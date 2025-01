Paramount+: tutte le uscite in arrivo a Febbraio 2025

Un mese di Febbraio 2025 ricco di serie e film quello che si prepara di lanciare il mese prossimo Paramount+. Trai titolo più atteso, l’acclamata serie tv Yellowjackets che arriva con la terza stagione.

9 Yellowjackets – stagione 3 Disponibile dal 14 febbraio – Yellowjackets, serie originale di SHOWTIME nominata agli Emmy e creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, racconta di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento, sopravvissute a un incidente aereo nelle regioni remote del nord America. La serie racconta la loro discesa da una squadra fiorente a un clan selvaggio, seguendo le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo. Nella terza stagione, le Yellowjackets si trovano di fronte a una fragile vittoria: il brutale inverno che le aveva quasi uccise è alle spalle, ma le tensioni all’interno della squadra mettono a rischio le loro possibilità di essere salvate. Nel presente, iniziano a venire a galla segreti del loro passato. Mentre le donne lottano per evitare che le loro vite si disfino, devono affrontare una domanda agghiacciante: chi sono veramente e quali oscure verità nascondono alle altre e a sé stesse? Yellowjackets è interpretato dalla candidata agli Emmy e vincitrice del Critics Choice Award Melanie Lynskey, dalla candidata agli Emmy Christina Ricci, da Tawny Cypress, dalla candidata agli Emmy Lauren Ambrose, da Sophie Nélisse, Jasmin Savoy, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, e Simone Kessell, con il ritorno di Elijah Wood in un ruolo ricorrente. L’attrice due volte premio Oscar Hilary Swank è la guest star di questa stagione e si unisce al cast all-star, insieme a Joel McHale. Lyle, Nickerson e lo showrunner Jonathan Lisco sono i produttori esecutivi. Tra i produttori esecutivi anche Drew Comins di Creative Engine insieme a Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa e Brad Van Arragon. La serie è prodotta per SHOWTIME da Lionsgate Television. YELLOWJACKETS è distribuita da Paramount Global Content Distribution.

8 Lo Smith/ Paramount+ 1923 – Stagione 2 Disponibile dal 23 febbraio – La serie drammatica originale 1923 del candidato all’Oscar Taylor Sheridan, interpretata dal candidato all’Oscar Harrison Ford e dalla vincitrice dell’Oscar Helen Mirren sarà disponibile in esclusiva su Paramount+. Nella seconda stagione, un inverno crudele porta nuove sfide e questioni in sospeso a Jacob (Ford) e Cara (Mirren) nel ranch Dutton. Con condizioni difficili e avversari che minacciano di porre fine all’eredità dei Dutton, Spencer (Sklenar) intraprende un arduo viaggio verso casa, correndo contro il tempo per salvare la sua famiglia nel Montana. Nel frattempo, Alexandra (Schlaepfer) intraprende il suo straziante viaggio transatlantico per ritrovare Spencer e recuperare il loro amore. Oltre a Ford e Mirren, 1923 è interpretata da Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer, Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Timothy Dalton e Jennifer Carpenter. 1923 è prodotta dal co-creatore di Yellowstone Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Ben Richardson, Michael Friedman e Keith Cox. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions. Oltre a 1923, il crescente programma di Sheridan su Paramount+ include LANDMAN, LIONESS, TULSA KING, MAYOR OF KINGSTOWN, LAWMEN: BASS REEVES e 1883.

7 NCIS: Sydney – Stagione 2

Disponibile dall’ 8 febbraio – NCIS sarà disponibile con la seconda stagione in esclusiva su Paramount+ dall’8 febbraio. Girata sullo sfondo di una delle città portuali più belle del mondo, NCIS: SYDNEY è la prima serie internazionale del franchise NCIS al di fuori degli Stati Uniti e racconta le crescenti tensioni internazionali nell’Indo-Pacifico. La brillante squadra di agenti dell’NCIS statunitense e della Polizia Federale Australiana (AFP) viene innestata in una task force multinazionale, per tenere sotto controllo i crimini navali nel tratto di oceano più conteso del pianeta. La squadra di NCIS: SYDNEY è guidata dall’agente speciale dell’NCIS Michelle Mackey, interpretata da Olivia Swann e dal suo omologo 2IC dell’AFP, il sergente Jim “JD” Dempsey, interpretato da Todd Lasance. Prodotto da Endemol Shine Australia per CBS Studios e Paramount Australia, NCIS: SYDNEY è creato da Morgan O’Neill, che è anche produttore esecutivo insieme a Sara Richardson e Sue Seeary, con Michele Bennett come produttore. NCIS è una delle serie televisive di maggior successo al mondo e si colloca al primo posto tra le serie televisive statunitensi a livello globale.

6 ITALIA SHORE S2 Disponibile dal 18 febbraio su Paramount+ – Dopo il grande successo della prima stagione, la versione italiana del popolare show di MTV, prodotta da Fremantle, tornerà con la seconda stagione a partire dal 18 febbraio su Paramount+ e successivamente andrà in TX su MTV il 23 febbraio alle 22.00, con una replica immediata alle 23.00 il giorno stesso. I protagonisti del docu-reality vivranno una vacanza indimenticabile in una splendida villa sulla costa laziale a poca distanza da Roma che, anche in questa stagione, farà da cornice ai nuovi episodi. Non mancherà anche una escursione in “esterna”, a Napoli, città di provenienza di alcuni dei concorrenti. Un cast di personalità eccentriche e variegate, molte delle quali già protagoniste della prima stagione a cui si aggiungono delle new entries, che renderanno ancora più effervescenti le dinamiche nella villa. Tutti accomunati da uno stile di vita fuori dagli schemi, le ragazze e i ragazzi di ” ITALIA SHORE 2″ promettono di regalare momenti unici e irresistibili, arricchendo ulteriormente il mondo del franchise “Shore”. Nel corso degli anni, il fenomeno globale del franchise “Shore” di MTV ha conquistato il pubblico con oltre quindici spin-off e sequel in tutto il mondo, tra cui “Jersey Shore Family Vacation” e “All Star Shore” negli Stati Uniti, “Geordie Shore” nel Regno Unito, “Gandía Shore” in Spagna, “Warsaw Shore” in Polonia, “Acapulco Shore” in Messico e “Super Shore”. E ora, anche la nuova stagione di “Italia Shore” si prepara a confermare il successo del franchise con emozioni e sorprese imperdibili. Il 7 febbraio su Paramount+ arriva anche FRENCHIE SHORE: REUNION SPECIAL, mentre il 21 febbraio sarà disponibile la seconda stagione di FRENCHIE SHORE. Dal 28 febbraio, inoltre, a GERMANY SHORE OGS, una miniserie spin-off in cui alcuni partecipanti dello show principale GERMANY SHORE affrontano problemi di vita reale.

5 The Road Trip

Disponibile dal 28 febbraio – Dai creatori di THE FLATSHARE e basata sul libro best-seller di Beth O’Leary, disponibile prossimamente su Paramount+ in Italia. The Road Trip è una storia moderna e affascinante sull’amore a vent’anni. Una caleidoscopica commedia sentimentale, che esplora l’amore in tutte le sue forme attraverso un trio di relazioni indimenticabili: una storia d’amore divisa per classi, un rapporto di amicizia codipendente e un complicato ma affettuoso legame tra sorelle. Con Emma Appleton, Isabella Laughland, Laurie Davidson, David Jonsson e Angus Imrie. The Road Trip è scritta e creata per la televisione da Ryan O’Sullivan e Matilda Wnek (Vigil) e diretta da China Moo-Young (Everything I Know About Love). Miriam Brent, Eleanor Moran e Rory Aitken sono i produttori esecutivi per 42 in associazione con PTIS – la divisione internazionale di Paramount Global.

4 Henry Danger: Il Film Disponibile dal 22 febbraio – Henry Danger: Il Film è il film originale basato sulla serie live-action di Nickelodeon creata da Dan Schneider e Dana Olsen. “HENRY DANGER” che ha debuttato nel luglio 2014. La serie segue le avventure di Henry Hart, scelto dal supereroe Capitan Man come suo apprendista, mentre affronta una doppia vita, bilanciando le sfide del liceo con le folli avventure di un combattente del crimine. Nel film Henry Danger: Il Film, Henry Danger (Jace Norman) incontra un superfan, desideroso di combattere il crimine con Kid Danger, che entra in possesso di un dispositivo in grado di aprire realtà alternative. Alle prese con una corsa sfrenata, Henry avrà bisogno del suo migliore amico Jasper (Sean Ryan Fox) e della sua nuova spalla superfan per trovare la via d’uscita, o rimarrà bloccato per sempre in un’altra dimensione. Il film è interpretato anche dai membri del cast della serie originale: Ella Anderson, nel ruolo di “Piper Hart”, Michael D. Cohen, nel ruolo di “Schwoz”, e Frankie Grande, nel ruolo di “Frankini”, oltre che da un nuovo membro del cast, Glee Dango, nel ruolo di “Missy Martin/Superfan”. Henry Danger: Il Film è diretto da Joe Menendez e scritto da Chris Nowak & Jake Farrow. Jace Norman è produttore esecutivo insieme a Menendez, Nowak e Farrow. La produzione per i Nickelodeon Studios è supervisionata da Shauna Phelan, responsabile di Nickelodeon e Awesomeness Live-Action, insieme all’executive Brittany Cope.

3 Death Without Mercy Disponibile dal 29 gennaio – Un documentario esclusivo e toccante diretto dalla regista candidata all’Oscar Waad Al-Kateab (“Sama”), che offre una visione intima e sul campo del terremoto che ha colpito Turchia e Siria il 6 febbraio del 2023. Attraverso i resoconti di giornalisti, cameraman e le storie personali di due famiglie siriane in cerca dei loro cari nei dieci giorni successivi al disastro, il film intreccia racconti di dolore, speranza e denuncia dell’incompetenza ufficiale e della scarsa assistenza umanitaria oltre alla straordinaria resilienza delle comunità colpite. Presentato in anteprima mondiale al Sheffield DocFest, il documentario è una testimonianza potente della dignità umana di fronte a tragedie naturali e provocate dall’uomo.

Eric Clapton Unplugged… Over 30 Years Later src=”https://www.cinefilos.it/wp-content/uploads/2025/01/Eric-Clapton-Unplugged.-Over-30-Years-Later.webp” alt=”Eric Clapton Unplugged… Over 30 Years Later” width=”1280″ height=”720″ /> Disponibile dal 13 febbraio – Questo speciale per il 30° anniversario di MTV Unplugged riprende uno degli episodi più iconici della serie MTV Unplugged, con Eric Clapton . Il vincitore di 18 GRAMMY Award aveva originariamente registrato la sua indimenticabile performance di un’ora di ERIC CLAPTON UNPLUGGED nel 1992 presso i Bray Studios di Windsor, in Inghilterra. Questa nuovissima edizione estesa, remixata e rimasterizzata, Eric Clapton Unplugged… Over 30 Years Later include contenuti esclusivi di Clapton che discute con la troupe l’ispirazione alla base di specifiche canzoni e performance poco prima di salire sul palco, perfettamente integrati con il filmato della performance. Durante l’intima esibizione, Clapton ha reimmaginato i suoi brani con arrangiamenti acustici inediti di successi come “Layla”, “Tears in Heaven” e altri. Ha anche reso omaggio alla musica blues che lo ha influenzato. Il successivo album dal vivo “UNPLUGGED” pubblicato nell’agosto 1992, è diventato un successo monumentale vendendo oltre 26 milioni di copie in tutto il mondo, dominando le classifiche e diventando l’album dal vivo più venduto di tutti i tempi. Bruce Gillmer e Vanessa Whitewolf sono i produttori esecutivi per MTV insieme a Eric Clapton, Michael Eaton e Dave Kaplan.