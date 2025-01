Dexter, la spiegazione del finale della serie originale

Il finale di Dexter, andato in onda nel 2013, rimane uno dei finali di serie più controversi di tutti i tempi. Dexter è interpretato da Michael C. Hall nei panni del protagonista che, nel corso di otto stagioni e 96 episodi, è sia uno specialista forense e un analista di schizzi di sangue per il Dipartimento di Polizia di Miami che un metodico serial killer vigilante. Dexter rompe le convenzioni dei serial killer tradizionali in quanto è guidato da un codice rigoroso e si rifiuta di uccidere persone innocenti, la maggior parte delle volte.

Il finale della serie di Dexter vede il protagonista completamente isolato, dopo aver abbandonato completamente la sua vita a Miami in seguito alla tragica morte della sorella Debra. Si può certamente sostenere che Dexter abbia tolto il supporto vitale a Debra nei momenti finali dell’ottava stagione sia stato più un atto di pietà che di violenza, ma alla fine le sue azioni, o più precisamente la sua inazione nell’uccidere Oliver Saxon, l’assassino che ha sparato a Debra dopo che Dexter lo ha atipicamente risparmiato, hanno finito per costare la vita a Debra. Dexter è riuscito a farla franca per decine di omicidi nel corso della serie, ma alla fine la vita lo ha raggiunto.

Dexter e Hannah progettavano di trascorrere il resto della loro vita insieme in Argentina

Gli eventi del finale di Dexter iniziano a svolgersi quando Dexter e Hannah McKay, che è diventata per la prima volta l’interesse romantico di Dexter nella stagione 7, confermano i loro piani di lasciare Miami insieme al figlio di Dexter, Harrison, e di iniziare una nuova vita. Questo è stato stabilito tra i personaggi nell’episodio 9 della stagione 8 di Dexter, “Make Your Own Kind of Music”, che ha ispirato Dexter a consegnare il suo preavviso al tenente Angel Batista poco dopo.

Dexter, tipicamente privo di emozioni e di calcoli, inizia per una volta a pensare con il cuore piuttosto che con il cervello, il che lo porta a prendere la decisione spontanea di iniziare una nuova vita con Hannah in Argentina. L’amore di Dexter per Hannah lo porta anche a diventare più sciatto, lasciando la porta aperta a investigatori come Jacob Elway che si avvicinano a lui e Hannah.

Perché Saxon ha ucciso sua madre, la dottoressa Vogel, in Dexter – Stagione 8, Episodio 10

Oliver Saxon è uno dei cattivi più feroci dell’intera serie di Dexter, che ha scioccamente ucciso la propria madre davanti a Dexter non molto tempo dopo essersi riunito con lei. Saxon, il cui vero nome è Daniel Vogel, è il secondo figlio della dottoressa Evelyn Vogel, che per tutta l’ottava stagione è stata una confidente di Dexter dopo avergli rivelato che suo padre, Harry Morgan, si era rivolto a lei per chiedere aiuto.

La dottoressa Vogel è stata la persona che ha ideato il codice di Harry, che è arrivato a definire l’intera metodologia e la moralità di Dexter nell’uccidere. A differenza di Dexter, Saxon era veramente malvagio e incapace di provare amore per un altro essere umano. Per questo motivo, Dexter gli dice, un attimo prima di pianificare l’omicidio, che lui e Saxon in realtà non si assomigliano affatto, poiché Dexter ama Hannah, Harrison e Debra.

Saxon ha dato a Dexter l’opportunità di andarsene

Nel penultimo episodio di Dexter, Saxon si presenta nell’appartamento di Dexter e lo mette di fronte a una scelta: stare fuori dai piedi o affrontarne le conseguenze. Dexter mente a Saxon e accetta di lasciarlo in pace, ma a causa del codice di Harry, non può riposare se non sa che Saxon è morto, soprattutto dopo aver assistito a ciò che potrebbe fare alla sua stessa madre.

Dexter non poteva allontanarsi da Saxon per due motivi fondamentali. Uno, il codice di Harry impediva essenzialmente a Dexter di porgere l’altra guancia e di dimenticare ciò che Saxon aveva fatto alla dottoressa Vogel, oltre che a Cassie e all’aspirante protetto di Dexter, Zach Hamilton. In secondo luogo, Dexter non ha avuto il coraggio di non uccidere Saxon, pur sapendo che avrebbe potuto e dovuto farlo.

Come Debra è diventata inavvertitamente l’ultima uccisione di Dexter

Purtroppo per Debra, il suo amore e la sua fede in Dexter divennero la sua rovina. Anche dopo tutto quello che hanno passato, in particolare nelle ultime tre stagioni in cui Debra scopre che Dexter è un serial killer vigilante e che spara e uccide LaGuerta invece di suo fratello, Dexter non riesce a trovare un modo sicuro per proteggere Debra da Saxon.

Dexter cercava di aiutare Debra, appena rientrata nella polizia di Miami, lasciando che fosse Saxon a occuparsi di lei, in modo da essere ricompensato professionalmente. Il piano di Dexter si ritorce contro quando un vice sceriffo viene coinvolto, liberando Saxon e dandogli l’opportunità di sparare a Debra, causandone la morte. Comunque la si guardi, il sangue di Debra è senza dubbio sulle mani di Dexter.

Il fatto che Dexter non abbia ucciso Saxon ha causato il tragico crollo di tutta la sua vita

Dopo che Dexter non ha ucciso Saxon e ha garantito la sicurezza della sua famiglia e della sua nuova vita con Hannah, tutto ha finito per andare rapidamente a rotoli. Dexter stava per salire su un autobus con Hannah e Harrison, sul quale è salito anche Elway che ha quasi arrestato Hannah, quando si è sentito costretto a visitare Debra in ospedale per un inaspettato faccia a faccia con Saxon.

Angel riesce ad arrestare Saxon prima che raggiunga Debra, ma la minaccia più grande per Debra finisce per non essere affatto Saxon, bensì il destino. Dexter incontra in terapia intensiva un Joey Quinn in lacrime che gli spiega che ci sono state complicazioni nell’intervento di Debra. Un medico conferma che Debra rimarrà in coma a vita.

Debra diventa poeticamente l’ultima uccisione di Dexter nella serie: Dexter la stacca dall’incubatrice e le stacca il supporto vitale. Poi la porta a bordo del suo famigerato motoscafo Slice of Life e fa a Debra quello che aveva fatto a decine di sue vittime come Macellaio della Baia: fa rotolare il suo corpo morto nell’immenso mare. In quel momento, Dexter si rende conto di non avere più nulla per cui vivere, anche se il giovane figlio Harrison e l’amore della sua vita Hannah lo aspettano e contano su di lui.

Dexter guida la sua barca contro un uragano con l’intenzione di morire per evitare che le persone che ama, come Debra e Rita tra le altre, muoiano a causa sua. In una scena finale dell’epilogo, Dexter si rivela vivo e lavora come boscaiolo solitario da qualche parte lontano da Miami, vivendo sotto una nuova identità che verrà ulteriormente esplorata in Dexter: New Blood.

Il finale di Dexter è stato ampiamente criticato

Sebbene Dexter sembrasse in declino durante le ultime stagioni, pochi erano preparati all’accoglienza negativa del finale da parte di critica e fan. L’episodio è stato criticato per la sua scarsa narrazione, in quanto molti hanno ritenuto che le trame fossero poco incisive, soprattutto per un’ultima stagione, e che sembrassero costruite semplicemente per portare la serie al suo punto finale, senza alcuna preoccupazione per la logica o la coesione. Allo stesso modo, la decisione di far sopravvivere Dexter al finale è stata controversa, perché sembrava che la serie avesse bisogno di arrivare a un punto in cui lui dovesse affrontare le conseguenze.

Mantenendo Dexter in vita e rivelando nel finale che stava vivendo una nuova vita in clandestinità, il finale della serie ha regalato una delle immagini più famose della storia della televisione. L’inquadratura finale di Dexter che vive nella natura selvaggia come boscaiolo è stata accolta con maggiore derisione ed è diventata l’inquadratura utilizzata per sottolineare quanto la serie sia caduta in basso alla fine.

Negli anni successivi alla messa in onda del finale di Dexter , la reputazione dell’episodio non fece che peggiorare. È stato considerato uno dei peggiori finali di serie di tutti i tempi. C’è stato persino chi ha sostenuto che il finale definitivo dello show ha peggiorato retroattivamente l’intera serie. Naturalmente, per quanto il finale sia stato ampiamente criticato, il franchise di Dexter continua ancora oggi.

New Blood aveva un finale migliore?

Dato il pessimo esito del finale e il fatto che Dexter fosse ancora vivo, non sorprende che ci sia stato un tentativo di concludere la storia in modo adeguato. Dexter: New Blood è una serie limitata uscita nel 2021 che esplora la vita di Dexter in clandestinità. Con l’arrivo del figlio Harrison e con il fantasma di Debra che ora gli parla, Dexter torna a uccidere.

Mentre Dexter: New Blood non ricostruisce la vita di Dexter nel deserto e nella clandestinità, ma sembra affrontare alcune delle preoccupazioni suscitate dal finale originale. La serie sequel ha fatto più luce sull’idea di Dexter come cattivo, con il suo codice che diventa più confuso. Questo lo porta a uccidere un poliziotto innocente, che a sua volta porta Harrison a uccidere suo padre per essere diventato l’assassino a cui insisteva di dare la caccia.

È stato soddisfacente vedere questo finale più complicato che affronta l’eredità di Dexter, ma Dexter: New Blood non è stato un finale abbastanza buono da annullare il finale originale. Proprio come il finale originale, Dexter: New Blood è sembrato un po’ come se stesse procedendo a tentoni per arrivare al finale che ritenevano necessario, piuttosto che avere una storia avvincente da raccontare. La morte di Dexter avrebbe dovuto essere un momento di grande impatto, ma è sembrato solo qualcosa che la serie doveva fare.