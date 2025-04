Guy Ritchie dirigerà Road House 2 con Jake Gyllenhaal

Guy Ritchie dirigerà il sequel di Road House, con Jake Gyllenhaal pronto a riprendere il ruolo principale dell’ex lottatore UFC Dalton. Road House 2 segna la terza collaborazione tra Ritchie e Gyllenhaal e la seconda per Amazon MGM Studios, dopo “The Covenant” di Guy Ritchie. Il regista e l’attore candidato all’Oscar e al Tony Award hanno anche collaborato all’imminente thriller d’azione “In the Grey“.

Will Beall (“Bad Boys: Ride or Die”, “Beverly Hills Cop: Axel F”) sta scrivendo la sceneggiatura del sequel, i cui dettagli sulla trama sono ancora riservati. Tra i produttori figurano Charles Roven e Alex Gartner di Atlas Entertainment, oltre a Gyllenhaal per la sua Nine Stories Productions con Josh McLaughlin. Ivan Atkinson sarà il produttore esecutivo.

Road House, reboot del classico del 1989 con Patrick Swayze, racconta la storia di Gyllenhaal nei panni di un ex lottatore UFC che fatica ad arrivare a fine mese. Dopo essere stato trovato dal proprietario di un locale di strada delle Florida Keys a dormire in macchina, Dalton diventa il buttafuori del bar e si ritrova coinvolto in una guerra tra fuorilegge e motociclisti (tra cui l’artista di arti marziali miste e attore esordiente, Conor McGregor) e un costruttore edile determinato a costruire un lussuoso resort per “ricchi stronzi”.

Road House è stato scritto da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. Joel Silver ha prodotto il film, che vede tra gli altri la partecipazione di Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor e Lukas Gage.

Secondo Amazon MGM Studios, il suo primo film Road House “ha attirato quasi 80 milioni di spettatori in tutto il mondo fino ad oggi”. Il film ha debuttato su Prime Video il 21 marzo e ha attirato un record di oltre 50 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi due fine settimana, diventando il “debutto cinematografico prodotto da Amazon MGM Studios più visto di sempre su base mondiale”.

Guy Ritchie sostituisce il regista Doug Liman, che aveva espresso frustrazione per la distribuzione in streaming del film originale. L’anno scorso, Liman ha dichiarato a IndieWire che il suo malcontento derivava dal non essere stato adeguatamente compensato poiché il film era stato inizialmente concepito come un’uscita cinematografica per la MGM, ma la distribuzione è cambiata quando la MGM è stata acquisita da Amazon.