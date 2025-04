The Last of Us – Stagione 2, tutti i cambiamenti al gioco dell’episodio 2

The Last of Us – Stagione 2, Episodio 2 “Through the Valley” porta con sé molti cambiamenti rispetto al videogioco originale, dall’invasione di Jackson al ruolo di Dina nella storia. La prima stagione di The Last of Us è rimasta piuttosto fedele alla storia del primo videogioco e, sebbene ci siano stati piccoli cambiamenti, si è trattato per lo più di aggiunte piuttosto che di alterazioni. Tuttavia, la seconda stagione di The Last of Us ha già dimostrato di essere disposta ad apportare cambiamenti significativi alla storia di The Last of Us Parte II, con il secondo episodio che ha cambiato iseguenti aspetti.

Nell’episodio, Abby e la WLF arrivano a Jackson. Durante la pattuglia, Joel e Dina salvano Abby da un gruppo di Infetti, ritirandosi poi in un rifugio sciistico dove si nascondono gli amici di Abby. Nel frattempo, gli Infetti si dirigono a Jackson, razziando l’insediamento. Tornato al rifugio sciistico, Joel scopre che Abby è lì per ucciderlo. La WLF seda Dina e inizia a picchiare Joel, con Ellie che arriva proprio mentre viene ucciso.

7 Le motivazioni di Abby vengono rivelate molto prima Uno dei cambiamenti più grandi e controversi nell’episodio 2 riguarda le motivazioni di Abby. The Last of Us Parte II ha corso un grosso rischio nella gestione di Abby. Nel gioco, Abby arriva e uccide Joel, senza che il giocatore ne sappia il motivo. Pertanto, il giocatore trascorre la prima metà del gioco odiando Abby. Questo cambia solo quando avviene un cambiamento radicale. Verso la metà di The Last of Us Parte II, il giocatore assume il controllo di Abby, scoprendone lentamente le motivazioni e iniziando a simpatizzare con lei mentre si mette nei suoi panni. Forse a causa di quanto sia controverso il gioco, le motivazioni di Abby vengono rivelate molto prima nella serie HBO. Abby non solo ha menzionato che Joel ha ucciso suo padre nella première, ma rivela anche esplicitamente la sua storia passata a Joel mentre lo uccide. Questo rende Abby un po’ più empatica fin da subito, sebbene non comporti un rischio così grande come nel videogioco.

6 Dina è la compagna di pattuglia di Joel al posto di Tommy Sebbene la morte di Joel avvenga in modo simile nella serie TV e nel gioco The Last of Us, c’è un grande cambiamento per quanto riguarda il ruolo di Dina. In The Last of Us Parte II, Joel è di pattuglia con Tommy quando trovano Abby. Tommy e Joel tornano al rifugio, e Dina ed Ellie arrivano sul posto più tardi. The Last of Us – Stagione 2 cambia un po’ le cose. Invece di Tommy, Joel è in pattuglia con Dina quando incontra Abby e gli Infetti. Dina poi viaggia con Joel e Abby fino al rifugio. Tommy non è affatto coinvolto nella morte del rifugio, rimanendo indietro a difendere Jackson da un’orda di Infetti.

5 Ellie è in pattuglia con Jesse dato che Dina è con Joel Joel non è l’unico ad avere un nuovo compagno di pattuglia. Nel gioco, Ellie è con Dina quando scoprono che Joel è nei guai, e le due arrivano insieme al rifugio. Dato che nella serie HBO Dina era con Joel, questo significa che Ellie doveva essere con qualcun altro. Per questo motivo, Ellie è di pattuglia con Jesse, dove la loro relazione si approfondisce. Ellie lascia poi Jesse per dirigersi verso il rifugio sciistico, dove lei e Dina sono ancora presenti durante la morte di Joel.

4 Abby scopre il nome di Joel da Dina Un altro dei momenti più controversi di The Last of Us Parte II riguarda il modo in cui Abby scopre l’identità di Joel. Alcuni giocatori hanno trovato un po’ troppo comodo che Joel fosse proprio colui che ha salvato Abby, visto che era andata fino a Jackson a cercarlo. Poi, presentandosi, ha detto ad Abby il suo nome, le dice involontariamente che ha trovato il suo bersaglio. Dato che Joel è un sopravvissuto esperto, è un po’ insolito per lui rivelare il suo vero nome a uno sconosciuto, poiché potrebbe trattarsi di un predone, una Luce o di qualsiasi altro tipo di individuo pericoloso. La seconda stagione di The Last of Us adotta un approccio diverso. Dopo aver salvato Abby, Joel si ricongiunge a Dina in un edificio abbandonato. Prima di vedere Abby, Dina chiama Joel, pronunciando il suo nome. Abby lo riconosce immediatamente, e ne deduce che il suo salvatore sia anche l’assassino di suo padre. Alcuni potrebbero sostenere che questo approccio sia più adatto alla storia di The Last of Us, in quanto risulta un po’ più credibile.

3 Joel tenta di ottenere l’aiuto di Abby per l’attacco degli Infetti a Jackson L’errore che Joel ha commesso andando al rifugio sciistico di Abby è stato quello che gli è costato la vita. Tuttavia, le sue motivazioni per commettere questo errore sono diverse nel videogioco e nella serie HBO. In The Last of Us Parte II, Joel e Tommy salvano Abby da un’orda di Infetti. Tuttavia, a questo punto si è verificata anche una violenta tempesta. Abby invita i due a tornare al loro rifugio sciistico per aspettare che finisca. Usa la tempesta e gli Infetti, attirandoli con successo nella sua trappola. The Last of Us – Stagione 2, episodio 2, cambia leggermente la situazione. Non c’è la tempesta, ma c’è ancora un’orda di Infetti. Infatti, gli Infetti stanno attaccando Jackson, e Joel capisce che hanno bisogno di aiuto. Tuttavia, lui e Dina capiscono che non sopravvivranno al viaggio di ritorno. Abby racconta ai due dei suoi amici, e Joel si reca allo chalet nella speranza di ottenere il loro aiuto. Tuttavia, muore prima ancora di averne la possibilità.

2 La morte di Joel è causata da una pugnalata di una mazza da golf La morte di Joel è un grosso problema, ma The Last of Us, stagione 2, episodio 2, apporta una piccola modifica al modo in cui avviene effettivamente. La tortura e la morte di Joel sono ugualmente brutali in entrambe le versioni della storia. Viene colpito e picchiato con una mazza da golf, anche se Abby della HBO fa un ulteriore passo avanti. In The Last of Us Parte II, Abby colpisce Joel in testa con la mazza da golf fino a farlo morire. Nella seconda stagione di The Last of Us, Abby lo colpisce con la mazza da golf così forte da romperla. Poi prende il manico rotto e pugnala Joel al collo, e questo è il colpo mortale.