You 5: ecco quando uscirà, mentre il destino di Joe viene svelato da nuovi poster

La quinta stagione di You ha ora una data di uscita ufficiale e nuovi teaser poster. Lo show, basato sull’omonima serie di libri di Caroline Kepnes, ha come protagonista Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg, un newyorkese che nel corso della serie perseguita diverse donne, uccidendo spesso quelle che lo ostacolano. La quinta stagione di You, che sarà la stagione finale della serie, presenta un cast di supporto che include Madeline Brewer, Anna Camp, Griffin Matthews, Nava Mau e le star di ritorno Charlotte Ritchie e Tati Gabrielle che riprendono i loro ruoli rispettivamente di Kate Galvin e Marienne Bellamy.

Sull’account ufficiale di You X sono stati condivisi due teaser poster della quinta stagione, insieme a una didascalia che conferma che la “micidiale stagione finale” dello show andrà in onda nel 2025. Guarda il post originale qui sotto:

Una locandina vede Joe che scruta una raccolta di ritagli di giornale sulle sue vittime, lasciando intendere che potrebbe essere catturato entro la fine della serie. Sui ritagli sono cerchiate diverse lettere, anche se non sembrano rappresentare un anagramma completo. L’altro poster presenta una raccolta di prove dei suoi vari omicidi insieme ad altri ritagli. Anche su questi ritagli sono cerchiate delle lettere, che questa volta formano chiaramente l’anagramma di “GOODBYE YOU”. I poster a grandezza naturale sono visibili qui sotto:

Cosa significa per voi la quinta stagione

L’estetica da “tavola degli omicidi” di entrambi i poster sembra indicare che qualcuno è sulle tracce di Joe, considerando quanti cadaveri sono stati lasciati sulla sua scia., soprattutto se si considera che le foto del set di luglio lo ritraggono mentre viene accompagnato nel retro di un’auto della polizia. Tuttavia, resta da vedere cosa gli accadrà esattamente negli episodi finali, così come quale membro del cast di You potrebbe essere responsabile di questa indagine.

La quinta stagione di You vede il ritorno di Joe nel suo territorio d’origine, New York City, che potrebbe dare il via a questa indagine.

Sembra probabile che chi sta raccogliendo queste prove sia un personaggio che ritorna dalle stagioni precedenti. Ciò è stato evidenziato da un video teaser della quinta stagione di You, pubblicato nell’ambito dell’evento per i fan TUDUM di Netflix nel 2023, in cui Badgley ha affermato che la stagione potrebbe presentare“questioni in sospeso del passato di Joe”. Il video includeva filmati di alcuni potenziali personaggi di ritorno sopravvissuti all’incontro con Joe, come Marienne, Paco (Luca Padovan), Ellie (Jenna Ortega) e i Conrad (Shalita Grant e Travis Van Winkle), ma non mostrava altri sopravvissuti come Theo (Dylan Arnold).