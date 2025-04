Andor – Stagione 2: Tony Gilroy rivela perché è stato scelto un altro attore per un personaggio di Star Wars

Nel sesto episodio di Andor – Stagione 2, Mon Mothma e suo marito Perrin incontrano un personaggio familiare che ora ha un volto nuovo: il senatore Bail Organa. Bail è stato interpretato da Jimmy Smits nei prequel di Star Wars, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, ed è poi tornato nei progetti dell’era Disney Rogue One: A Star Wars Story e Obi-Wan Kenobi. Tuttavia, in Andor – Stagione 2, Benjamin Bratt (Doctor Strange) assume il ruolo del padre della Principessa Leia.

Entertainment Weekly ha incontrato lo showrunner Tony Gilroy per discutere della sua decisione di cambiare attore per il ruolo e, come previsto, si è trattato di una semplice questione logistica. “Non siamo riusciti a trovare una soluzione”, ha confermato. “La programmazione non ha funzionato. Ci abbiamo provato davvero tanto, ma non era disponibile e non ce l’ha fatta. Riportare in scena personaggi storici è davvero complicato. È molto costoso. È molto importante chi lavora e quando. Ci sono stati molti sforzi, ma non siamo riusciti a trovare una soluzione in termini di programmazione.”

Con Smits non disponibile (e Organa destinata ad apparire in diversi episodi oltre a questo cameo), la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha suggerito di ingaggiare Bratt. “Kathy ha avuto l’idea per Benjamin. È stata semplicemente un’idea geniale. È una persona meravigliosa, molto entusiasta e amato sul set, e davvero felice di quello che fa“, ha detto Gilroy. “L’ho inserito nell’episodio 6 in modo arbitrario così che la gente potesse parlare della cosa fino alla settimana successiva, quando inizierà davvero a lavorare.”

Ha aggiunto: “È una di quelle situazioni in cui voglio fare qualcosa di semplice. Non facciamo molte cose inutili, ma è come dire: ‘Facciamolo entrare subito così la gente può discuterne per una settimana, toglierselo dalla testa e poi può tornare a lavorare sul serio’. Non volevo che il lavoro di questo tizio si confondesse con la sua introduzione.”

Il cambio di cast non è eccessivamente distraente, e sembra che Gilroy non avesse altra scelta. Guardando al futuro, non è chiaro se lui o Bratt sarebbero la scelta di riferimento di Lucasfilm per il personaggio sullo schermo.

Andor – Stagione 2 è ambientata mentre l’orizzonte della guerra si avvicina e Cassian diventa un personaggio chiave nell’Alleanza Ribelle. Tutti saranno messi alla prova e, con l’aumentare della posta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e gli obiettivi contrastanti diventeranno profondi. Andor riporta indietro l’orologio di cinque anni rispetto agli eventi di Rogue One per raccontare la storia dell’eroe del film, Cassian Andor, e della sua trasformazione da un nessuno disinteressato e cinico in un eroe ribelle in cammino verso un destino epico.