek Diamanti. I dettagli della trama del nuovo film di Sorrentino sono ancora segreti, a parte il fatto che si tratta di una storia d’amore ambientata in Italia.

La Grazia segnerà la settima collaborazione di Servillo con Sorrentino, che ha diretto finora 10 lungometraggi. La prima collaborazione avvenne nel 2001, con lo strepitoso debutto di Sorrentino, L’uomo in più, in cui Servillo interpretava un cantante attempato e dipendente dalla cocaina. Servillo è noto anche al pubblico internazionale per la sua memorabile interpretazione dello scrittore romano e socialite Jep Gambardella, che intraprende una discesa dantesca tra i grotteschi e mondani personaggi della Città Eterna ne La Grande Bellezza, vincitore dell’Oscar come miglior film internazionale nel 2014. Ha inoltre interpretato un contabile mafioso e dipendente dall’eroina nel secondo film di Sorrentino Le conseguenze dell’amore; Giulio Andreotti ne Il Divo; e Silvio Berlusconi in Loro di Sorrentino.

“Sono molto felice che l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si apra con il nuovo e attesissimo film di Paolo Sorrentino”, ha dichiarato il direttore artistico di Venezia Alberto Barbera in una nota. Ha poi sottolineato che Sorrentino ha debuttato a Venezia nel 2001 con L’uomo in più, durante i primi anni di Barbera alla guida della Mostra.

Sebbene Sorrentino abbia lanciato diverse opere successive da Cannes, il suo rapporto con Venezia si è consolidato nel corso degli anni con il lancio al Lido dei primi episodi della sua innovativa serie “The Young Pope” (prima e seconda stagione) e con il suo film del 2021 E’ stata la mano di Dio, che ha vinto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria.

“Il ritorno di Paolo Sorrentino [a Venezia] in concorso arriva con un film destinato a lasciare il segno per la sua grande originalità e la sua forte attualità, che il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia avrà il piacere di scoprire la sera dell’apertura”, ha concluso Barbera.

La Grazia, ​​scritto e diretto da Paolo Sorrentino, è un film Fremantle prodotto da The Apartment, una società Fremantle, dalla Numero 10 di Sorrentino e da PiperFilm, che lo distribuirà in Italia. Mubi detiene i diritti mondiali, esclusa l’Italia. The Match Factory si occupa delle vendite internazionali.

Come annunciato in precedenza, il due volte premio Oscar Alexander Payne presiederà la giuria del Concorso. L’82a edizione del Festival di Venezia si terrà dal 27 agosto al 6 settembre. Il programma sarà annunciato il 22 luglio.