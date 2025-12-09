Nicholas Hoult ha letto la sceneggiatura di Man of Tomorrow: “È fantastica”

Man of Tomorrow ha finalmente una data ufficiale per l’inizio delle riprese, mentre la star dell’universo DC Nicholas Hoult anticipa cosa succederà a Lex Luthor nel sequel di Superman. Dopo il film di quest’anno, il pubblico della DCU non ha infatti ancora visto l’ultima apparizione del nemico giurato di Clark Kent, che tornerà ancora nel futuro del franchise.

In una conversazione con Variety al Red Sea Film Festival, a Hoult è dunque stato chiesto se fosse vero che avrebbe iniziato le riprese del film Man of Tomorrow nell’aprile 2026, e la star britannica ha confermato che è così. L’attore ha anche accennato brevemente alla sceneggiatura, dicendo: “L’ho vista. Non posso dire molto al riguardo, ma è fantastica”.

Ha aggiunto che “ci sono cose davvero divertenti” per Lex nel film Man of Tomorrow, che lo riunirà con Gunn per la terza volta, dato che Hoult ha interpretato l’iconico nemico di Superman anche per un cameo nella seconda stagione di Peacemaker dopo il suo debutto cinematografico nella DCU. Tuttavia, questa volta le cose saranno diverse quando Lex e l’Uomo d’Acciaio si ritroveranno sul grande schermo.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, secondo quando sostenuto da più fonti.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.