The Diplomat? Ecco 8 serie che ti piaceranno sicuramente

Immersa in decisioni che potrebbero avere un impatto su milioni di persone, The Diplomat segue Kate Wyler, ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. La serie thriller politica di Netflix creata da Debora Cahn vede Kate Wyler destreggiarsi non solo tra i doveri e le responsabilità ufficiali come nuova ambasciatrice. Dal dover affrontare crisi internazionali che potrebbero avere effetti di vasta portata alla formazione di alleanze strategiche con nazioni e sette a Londra, la serie fonde facilmente elementi di suspense, mistero e dramma politico.

Con Keri Russell, Rufus Sewell e Ali Ahn, la storia si concentra anche su come ogni relazione richieda qualcosa di più della semplice diplomazia. Dal dover gestire il suo matrimonio con un collega diplomatico al mantenere intatte le alleanze militari, The Diplomat offre tutta la gravità geopolitica che il pubblico desidera, avvolta nella finzione. Gli spettatori che sono stati trasportati nel regno della politica e della sicurezza attraverso la serie e vogliono godersi un’altra dose di thriller politici troveranno utile questo elenco. Ecco una lista di programmi simili che hanno tutti gli elementi che rendono una serie televisiva degna di nota.

8 Black Earth Rising (2018) Con Michaela Coel, Hugo Blick, John Goodman, Harriet Walter, Lucian Msamati e Abena Ayivor, “Black Earth Rising” segue la storia di Kate Ashby, un’investigatrice legale che lavora per Michael Ennis. Quando la sua madre adottiva Eve accetta un caso per perseguire un leader della milizia ruandese, le due vengono coinvolte in una situazione che minaccia i loro obiettivi e stravolge per sempre le loro vite. La serie è stata creata da Hugo Blick ed è un mix perfetto di dramma, suspense psicologica e politica. Gli spettatori che hanno apprezzato gli elementi delle alleanze militari in The Diplomat apprezzeranno sicuramente i conflitti presenti in Black Earth Rising.

7 The Night Agent (2023- © SIVIROON SRISUWAN/NETFLIX Questa serie Netflix con Gabriel Baao, Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins, Eve Harlow e Phoenix Raei è basata sul romanzo di Matthew Quirk e segue la storia dell’agente dell’FBI Peter Sutherland che si ritrova coinvolto in una cospirazione su larga scala riguardante una talpa che ha contatti ai livelli più alti del governo degli Stati Uniti. La serie segue il viaggio di Sutherland alla ricerca del traditore. La serie include elementi di cospirazione, dramma e azione, rendendo difficile per gli spettatori non rimanere affascinati, ed è stata creata da Shawn Ryan. Gli spettatori che hanno amato il dramma sui funzionari di alto rango in The Diplomat troveranno The Night Agent altrettanto avvincente.

6 The Honorable Woman (2014) Creata da Hugo Blick, la serie della BBC segue la storia di Nessa Stein, un’imprenditrice anglo-ebraica di alto rango il cui lavoro per proteggere la pace in Medio Oriente la coinvolge in omicidi, affari e cospirazioni. Con Maggie Gyllenhaal, Philip Arditti, Lubna Azabal, Andrew Buchan e Tobias Menzies, la serie mette in scena spionaggio, thriller e la ricerca di cambiamento di una donna britannico-israeliana. I colpi di scena scioccanti tengono gli spettatori con il fiato sospeso. Come The Diplomat, “The Honorable Woman” vede una donna destreggiarsi tra diversi ruoli per mantenere lo status quo, cosa che attirerà molti spettatori.

5 Madam Secretary (2014-2019) Questo dramma politico segue la storia di Elizabeth Adams McCord, ex Segretario di Stato e Presidente degli Stati Uniti, mentre gestisce il suo ruolo di persona di importanza politica e allo stesso tempo cerca di bilanciare le complesse questioni che derivano dalla vita familiare. Con Tea Leoni, Tim Daly, Katherine Herzer, Wallis Currie-Wood ed Evan Roe, la serie è stata creata da Barbara Hall. Segue il percorso di trasformazione di una donna in una storia di politica e dramma. Gli spettatori che hanno amato una donna al comando in The Diplomat apprezzeranno sicuramente il personaggio di Tea Leoni in Madam Secretary.

4 Designated Survivor (2016-2019) La serie è incentrata sulla vita di Tom Kirkman, Segretario per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano, che si ritrova a diventare Presidente degli Stati Uniti dopo che un attacco senza precedenti al Campidoglio ha ucciso tutti i membri che lo precedevano nella linea di successione. La serie segue le difficoltà di Kirkman dopo la sua entrata in carica, mentre cerca di affrontare la minaccia terroristica incombente e di scoprire la cospirazione che ha portato all’attacco. Con Keifer Sutherland, Natascha McElhone, Adan Canto, Italia Ricci e Maggie Q, questo dramma politico cattura gli spettatori con i suoi elementi di suspense, cospirazioni e trama avvincente. Gli spettatori che hanno amato i colpi di scena di “The Diplomat” apprezzeranno altrettanto “Designated Survivor”.

3 Occupied (2015-2019) Questo dramma politico norvegese racconta la storia di un futuro immaginario in cui condizioni ambientali catastrofiche portano a problemi geopolitici che vedono la Russia occupare la Norvegia per conto dell’Unione Europea, poiché il nuovo primo ministro norvegese, attento alle questioni ambientali, ha interrotto la produzione di petrolio e gas nel Paese. Con Ane Dahl Torp, Henrik Mestad, Eidar Skar e Ingeborga Dapkunaite, la serie creata da Jo Nesbo ed Erik Skjodbjaerg segue il brivido politico su scala monumentale. Gli spettatori che hanno trovato intriganti le scintillanti vicende militari e diplomatiche di “The Diplomat” troveranno sicuramente “Occupied” altrettanto avvincente.

2 Bodyguard (2018-) Con Richard Madden, Keeley Hawes, Gina McKee, Sophie Rundle e Vincent Franklin, il dramma politico della BBC creato da Jed Mercurio segue la storia del sergente di polizia David Budd, un veterano di guerra in pensione affetto da disturbo da stress post-traumatico che lavora alla Royalty and Specialist Protection. Quando viene nominato responsabile della protezione del ministro dell’Interno, si ritrova coinvolto in questioni politiche controverse che minacciano di distruggere i suoi piani. Dall’affrontare situazioni di alta tensione alle ricerche mozzafiato, la serie segue la trama altamente tesa di come sarebbe lavorare nelle parti più riservate del governo. Gli spettatori che hanno amato l’elemento di alta tensione in The Diplomat troveranno “Bodyguard” altrettanto interessante.