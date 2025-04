Il motivo per cui Kevin Costner ha accettato Yellowstone è quello che ha reso il western di Taylor Sheridan così bello

Kevin Costner è stato uno dei motivi principali del grande successo di Yellowstone, ma ciò che lo ha spinto ad accettare di partecipare alla serie è anche il motivo per cui è stata un trionfo. La serie TV creata da Taylor Sheridan e John Linson ha debuttato nel 2018 ed è andata in onda per cinque stagioni e 53 episodi prima di concludersi nel 2024. Naturalmente, alcune parti di Yellowstone erano migliori di altre. Tuttavia, la serie ha avuto un enorme successo complessivo, poiché ha dato il via a un franchise, è stata amata da milioni di persone e ha rivitalizzato il genere western. Quindi, Costner ha fatto una buona scelta quando ha accettato di interpretare John Dutton III.

Taylor Sheridan ha in cantiere molti spin-off di Yellowstone, tra cui The Madison, uno spin-off senza titolo su Beth Dutton e Rip Wheeler, uno spin-off senza titolo su Kayce Dutton, 1944 e 6666.

Purtroppo, Costner ha lasciato Yellowstone prima della seconda parte della quinta stagione, causando di fatto la sua cancellazione. La serie semplicemente non funziona senza l’attore e il suo iconico personaggio, come hanno dimostrato gli ultimi sei episodi. Ciononostante, Yellowstone rimane una delle serie TV più influenti e rivoluzionarie degli ultimi tempi, e Costner ne ha riconosciuto la grandezza ancora prima che fosse trasmessa.

Kevin Costner ha accettato di partecipare a Yellowstone perché era “cruda” e “disfunzionale”

Costner è rimasto colpito dalla sceneggiatura

Durante un’intervista con Variety nel 2022, Kevin Costner ha spiegato perché ha detto “sì” a Yellowstone. Il suo ragionamento è esattamente il motivo per cui la serie ha avuto così tanto successo e perché la sua eredità continuerà a vivere anche dopo la sua fine. Costner ha rivelato di essere rimasto affascinato da Yellowstone dopo aver letto la sceneggiatura del pilot per la prima volta. Ha detto a Variety:

“Ho visto che i dialoghi avevano un approccio divertente e realistico. Erano crudi. Erano disfunzionali. E il tutto era ambientato sullo sfondo di montagne, fiumi, valli e persone a cavallo, il che è molto affascinante”.

L’autenticità “cruda” e “disfunzionale” di Yellowstone è il motivo per cui ha attirato così tante persone. Non era una rappresentazione glorificata del West, né si basava su stereotipi e temi western per guidare la trama e definire i personaggi. Al contrario, Yellowstone ha modernizzato il genere western, rendendolo più accessibile (in una certa misura, dato che la serie era pur sempre un dramma e doveva intrattenere). Quindi, il motivo per cui Costner ha accettato di interpretare John Dutton III è anche il motivo per cui la serie ha avuto così tanto successo.

L’approccio unico di Yellowstone al western potrebbe aver cambiato per sempre il genere

Hollywood sta vivendo una rinascita del western

Sulla scia del successo di Yellowstone, stanno nascendo sempre più serie TV e film western. I servizi di streaming e le case di produzione stanno cercando di ricreare il successo della serie di Taylor Sheridan, dimostrando come questa abbia completamente reinventato il western nell’era moderna. La serie della Paramount Network ha combinato personaggi complessi e dinamiche familiari con temi classici, garantendo un appeal per un pubblico variegato. In definitiva, se non fosse stato per questa serie, non è chiaro quale sarebbe lo stato attuale del genere western. Tuttavia, grazie a Yellowstone, il genere sta vivendo una rinascita a Hollywood.