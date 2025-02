9-1-1: Lone Star, la spiegazione del finale

9-1-1: Lone Star si è ufficialmente conclusa dopo cinque anni di salvataggi ad alto rischio e sviluppo emotivo dei personaggi. La serie texana spin-off di 9-1-1 è iniziata nel 2020 come primo spinoff del franchise, ma ha rapidamente consolidato la propria identità grazie a personaggi diversi e a trame uniche. La cancellazione di 9-1-1: Lone Star ha purtroppo confermato che la quinta stagione sarà l’ultima per i vigili del fuoco di Austin, ma il finale della serie ha trattato bene la maggior parte dei suoi personaggi.

Rob Lowe ha guidato il cast di 9-1-1: Lone Star nel ruolo di Owen Strand, il capitano trapiantato del 126 dopo una catastrofe che ha lasciato Judson “Judd” Ryder (Jim Parrack) come unico sopravvissuto. Owen recluta Marjan Marwani (Natacha Karam), Paul Strickland (Brian Michael Smith) e Mateo Chavez (Julian Works) per unirsi a lui e a suo figlio TK (Ronen Rubinstein) nella ricostruzione della 126. La seconda stagione di 9-1-1: Lone Star ha introdotto Tommy Vega (Gina Torres), il nuovo capitano paramedico che ha portato alla ribalta se stessa e Nancy Gillian (Brianna Baker). Il talentuoso ensemble ha aggiunto trame avvincenti a 9-1-1: Lone Star, fino al finale.

Owen muore nel finale di 9-1-1: Lone Star?

Dopo essere collassato più volte, Owen riesce a spegnere il reattore. Quando i rinforzi accorrono per aiutarlo, 9-1-1: Lone Star sfuma su un paramedico che guarda scioccato il corpo incosciente di Owen, lasciando intendere che il capitano dei pompieri è morto mentre salvava il mondo.

Dopo aver ricostruito le vite dell’ensemble dopo un salto temporale di cinque mesi, 9-1-1: Lone Star toglie il tappeto da sotto i piedi agli spettatori nei suoi momenti finali. Owen sopravvive al finale di 9-1-1: Lone Star e finisce addirittura per diventare il capo dei pompieri di New York. Il finale della serie lascia che il pubblico creda che Owen sia morto fino alla scena conclusiva, preparando una conclusione scioccante e piena di speranza.

Come Carlos e TK hanno ottenuto l’affidamento di Jonah nel finale di 9-1-1: Lone Star

TK e Carlos Reyes (Rafael L. Silva) si sono messi insieme per la prima volta nella stagione 1 di 9-1-1: Lone Star, ma la loro relazione è durata per tutta la serie (salvo una temporanea rottura nella stagione 3). Dopo essersi sposati alla fine della quarta stagione di 9-1-1: Lone Star, TK e Carlos hanno trascorso l’ultima stagione a gestire i conflitti come mariti, fino a quando il fratellastro di TK, Jonah, è stato trasferito in seguito all’incarcerazione del padre. TK ha voluto subito adottare Jonah, ma Carlos si è dovuto convincere. Anche dopo che i due si sono messi d’accordo, l’adozione non è stata un’impresa semplice.

TK e Carlos sono considerati una delle coppie più affiatate della serie 9-1-1, ma come ha sottolineato l’assistente sociale durante la visita a casa, entrambi svolgevano lavori pericolosi per la vita, rispettivamente come paramedico e Texas Ranger. Sebbene entrambi amassero il loro lavoro, la coppia ha trovato una soluzione difficile ma adeguata. TK lascia il suo lavoro nel finale di 9-1-1: Lone Star per diventare il custode di Jonah. Il salto temporale li mostra come un’unità familiare felice, con Jonah che chiama TK “papà fratello”.

Tommy ha sconfitto il cancro nel finale di 9-1-1: Lone Star?

Il destino di Tommy in 9-1-1: Lone Star ha subito una brusca svolta nel penultimo episodio (“Impact”), lasciando intendere che l’infallibile Gina Torres sarebbe morta nel finale di 9-1-1: Lone Star. Dopo che un’improvvisa diagnosi di cancro al seno ha scosso il mondo di Tommy in 9-1-1: Lone Star, stagione 5, episodio 6, la trama di Tommy si è incentrata sulla sua emergenza sanitaria, con la 126 che lottava per ottenere un finanziamento speciale per il suo trattamento sperimentale. Anche dopo l’inizio del trattamento, il medico di Tommy l’ha avvertita che poteva avere meno di settimane di vita, incoraggiandola a mettere in ordine i suoi affari.

Durante il finale di 9-1-1: Lone Star, Tommy si è unito ai 126 in chiamata al Travis State, insistendo sul fatto che avrebbe preferito morire nel dolore mentre aiutava gli altri piuttosto che andarsene in pace a casa sua. Tommy esegue persino una rischiosa craniostomia sul campo per salvare la vita di un professore e scoprire la posizione del pulsante di spegnimento. Dopo aver contribuito a evitare una fusione nucleare, il suo medico ha notizie miracolose dopo il salto temporale: I tumori cancerosi di Tommy scompaiono nel finale di 9-1-1: Lone Star e lei torna al lavoro come capitano paramedico della 126.

Charles era davvero lì? Le visioni di Tommy nel finale di 9-1-1: Lone Star, spiegate

Tommy è entrato nella serie insieme al marito Charles (Derek Webster) nella première della seconda stagione di 9-1-1: Lone Star. I due erano una coppia felice e consolidata, vecchi amici di Judd e Grace. Alla fine della stagione, Tommy trova improvvisamente Charles senza reagire nella scena finale dell’episodio 12 della stagione 2 di 9-1-1: Lone Star. Charles morì a causa di un aneurisma, lasciando Tommy e le sue due figlie gemelle senza un soldo. Anni dopo, Charles è apparso dopo la prognosi fatale di Tommy in 9-1-1: Lone Star, stagione 5, episodio 11, presumibilmente per aiutarlo a guidare Tommy nell’aldilà.

9-1-1: Lone Star ha giocato con il soprannaturale nel corso della serie, mostrando in particolare il potere dei curanderas (guaritori spirituali) applicato a Tommy e al capitano paramedico originale, Michelle Blake (Liv Tyler). 9-1-1: Lone Star ha anche suggerito che i fantasmi sono reali quando le candele si sono accese da sole durante l’anniversario di Charles e Tommy, facendo credere a quest’ultimo che fosse un segno da parte sua. Per questo motivo, è altrettanto possibile che 9-1-1: Lone Star stesse fornendo una prova dell’esistenza dell’aldilà o che Charles fosse solo un frutto dell’immaginazione di Tommy, ma la sua presenza è stata comunque una nota agrodolce con cui concludere.

Come 9-1-1: Lone Star ha creato un possibile spinoff a New York

Anche se nel frattempo sono cambiate molte cose, Owen termina la serie nello stesso luogo in cui l’ha iniziata: New York. Il trauma dell’attacco dell’11 settembre lo ha perseguitato per tutta la durata di 9-1-1: Lone Star, ma Owen ha sempre usato il suo dolore per motivare se stesso e i suoi subordinati durante i salvataggi ad alto rischio. Ora che è cresciuto e ha imparato un’infinità di lezioni di vita dal periodo trascorso in Texas, la posizione di Owen come capo dei pompieri apre la porta a uno spinoff di 9-1-1 a New York.

Il secondo spinoff di 9-1-1 ha ispirato una lunga discussione su quali città sarebbero adatte a un procedurale sui primi soccorritori, ma il finale di 9-1-1: Lone Star prevede un’opzione sempreverde. Con Owen che supervisiona un carico di lavoro molto più ampio, il suo lavoro e il dipartimento che gestisce potrebbero facilmente costituire un nuovo show. Sarebbe difficile avere una serie di 9-1-1 con Owen e senza il resto dei 126, ma c’è sempre la possibilità di avere guest star o cammei.

Chi è il nuovo capitano della 126 in 9-1-1: Lone Star?

Dal pilota di 9-1-1: Lone Star, Judd aveva un conto in sospeso con la 126. Era l’unico sopravvissuto a un evento di massa che lo aveva lasciato in lutto. Era l’unico sopravvissuto a un evento di massa che lo aveva lasciato in lutto per i vigili del fuoco caduti, e naturalmente aveva reagito negativamente all’arrivo di Owen per rinnovare completamente la caserma. Dopo essersi unito alla nuova 126, ha servito Owen come un leale tenente fino a quando suo figlio Wyatt (Jackson Pace) ha avuto un incidente. Judd si è ritirato prima per prendersi cura di Wyatt, ma gli mancava essere un pompiere. Dopo che Wyatt è diventato il nuovo centralinista del 9-1-1: Lone Star, Judd è stato libero di tornare come “pivello” (vigile del fuoco in prova).

Judd ha accettato il suo ruolo accanto a Wyatt e a sua figlia Charlie. Grace è rimasta all’estero, ma è stata menzionata di sfuggita.

9-1-1: Lone Star regala il lieto fine a Marjan e Mateo

Mateo ha dovuto affrontare improvvisamente l’espulsione dopo un breve combattimento in 9-1-1: Lone Star, stagione 5, episodio 11, lasciando uno dei personaggi preferiti dai fan sull’orlo di dover lasciare il Paese. Incoraggiato dal periodo trascorso con la 126, Mateo si è rappresentato da solo all’udienza per l’espulsione e ha convinto il giudice ad accelerare la sua cittadinanza.

Nel frattempo, Marjan ha messo radici in Texas. Il “Firefox” virale aveva inizialmente pianificato di tornare a Miami per mettere su famiglia, ma Marjan ha finito per trovare l’amore ad Austin. Dopo essersi sposato in “All Who Wander”, Marjan si è messo in disparte. Il finale di 9-1-1: Lone Star l’ha riportata a fuoco un’ultima volta per rivelare che Marjan è incinta. Anche se lo show non sarà mai in grado di esplorare tutti i personaggi e di vederne pienamente il potenziale, il finale di 9-1-1: Lone Star ha fornito un senso di chiusura per la maggior parte del suo grande cast.

Il vero significato del finale di 9-1-1: Lone Star

9-1-1: Lone Star è soprattutto una questione di famiglia. I primi soccorritori chiamano i loro colleghi fratelli e sorelle, ma 9-1-1: Lone Star ha dimostrato che va ben oltre le parole. La 126 era un gruppo di personaggi diversi e unici che, nel caos del loro lavoro, hanno trovato una famiglia l’uno nell’altro. 9-1-1: Lone Star ha mostrato la complessità del lavoro di un primo soccorritore e i sacrifici che deve fare, il pericolo che deve affrontare e le conseguenze che deve affrontare ogni giorno.

9-1-1: Lone Star aveva una missione chiara: insieme, sono più forti. Il procedurale ha offerto un piccolo scorcio del puro coraggio che i primi soccorritori mostrano di fronte alle avversità, e l’eredità lasciata dimostra che 9-1-1: Lone Star continuerà a vivere per gli anni a venire.