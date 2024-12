One Piece: i 10 personaggi più amati del franchise

Thegamer.com ha riportato un sondaggio per celebrare il millesimo capitolo di One Piece. I lettori hanno espresso le loro preferenze in merito al personaggio preferito della saga e Shueisha, editore del manga, ha pubblicato i risultati.

Sebbene i membri della ciurma di Cappello di Paglia dominino la lista, ci sono alcune piacevoli sorprese, come alcuni dei compagni più fidati di Luffy, che il personaggio incontra nel suo viaggio lungo la Grand Line. Ecco i 10 personaggi più amati di One Piece:

10 Sabo Come erede del Frutto della Fiamma, Sabo ha consolidato la sua posizione come uno dei personaggi più popolari di One Piece, secondo i fan. La sua reintroduzione in Dressrosa e il suo coinvolgimento nel Reverie hanno ampliato la sua storia, rendendolo ancora più simpatico. Ora noto come “Imperatore della Fiamma” e secondo in comando dell’Esercito Rivoluzionario, ha molto da offrire nella serie per quanto riguarda lo sviluppo della trama e il riempimento del vuoto lasciato da Ace.

9 Portgas D. Ace Non appena Ace è stato introdotto nell’arco di Alabasta, i fan si sono innamorati perdutamente di lui. Il fratello maggiore di Luffy che si è curato di lui non appena ha scoperto che si era guadagnato una taglia è solo una delle caratteristiche sane che i fan amano di Ace Pugno di Fuoco. Purtroppo, il suo viaggio è stato interrotto durante l’arco di Marineford, ma l’amore che i fan hanno per lui non se ne andrà. Un utilizzatore di fuoco scioglierà sempre i cuori dei fan degli anime ovunque.

8 Carrot La presenza di Carrot in questa lista è un dato abbastanza interessante, non sembrava che si sarebbe classificata tra i primi dieci del sondaggio sulla popolarità. All’inizio, sembrava un sollievo comico che avrebbe completato Chopper nel reparto degli animali divertenti, ma ha continuato a integrarsi così bene con la ciurma di Cappello di Paglia, che i fan hanno iniziato a teorizzare che potrebbe essere il prossimo personaggio ad unirsi a Luffy e alla sua ciurma. Sebbene abbia iniziato come un coniglio un po’ codardo, una volta rivelata la sua forma Sulong, una trasformazione che i Minks possono subire con l’influsso della luna piena, ha mostrato la sua vera natura di forte guerriera in grado di proteggere i suoi amici e la sua terra.

7 Boa Hancock L’unica pirata donna tra i Sette Signori della Guerra del Mare, la Principessa Serpente, Boa Hancock è uno dei capitani pirata più potenti che Luffy incontra. Il suo atteggiamento duro verso gli uomini, unito al suo Frutto dell’Amore-Amore, che può essere usato per trasformare le persone in pietra, rende Hancock una delle preferite dai fan. Essendo una pirata così forte con poteri che ricordano da vicino la mitica Medusa, Eiichiro Oda, autore di One Piece, ha dovuto fare qualcosa per evitare che i suoi poteri sfuggissero di mano. Proprio come il resto del mondo, Hancock si innamora del comportamento spensierato di Luffy.

6 Nico Robin Iniziando come una cattiva e la seconda in comando di Crocodile di Baroque Works, Nico Robin è l’archeologa che fa parte della ciurma di Cappello di Paglia e l’unica dell’equipaggio in grado di decifrare i misteriosi poneglifi. Robin ha mangiato il Frutto del Fiore-Fiore, che le ha dato la capacità di replicare qualsiasi parte del suo corpo su qualsiasi superficie. Sebbene cerchi di evitare il combattimento la maggior parte del tempo, si è allenata sotto Koala dell’Esercito Rivoluzionario per imparare il Karate dell’Uomo-Pesce, diventando abile in combattimento come tutti i membri della ciurma di Luffy.

5 Trafalgar Law Il ragazzo più cupo e nervoso della serie, Trafalgar Law ha un motivo per essere così freddo con tutti. Ha una delle storie più tristi della serie e uno dei poteri più forti del Frutto del Diavolo. Utilizza il Frutto Op-Op, che consente a Law di creare una “sala operatoria” dove può tagliare e spostare qualsiasi cosa al suo interno a suo piacimento. Può persino garantire a chiunque la vita eterna tramite un intervento chirurgico che costa la vita al possessore.

4 Sanji Come una delle ali del futuro re dei pirati, Black Leg Sanji merita di essere così in alto nella lista. Non solo è l’unico cuoco che riesce a tenere il passo con la fame vorace di Luffy, ma può anche tirare un calcio o due a qualsiasi nemico gli si pari davanti, a meno che non siano donne, ovviamente. Senza l’uso di un Frutto del Diavolo, Sanji è stato in grado di difendere il suo capitano e di aiutarlo a rimanere in vita durante i loro viaggi nel Nuovo Mondo.

3 Nami Probabilmente il membro più importante di Cappello di Paglia e la ragione del successo dell’equipaggio è Nami. Senza l’aiuto del navigatore nell’attraversare i mari ruggenti, l’equipaggio, metà del quale non sa nuotare, sarebbe morto in acqua. Anche se tende a scappare dalla maggior parte dei combattimenti temendo per la sua vita, la sua intelligenza e la sua conoscenza del meteo l’hanno aiutata in alcune battaglie ardue. Inoltre, essere uno dei primi pirati di Cappello di Paglia ha un posto speciale nel cuore dei fan. Soprattutto con il suo ruolo durante il segmento a Arlong Park.

2 Roronoa Zoro Zoro è il primo Pirata di Cappello di Paglia che Luffy recluta nel suo viaggio per diventare il re dei pirati, ma è anche uno dei motivi principali per cui ha avuto successo finora. Zoro sta navigando per vedere Luffy diventare il re, ma anche per mantenere la promessa fatta alla sua defunta amica, di diventare il più grande spadaccino del mondo. Usando il suo iconico “stile a tre spade”, l’ex cacciatore di taglie è in grado di abbattere qualsiasi nemico con l’aiuto delle sue leggendarie lame.