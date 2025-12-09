Le 7 teorie più grandi su Stranger Things 5 in vista di Volume 2

Vecna ha ancora un piano importante per Will Byers

Will è sempre stato il personaggio più legato mentalmente a Vecna, fin da stagione 1. La loro connessione psichica è unica e in Stranger Things 5 sembra addirittura rafforzarsi, con Will che manifesta poteri simili a quelli dell’antagonista.

Il timore è che Vecna abbia sempre considerato Will come il suo vero “asso nella manica”.

Potrebbe essere manipolato per tradire il gruppo? L’idea è dolorosa, ma non priva di indizi inquietanti.