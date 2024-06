Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Stagione 4, tutti i dettagli dal settimo episodio

Dopo essere arrivato nel 2018, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha finora entusiasmato gli appassionati di anime. Quest’estate abbiamo dato il benvenuto a Tanjiro Kamado e ai suoi amici mentre si preparavano per la prossima tappa del loro compito, ovvero il conflitto finale con Muzan Kibutsuji. La quarta stagione, che si concluderà con i prossimi due episodi, si è concentrata in gran parte sull’adattamento dell’arco di addestramento di Hashira della serie manga originale di Koyoharu Gotoge. Ora, in vista dell’episodio 7, il penultimo della stagione, sono stati rivelati il primo sguardo e i dettagli dell’episodio.

Finora, l’arco dell’allenamento degli Hashira è stato il più breve da adattare, ma ha offerto un alto valore di intrattenimento. Nel corso della stagione, Tanjiro e i suoi amici hanno cercato di padroneggiare varie abilità allenandosi con gli abili membri dell’Hashira. L’episodio 7 vedrà Tanjiro Kamado imparare ai piedi del più forte di tutti, il misterioso Gyomei Himejima. L’episodio 7, intitolato Stone Hashira Gyomei Himejima, sarà trasmesso domenica prossima. I dettagli e la sinossi dell’episodio rivelano: “Tanjiro, bloccato nella sfida di Himejima, riesce a spostare la roccia grazie ai consigli di Genya, che incontra di nuovo per caso. Ora che Tanjiro ha preso piede, riuscirà a superare l’allenamento di Himejima?“.

La stagione dell’arco di addestramento di Hashira si conclude con episodi estesi

Come già anticipato, la quarta stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stata breve, con soli otto episodi. Tuttavia, per compensare questa mancanza, gli ultimi due episodi avranno una durata maggiore. È stato annunciato che il prossimo episodio della serie anime durerà 40 minuti in totale, mentre il finale di stagione concluderà il tutto con una durata di un’ora. Se si considerano i tempi prolungati e si fa un confronto con le stagioni precedenti, si arriva a circa 10 episodi per la stagione dell’Hashira Training Arc.

La serie anime, Demon Slayer, è basata su una delle serie manga più vendute in Giappone. Il manga (e la serie) è ambientato nel periodo Taisho in Giappone e segue un giovane ragazzo che vende carbone, Tanjiro, che trova la sua famiglia massacrata da un demone. Ad aggravare ulteriormente la sua sofferenza, la sorella minore Nezuko, l’unica sopravvissuta all’assalto, è stata trasformata lei stessa in un demone. Sebbene devastato da questa triste realtà, Tanjiro decide di diventare un “cacciatore di demoni” per poter riportare la sorella in un essere umano e ottenere la sua vendetta uccidendo il demone che ha massacrato la sua famiglia. Il cast di Demon Slayer comprende Natsuki Hanae nel ruolo di Tanjiro Kamado, Akari Kitô nel ruolo di Nezuko, Toshihiko Seki nel ruolo di Muzan Kibutsuji, Hiro Skimono nel ruolo di Zenitsu e Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Inosuke.