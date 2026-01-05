HomeSerie TvNews

Cos’è #ConformityGate? I fan di Stranger Things credono in un nuovo finale in arrivo

Dopo quasi dieci anni, Stranger Things si è conclusa ufficialmente, ma per molti fan la storia potrebbe non essere davvero finita. Nelle ultime ore l’hashtag #ConformityGate è diventato virale in tutto il mondo, alimentando una teoria secondo cui il finale andato in onda il 31 dicembre sarebbe in realtà falso o incompleto.

La community online sta analizzando ogni dettaglio della quinta stagione alla ricerca di indizi nascosti, convinta che Netflix e i creatori della serie stiano preparando una rivelazione a sorpresa.

Gli indizi che alimentano la teoria del “finale falso”

Secondo i fan, diversi Easter egg suggerirebbero che il finale di stagione non racconti tutta la verità. Tra i dettagli più discussi c’è la postura delle mani intrecciate durante la scena della cerimonia di laurea, ritenuta simile a quella di Henry Creel, oltre ai manuali di Dungeons & Dragons mostrati nell’epilogo, che secondo alcune letture formerebbero la scritta “X A Lie”, interpretata come riferimento a Dimension X o all’Abisso.

Un altro elemento centrale della teoria è la data del 7 gennaio, considerata significativa perché il numero 7 ricorre frequentemente nella simbologia della stagione 5. La stagione è composta da otto episodi, con un finale di oltre due ore che mostra la sconfitta definitiva di Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower, ma anche il sacrificio di Eleven, interpretata da Millie Bobby Brown.

Il destino di Eleven e cosa hanno detto i Duffer

Il finale si chiude con una nota tragica: Eleven si sacrifica per salvare Hawkins e il mondo. Tuttavia, nell’epilogo, Mike Wheeler (interpretato da Finn Wolfhard) ipotizza che Eleven possa essere sopravvissuta e vivere nascosta. Una battuta che ha ulteriormente rafforzato le speculazioni dei fan.

In una recente intervista al Happy Sad Podcast, i creatori Matt Duffer e Ross Duffer hanno dichiarato che solo loro e Millie Bobby Brown conoscono il vero destino di Eleven, lasciando volutamente aperta l’interpretazione.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’arrivo di un nuovo episodio o di un finale alternativo. I Duffer hanno però già confermato lo sviluppo di due spin-off, assicurando che l’universo di Stranger Things continuerà a espandersi anche dopo la conclusione della serie principale.

 

