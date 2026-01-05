Un’ultima avventura – Il documentario su Stranger Things 5: guarda il trailer!

A quattro giorni dall’uscita su Netflix del Volume 3, capitolo conclusivo di Stranger Things – Stagione 5, la piattaforma annuncia un nuovo contenuto per dire addio, nel migliore dei modi, alla serie generazionale che ci ha accompagnati negli ultimi dieci anni e che ha sancito in maniera inequivocabile il successo di Netflix in tutto il mondo, ridefinendo lo streaming e in bingewatching.
Dal 12 gennaio su Netflix. Ecco il trailer di Un’ultima avventura – Il documentario su Stranger Things 5:
LEGGI ANCHE:
- Cos’è #ConformityGate? I fan di Stranger Things credono in un nuovo finale in arrivo
- Undici tornerà dopo Stranger Things 5: il nuovo progetto risolve un problema del finale
- Di cosa parlerà lo spin-off di Stranger Things? Ecco in che modo il finale della serie lo anticipa
- Stranger Things: ecco perché i fratelli Duffer hanno rinunciato a una “redenzione alla Darth Vader” per Vecna
- Stranger Things finale: lo splendido omaggio a Eddie Munson che forse non avete notato
- Stranger Things 5, i creatori chiariscono il destino di Robin e Vickie nel finale
- Stranger Things: lo spin-off Netflix risponderà al più grande mistero legato a Vecna
- Stranger Things: spiegato il legame tra Vecna e Mind Flayer
- Stranger Things, i Duffer rivelano quale film guardano Max e Lucas nelle ultime scene della serie
- Il cast di Stranger Things condivide un commosso addio dopo 10 anni
- Stranger Things, spiegazione del finale della serie: cosa succede a Undici e a tutti i personaggi principali