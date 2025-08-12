Mercoledì – Stagione 2: I 9 più grandi misteri da risolvere nella Parte 2

Dopo quasi tre anni di attesa, la serie di successo di Netflix Mercoledì è tornata, riportando gli spettatori alla scuola per emarginati Nevermore Academy. Fortunatamente, la prima parte della seconda stagione di Wednesday è valsa l’attesa, regalando agli spettatori un nuovo emozionante mistero. La prima parte della seconda stagione pone però anche molti misteri avvincenti che la seconda parte dovrà necessarimente risolvere.

Mercoledì Addams dovrà, ad esempio, scoprire chi potrebbe causare la morte di Enid e fermarlo prima che le faccia del male, ma ancora c’è da scoprire se la protagonista riuscirà a riacquisire i suoi poteri e quali sono gli obiettivi di Tyler. Di chi può fidarsi e di chi farebbe meglio a non farlo Mercoledì? In questo approfondimento esploriamo allora i 9 più grandi misteri da risolvere di questa seconda stagione, in attesa dei prossimi episodi in arrivo il 3 settembre.

9 Mercoledì riacquisterà i suoi poteri psichici? Jenna Ortega nella serie Mercoledì – Stagione 2. Cr. Helen Sloan/Netflix © 2025 Mercoledì Addams trascorre l’estate tra la prima e la seconda stagione esaurendo i suoi poteri psichici al punto che nella seconda stagione inizia a piangere lacrime nere. Anche se Morticia cerca di darle consigli su come sviluppare lentamente le sue capacità, lei non ascolta l’avvertimento di sua madre. Al contrario, Mercoledì abusa dei suoi poteri per così tanto tempo che finisce per perderli. Quando le sue visioni psichiche scompaiono, Mercoledì decide che la soluzione si trova nel libro degli incantesimi di Goody. Sfortunatamente, perde il duello bendata, il che significa che Morticia brucia il libro. La seconda parte della seconda stagione di Mercoledì dovrà chiarire se i poteri dell’adolescente protagonista sono scomparsi definitivamente o se possono essere recuperati. Anche se è interessante vedere Mercoledì indagare senza i suoi poteri psichici, ci si augura che possa tornare a essere una sensitiva con l’aiuto di Morticia o forse anche di sua zia Ofelia. LEGGI ANCHE: Mercoledì – Stagione 2: perché Mercoledì perde i suoi poteri e piange lacrime nere

8 Perché Barry Dort si comporta in modo così sospetto? Steve Buscemi è il preside Barry Dort in Mercoledì. Cr. Helen Sloan/Netflix © 2025 Dal momento in cui Barry Dort è apparso sullo schermo, viene il sospetto che sia malvagio. L’attore Steve Buscemi ha interpretato così tante volte personaggi cattivi o moralmente ambigui che le intenzioni del suo personaggio vengono facilmente messe in discusione. Inoltre, sta cercando troppo di sembrare amichevole con gli studenti perché non risulti sospetto. La prima parte della seconda stagione di Mercoledì alimenta dunque i dubbi sul personaggio. Dort non ha avuto inoltre alcun problema a manipolare Bianca affinché usasse il suo canto delle sirene minacciando la sua borsa di studio, il che lo rende già controverso. Inoltre, la telefonata alla fine della prima parte della seconda stagione di Mercoledì era sospetta. La seconda metà della seconda stagione della serie deve rivelare cosa sta succedendo con Barry Dort. Abbiamo bisogno di risposte su quella strana telefonata e sul perché sia così interessato a portare la madre di Morticia a scuola. Inoltre, la serie dovrebbe chiarire le sue ragioni per diventare il preside della Nevermore Academy e spiegare come possa giustificare la sua decisione di manipolare Bianca.

7 Slurp lo zombie tornerà umano? Owen Painter è lo zombie Slurp in Mercoledì. Cr. Cortesia di Netflix © 2025 La storia di Pugsley nella prima parte della seconda stagione di Mercoledì era incentrata sul suo nuovo zombie domestico, che ha accidentalmente riportato in vita con la sua elettricità. Durante la prima metà della stagione, lo zombie Slurp ha però ucciso numerose persone, mangiando i loro cervelli. La parte più sorprendente è il fatto che ogni omicidio lo rende un po’ più umano di prima. Il suo cervello sta quindi ricrescendo rapidamente. Sembra meno decomposto ad ogni omicidio. Alla fine della sua serie di omicidi nell’istituto psichiatrico, pronuncia le sue prime parole. Questo ha portato alla teoria che Slurp tornerà ad essere umano se mangerà abbastanza cervelli. La seconda parte della seconda stagione di Mercoledì dovrà allora rispondere ad altre domande su Slurp, tra cui chi era prima della sua morte (al di fuori del mito) e se tornerà ad essere quella persona in futuro.

6 Qual è il legame tra Slurp e Augustus Stonehurst? Phil Philmar è Gus Stonehurst nella serie Netflix Mercoledì. Cr. Cortesia di Netflix © 2025 Parlando delle prime parole di Slurp, lo zombie attacca diverse persone mentre fugge dall’istituto psichiatrico. Una delle sue vittime era Augustus Stonehurst. Slurp ha detto ad Augustus: “Ciao, vecchio amico”, prima di ucciderlo. Questo implica che Slurp, chiunque fosse quando era ancora vivo, aveva una qualche relazione con Augustus. Se la voce sull’uomo sotto l’albero del teschio è vera, egli era un inventore geniale. Dato che Augustus era responsabile del progetto LOIS, che ha reso sua figlia la prima Normie trasformata in un’emarginata, è plausibile che abbia avuto l’aiuto di un genio interno. Prima di morire, Slurp potrebbe aver cospirato con Augustus sul LOIS. Dopotutto, uno scienziato disposto a creare un cuore elettrico potrebbe non avere remore a giocare con la biologia. Tuttavia, questa è solo una teoria basata sulla dichiarazione dello zombie a cui la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì dovrà rispondere.

5 Cosa farà Tyler ora che è libero dal manicomio Willow Hill? Hunter Doohan nella serie Netflix Mercoledì. Cr. Helen Sloan/Netflix © 2025 Dato che non è morto nella prima stagione di Mercoledì, sembrava scontato che Hyde sarebbe tornato nella seconda stagione. Il suo ritorno non ha deluso le aspettative. È stato internato con la forza in un istituto psichiatrico perché pericoloso per gli altri. Tuttavia, alla fine della prima parte della seconda stagione, fugge dalle sue catene, uccide Marilyn e attacca Mercoledì. Dato che non viene mostrato mentre viene ricatturato, sembra che sarà libero nella seconda metà della stagione. Pertanto, la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì dovrà rispondere alla domanda su cosa farà Tyler ora. Sembra avere un conto in sospeso con la protagonista e gli altri emarginati che lo hanno sconfitto. Sia Avian che Tyler potrebbero quindi rappresentare una grave minaccia nella seconda metà della seconda stagione. LEGGI ANCHE: Mercoledì – Stagione 2: lo showrunner anticipa il prossimo obiettivo di Tyler

4 Marilyn era davvero la padrona di Tyler? Christina Ricci è Marylin Thornhill in Mercoledì. Cortesia di Netflix Come accennato, Tyler ha ucciso Marilyn prima di fuggire dall’istituto psichiatrico. Questo non sarebbe particolarmente degno di nota se non fosse per il fatto che lei era destinata a essere la sua padrona. Se Marilyn diceva la verità all’inizio della seconda stagione di Mercoledì, un Hyde proverebbe un dolore indicibile e si condannerebbe a morte se la sua padrona venisse uccisa. Tenendo presente questo, la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì deve chiarire se Marilyn fosse davvero la padrona di Tyler. Se lo fosse, ciò solleva un’altra domanda su come lui abbia potuto ucciderla. Se non lo fosse, la serie deve dirci chi è il vero padrone di Tyler. Quest’ultima ipotesi apre molte possibilità narrative.

3 La donna nel manicomio di Willow Hill è Ophelia Addams? Catherine Zeta-Jones e Jenna Ortega nella serie Mercoledì. Cr. Jonathan Hession/Netflix © 2025 Il resto della famiglia Addams ha un ruolo molto più importante nella seconda stagione di Mercoledì, e molta enfasi è posta sul rapporto di Morticia con il personaggio fuori campo Ophelia Addams. Ophelia è sua sorella e anche lei aveva visioni psichiche. Secondo Morticia, la nonna Addams ha messo le due sorelle l’una contro l’altra. Alla fine, qualcosa è successo alle capacità psichiche di Ophelia che l’ha portata a essere ricoverata nella struttura psichiatrica locale. Questo è proprio il luogo in cui si trovano anche Tyler, Marilyn e l’Avian. Alla fine della prima parte della seconda stagione di Mercoledì, lei trova una donna non identificata che era una cavia del test LOIS. Considerando quanto la stagione abbia prefigurato Ophelia Addams, i fan hanno immediatamente iniziato a ipotizzare che fosse lei la donna aiutata da Mercoledì. Se non fosse Ophelia, potrebbe anche essere la madre di Tyler, anch’essa ricoverata a Willow Hill. In ogni caso, dovremo saperne di più su questa donna nella seconda parte della seconda stagione di Mercoledì.

2 Qual è l’abilità di Gomez Addams? Luis Guzmán nella serie Netflix Mercoledì. Foto di VLAD CIOPLEA/NETFLIX – © 2022 Netflix, Inc. Nella prima stagione di Mercoledì, viene dato grande risalto al fatto che i “normali” non frequentano la Nevermore Academy. Viene ripetutamente sottolineato che Marilyn Thornhill è stata la prima persona normale ad averla frequentata. Sappiamo anche che Morticia e Gomez si sono conosciuti quando hanno frequentato insieme la Nevermore. Questo implica che anche Gomez abbia una sorta di abilità che gli conferisce l’etichetta di “emarginato”. Tuttavia, l’abilità del fulmine ha saltato una generazione. La seconda parte della seconda stagione di Mercoledì dovrebbe quindi rivelare quale abilità ha effettivamente Gomez Addams in Mercoledì. Sulla base delle precedenti iterazioni del personaggio, potrebbe avere l’abilità di camminare sui muri o influenzare i mercati azionari. È sempre stato acrobatico in modo irrealistico e ha successo in tutte le sue iniziative imprenditoriali. Se non ha queste abilità, la serie dovrebbe spiegare come è entrato alla Nevermore.