James Bond: nuovi rumor sul casting indicano una possibile novità per 007

Sono emerse nuove indiscrezioni su chi potrebbe interpretare il prossimo 007 in James Bond 26 e, se questa scelta dovesse concretizzarsi, sarebbe una novità assoluta per la serie. Il film, che come noto sarà diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, ma, ovviamente, l’industria cinematografica è ossessionata dalla scelta del protagonista. Ora, secondo il The Hollywood Reporter, una fonte vicina alla produzione ha riferito che l’attore trentasettenne dai capelli rossi Scott Rose-Marsh, relativamente sconosciuto, avrebbe sostenuto un provino per l’ambito ruolo.

E, se Rose-Marsh fosse scelto, sarebbe il primo James Bond dai capelli rossi. Sebbene si tratti di un dettaglio secondario, THR conclude l’articolo con il commento: […] ricordate come i capelli biondi di Daniel Craig abbiano quasi scatenato un incidente internazionale quando è stata annunciata la sua scelta nel 2005?”. Prima di Daniel Craig, tutti gli interpreti del personaggio avevano i capelli scuri, da Sean Connery a Roger Moore, da Timothy Dalton e Pierce Brosnan. Al momento quello di Rose-Marsh è un rumor non confermato, ma d’altronde c’è una prima volta per tutto.

Cosa significa questo per James Bond

Come però sottolinea THR, i nuovi annunci di casting per il ruolo di James Bond tendono a suscitare scalpore. Se Rose-Marsh dovesse entrare a far parte del franchise, questo potrebbe potenzialmente essere il caso anche per lui. Anche se Craig è diventato un Bond molto amato, prima del suo debutto c’erano molti dubbi, soprattutto perché aveva un aspetto diverso dai precedenti attori che avevano interpretato il personaggio. Fino al casting di Craig, la caratteristica più notevole tra i Bond era il fatto che George Lazenby fosse australiano, invece che britannico o irlandese.

Un’altra potenziale fonte di dissenso riguardo al casting di Rose-Marsh è che si tratta di un attore praticamente sconosciuto. In generale, le star che sono state ipotizzate per il ruolo sono più famose, tra cui Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Richard Madden e Idris Elba. Tuttavia, è molto più probabile che il ruolo venga assegnato a un attore relativamente sconosciuto, poiché questo è stato generalmente l’approccio della serie nei confronti del ruolo principale. Infatti, lo stesso Craig aveva appena ottenuto il suo ruolo di successo nel film Layer Cake del 2004 quando è stato scelto per interpretare James Bond.

Chi è Scott Rose-Marsh?

Al 2025, Scott Rose-Marsh ha all’attivo solo sei film e tre serie televisive. Recentemente è apparso in due progetti nel 2022: la seconda e ultima stagione della serie comica della BBC One The Outlaws e il film Wolves of War. Rose-Marsh è nato a Southampton nel 1988, si è laureato alla BRIT School for Performing Arts and Technology e ha lavorato in un call center. Rose-Marsh ha poi lasciato questo lavoro dopo aver ottenuto il suo primo ruolo nel film Arthur & Merlin: Knights of Camelot, uscito nel 2020. Da quel momento ha intrapreso una carriera come attore.