Le 7 teorie più grandi su Stranger Things 5 in vista di Volume 2

La quinta stagione di Stranger Things è finalmente arrivata con il rilascio di Volume 1, ricco di rivelazioni, cliffhanger e nuovi misteri in vista del gran finale. Con il debutto di Volume 2 il giorno di Natale, i fan stanno formulando ogni possibile teoria su come si concluderà l’intera saga. Ecco le sette teorie più discusse e affascinanti su Stranger Things 5 prima degli ultimi episodi.
Stranger Things 5 sta preparando un “tiro critico” alla Dungeons & Dragons
Fin dalla prima stagione, Stranger Things intreccia la sua mitologia con il mondo di Dungeons & Dragons. Ora, sembra che quella simbologia sia tornata con un nuovo significato: Eleven (Undici) + Eight (Otto) = 19. A questo si aggiunge Will, che sembra canalizzare parte dei poteri di Vecna (Uno).
Il totale? 20, cioè il celebre natural 20 di D&D, il tiro perfetto. Secondo questa teoria, l’unione dei loro poteri potrebbe rappresentare l’unica combinazione possibile per sconfiggere definitivamente Vecna.
Vecna sta costruendo un wormhole per viaggiare nel tempo
Le lezioni di Mr. Clarke sono sempre state piene di foreshadowing, e quella sui ponti Einstein-Rosen non fa eccezione. Il suo diagramma di un wormhole è identico al disegno del nuovo covo di Vecna realizzato da Will.
Se Vecna sta tentando di manipolare lo spazio-tempo, lo scopo potrebbe essere devastante:
-
impedire a Eleven di ottenere i poteri,
-
annullare gli esperimenti di Brenner,
-
o addirittura evitare la propria trasformazione in Vecna.
Una svolta temporale potrebbe essere la chiave del finale.
Vecna ha ancora un piano importante per Will Byers
Will è sempre stato il personaggio più legato mentalmente a Vecna, fin da stagione 1. La loro connessione psichica è unica e in Stranger Things 5 sembra addirittura rafforzarsi, con Will che manifesta poteri simili a quelli dell’antagonista.
Il timore è che Vecna abbia sempre considerato Will come il suo vero “asso nella manica”.
Potrebbe essere manipolato per tradire il gruppo? L’idea è dolorosa, ma non priva di indizi inquietanti.
Il Culto di Vecna sorgerà in Volume 2
La stagione 4 aveva già accennato al “Culto di Vecna” attraverso la campagna del Club Hellfire. Ora questa visione potrebbe diventare realtà: i bambini rapiti negli episodi di stagione 5 potrebbero essere destinati a diventare i suoi fedeli — o vere e proprie “batterie” psichiche.
Volume 2 potrebbe quindi mostrare una vera setta al servizio di Vecna, pronta ad amplificarne i poteri oltre ogni limite.
Il Mind Flayer è il vero villain finale di Stranger Things
Vecna ha tirato i fili della stagione 4… ma chi sta tirando i suoi ora?
Il Mind Flayer è stranamente assente in questa stagione, e questo silenzio potrebbe essere intenzionale.
Secondo molti, Vecna è solo il “Darth Vader” della serie: potente, ma comunque subordinato a una forza superiore. Il Mind Flayer potrebbe tornare in scena come boss finale assoluto del franchise, rivelando che Vecna non è mai stato il vero mastermind.
Max potrebbe sacrificarsi per salvare i bambini
Il primo episodio di Volume 2 si intitola “Escape From Camazotz”, un riferimento al mondo oscuro descritto in Nelle pieghe del tempo (A Wrinkle in Time), amatissimo da Holly.
Max è ancora imprigionata nel mindscape di Vecna dal finale della stagione 4. Considerando il suo legame con i bambini rapiti, una teoria sempre più diffusa è questa: Max potrebbe sacrificarsi per liberare tutti gli altri.
Sarebbe una chiusura tragica ma coerente con il suo arco narrativo.
Hopper sopravvive… e torna capo della polizia
Le foto dal set hanno già svelato che Hopper indosserà di nuovo la divisa da capo della polizia in qualche momento della stagione. L’uomo non era più tornato al suo ruolo ufficiale da prima della sua prigionia in Russia, nella stagione 3.
In una scena è anche stato visto parlare con Mike davanti al cinema di Hawkins, che proietta Indiana Jones e l’Ultima Crociata (1989). Questo suggerisce un epilogo ambientato dopo gli eventi principali, confermando la sopravvivenza di Hopper e la sorte di altri personaggi chiave.
Stranger Things 5 – Volume 2 debutta su Netflix il giorno di Natale, mentre il gran finale della serie arriverà il 31 dicembre.