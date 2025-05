NCIS – stagione 22, spiegazione del finale: qualche colpo di scena per McGee e Parker

Il finale della stagione 22 di NCIS è stato ricco di momenti emozionanti, ma ha anche lasciato alcune domande senza risposta. La stagione 22 di NCIS è iniziata alla grande dopo il finale della stagione 21, che ha anticipato l’uscita di scena di Katrina Law e la rottura tra Knight e Palmer. La stagione ha seguito queste trame, ma non senza aggiungere un po’ di suspense.

La stagione 22 di NCIS ha visto anche l’MCRT affrontare il mistero di Lily Parker e incontrare alcuni cattivi della stagione. Mentre LaRoche e Marino sono stati i grandi nomi della stagione, ci sono stati anche altri cattivi degni di nota, tra cui il poeta e Fletcher Voss. Il finale di stagione ha incluso alcuni dei momenti più emozionanti della stagione, preparando anche il terreno per la stagione 23 di NCIS.

LaRoche lavorava come doppio agente

LaRoche lavorava per entrambe le parti

La rivelazione più importante del finale di stagione è stata la spiegazione delle azioni di LaRoche. Fin dal primo episodio della stagione 22 di NCIS, Gabriel LaRoche, interpretato da Seamus Dever, è stato presentato come il cattivo della stagione e il nemico giurato di McGee dopo aver ottenuto una promozione a scapito di quest’ultimo. Per tutta la stagione, LaRoche è stato visto come una talpa e un traditore, ma NCIS, stagione 22, episodio 20, “Nexus”, lo ha finalmente scagionato da ogni accusa.

“Nexus” ha rivelato che LaRoche lavorava come doppio agente sia per il cartello Nexus che per il Dipartimento della Difesa, il tutto sotto le istruzioni del Segretario alla Difesa. Il Dipartimento della Difesa ha contattato LaRoche mentre lavorava ancora al Dipartimento di Giustizia, esortandolo a rivelare l’identità di Torres al cartello e a tradire l’NCIS per il bene superiore. Il colpo di scena di LaRoche nella stagione 22 di NCIS significa che era sempre stato un bravo ragazzo, ma non poteva rivelare le sue vere motivazioni fino a quando non è stato catturato.

Cosa succederà a McGee nell’MCRT dopo il colpo di scena di LaRoche

McGee fatica a crescere

Sebbene la rivelazione di LaRoche avrebbe dovuto essere emozionante per l’MCRT e per l’NCIS nel suo complesso, in realtà è stata un insulto per Timothy McGee, interpretato da Sean Murray. Essendo il membro più longevo del cast della serie, il personaggio di Murray ha fatto parte dell’MCRT per anni, lavorando al fianco di Gibbs e Parker. Tuttavia, il suo status di veterano avrebbe dovuto garantirgli ormai delle capacità investigative impeccabili, ma la svolta di LaRoche ha rivelato che McGee ha ancora delle difficoltà. Di conseguenza, la stagione 23 di NCIS deve decidere cosa fare di McGee. Fa parte della squadra da così tanto tempo che non c’è molto spazio per la crescita del suo personaggio. O viene promosso, come avrebbe dovuto essere prima dell’arrivo di LaRoche, oppure deve lasciare NCIS del tutto. Adoro McGee, ma il suo tempo nella serie sta frenando il suo personaggio e NCIS deve trovare un modo per andare avanti.

Marino è la vera leader del Nexus (spiegate le sue motivazioni contro Parker)

Marino vuole essere al vertice del mondo criminale

Il colpo di scena di LaRoche non è stata l’unica rivelazione interessante nel finale della stagione 22 di NCIS. “Nexus” ha anche rivelato che Carla Marino non solo lavorava al fianco di LaRoche nel cartello Nexus, ma che era anche la leader. Il suo legame con LaRoche e il cartello non era chiaro fino a questo punto, ma il finale della stagione 22 di NCIS ha chiarito che Marino è pericolosa e disposta a tutto pur di raggiungere la vetta del mondo criminale.

Carla Marino appare per la prima volta nella stagione 22 di NCIS, episodio 6.

“Nexus” ha anche fatto riferimento ai giorni di Parker nell’FBI, quando ha iniziato a indagare su Marino. Il legame tra il loro passato comune e la stagione 22 di NCIS è stato finalmente chiarito nel finale, quando Marino ha rivelato di aver sempre incolpato Parker per la morte di suo figlio, avvenuta anni prima. È stato Parker a rivelare a Jason, il figlio di Marino, la portata dei crimini commessi da sua madre, che lo hanno portato a fuggire e a rimanere coinvolto in un incidente motociclistico. Alla fine, questo è ciò che ha riportato Marino nella vita di Parker. Voleva vendicarsi.

La stagione 22 di NCIS lascia irrisolto il mistero di Lily (cosa significa per la stagione 23)

Le apparizioni di Lily hanno a che fare con la madre di Parker

Uno degli aspetti più frustranti del finale è che è arrivato così vicino a rivelare chi è Lily e cosa ha a che fare con lei la morte della madre di Parker, solo per tirarsi indietro all’ultimo secondo. Lily è stata introdotta per la prima volta nel finale della stagione 21 di NCIS, e la stagione 22 è stata impostata in modo tale che il mistero di Lily fosse una delle trame principali. Durante tutta la stagione, Parker ha persino contattato suo padre, il dottor Grace Confalone, e Palmer per cercare di capire le sue allucinazioni.

Tuttavia, alla fine della stagione 22 di NCIS, Parker non era affatto più vicino a scoprire il significato delle sue allucinazioni. L’unica consolazione era che Palmer era sul punto di rivelare qualcosa di interessante sul luogo di sepoltura della madre di Parker, il che significa che la stagione 23 di NCIS continuerà probabilmente il mistero che circonda l’identità di Lily. Sfortunatamente, con la morte del padre di Parker, Roman, Parker sarà solo nella sua ricerca.

Come la morte di Roman prepara l’arco narrativo di Parker nella stagione 23 di NCIS

Parker avrà una trama oscura nella stagione 23 di NCIS

Il finale della stagione 22 di NCIS è stato devastante per Parker. Noto per essere un leader comprensivo e rilassato, Parker probabilmente subirà cambiamenti significativi nella stagione 23 di NCIS. Probabilmente si sentirà responsabile della morte di Roman perché è stato lui a far entrare Marino in casa sua, permettendole di incontrare e uccidere Roman. Parker già odiava Marino per le sue azioni e per l’omicidio di diversi suoi colleghi e amici dei tempi dell’FBI, ma l’omicidio del padre di Parker è tutta un’altra cosa.

La rabbia di Parker probabilmente gli darà la motivazione per trovare finalmente un modo per mettere Marino dietro le sbarre.

Nel complesso, la stagione 23 di NCIS vedrà probabilmente Parker trasformarsi in un uomo arrabbiato e oscuro, determinato a ottenere giustizia dalla sua nemica, Marino. Sebbene Marino possa sentirsi alla pari ora, poiché crede che Parker abbia ucciso suo figlio e che quindi lei abbia ucciso l’unica famiglia rimasta a Parker, la verità non potrebbe essere più lontana. La rabbia di Parker probabilmente gli darà la motivazione per trovare finalmente un modo per mettere Marino dietro le sbarre. Con l’intero NCIS a sua disposizione, la stagione 23 di NCIS sarà sicuramente emozionante da guardare.

In che altro modo il finale della stagione 22 di NCIS prepara la stagione 23

C’è ancora molto da aspettarsi

Mentre la maggior parte del finale della stagione 22 di NCIS era incentrato sul coinvolgimento di Marino nel cartello Nexus, il finale ha anche preparato la stagione 23 di NCIS in alcuni altri modi. Uno dei modi principali è stato l’introduzione dei Messiahs of Purity, una nuova organizzazione terroristica suprematista bianca nell’universo di NCIS. Anche se sono stati menzionati solo in una breve scena in cui il loro leader fornisce a Torres e Knight alcune informazioni preziose sull’interesse del cartello Nexus per l’uranio, il fatto stesso che siano stati introdotti è foriero di pericolo per la stagione 23 di NCIS.

Il finale non è riuscito a riunire Knight e Palmer. Mentre “Nexus” ha mostrato la coppia lavorare insieme come al solito, la stagione 22 di NCIS ha fornito importanti indizi sul loro possibile ritorno insieme, rivelando che entrambi i personaggi erano gelosi all’idea che l’altro potesse frequentare qualcun altro. Di conseguenza, le loro scene di tira e molla dovranno continuare nella stagione 23 di NCIS per concludersi definitivamente o riaccendere la loro relazione.