Echo Valley: il trailer della serie con Julianne Moore e Sydney Sweeney

Apple Original Films ha rilasciato oggi il trailer di “Echo Valley”, l’atteso thriller con protagonisti Julianne Moore, Sydney Sweeney e Domhnall Gleeson in arrivo il 13 giugno su Apple TV+.

In “Echo Valley”, Kate (l’attrice premio Oscar® Julianne Moore) è una madre che lotta per trovare un equilibrio nella relazione con la figlia Claire (la pluricandidata agli Emmy Sydney Sweeney), profondamente tormentata. Ma la situazione precipita quando Claire si presenta alla porta della madre in preda al panico, coperta di sangue… che non è il suo. Mentre Kate cerca disperatamente di ricostruire la verità dietro l’accaduto, si troverà a scoprire fin dove può spingersi una madre per proteggere sua figlia. Un racconto intenso e mozzafiato, che esplora amore, sacrificio e sopravvivenza, diretto dal regista vincitore del BAFTA Michael Pearce e scritto dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Brad Ingelsby.

“Echo Valley” è un film Apple Original prodotto da Ridley Scott e Michael Pruss per Scott Free Films, insieme a Kevin J. Walsh per The Walsh Company e allo stesso Ingelsby.

Tra i produttori esecutivi figurano Rebecca Feuer e Nicole Jordan-Webber (Scott Free Films), Erika Olde e Sam Roseme (Black Bicycle Entertainment), Ted Deiker e Scott Greenberg.