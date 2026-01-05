HomeSerie TvNews

Un’ultima avventura – Il documentario su Stranger Things 5: guarda il trailer!

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

A quattro giorni dall’uscita su Netflix del Volume 3, capitolo conclusivo di Stranger Things – Stagione 5, la piattaforma annuncia un nuovo contenuto per dire addio, nel migliore dei modi, alla serie generazionale che ci ha accompagnati negli ultimi dieci anni e che ha sancito in maniera inequivocabile il successo di Netflix in tutto il mondo, ridefinendo lo streaming e in bingewatching.

Dal 12 gennaio su Netflix. Ecco il trailer di Un’ultima avventura – Il documentario su Stranger Things 5:

LEGGI ANCHE:

Articolo precedente
The Beauty: il trailer ufficiale della seria Disney+
Articolo successivo
Mayor of Kingstown rinnovato per la quinta e ultima stagione
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved