Batman: James Gunn conferma che a breve dovrò leggerà e studiare due sceneggiature

Il film The Brave and The Bold, che rilancerà Batman nell’universo DC, riceve un importante aggiornamento da James Gunn. Il capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” vede diversi eroi della Justice League reinventati sul grande e piccolo schermo, tra cui il Cavaliere Oscuro nella serie di Gunn.

Poiché The Brave and The Bold ha ingaggiato Andy Muschietti per dirigere la rivisitazione di Batman della DCU, la storia si concentrerà su Bruce Wayne che scopre l’esistenza di suo figlio, Damian Wayne, alias Robin. Anche se al momento non è stata ancora fissata una data di uscita per The Brave and The Bold, il film sta compiendo passi da gigante per diventare realtà.

Durante una nuova intervista con Omelete per promuovere il film Superman di Gunn, il sito ha chiesto al co-CEO della DC Studios quanti copioni di Batman prevede di leggere nei prossimi mesi. Con una risata, Gunn ha risposto: “Due”. Uno è The Batman – Parte 2 di Matt Reeves, mentre l’altro è chiaramente The Brave and The Bold.

Sebbene Gunn abbia già dichiarato di stare lavorando con uno sceneggiatore alla sceneggiatura di The Brave and The Bold, rimane ancora un mistero chi sia effettivamente lo sceneggiatore, dato che non ha ancora rivelato il suo nome. Probabilmente questa intervista è stata condotta proprio prima dell’aggiornamento sulla sceneggiatura di The Batman 2 di Reeves, avvenuto il 27 giugno.

Cosa significa l’aggiornamento di James Gunn sulla DCU per Batman della DC Studios

Mentre il tempo dirà chi sta lavorando con Gunn alla sceneggiatura del film The Brave and The Bold, questa è forse la più grande novità sul reboot di Batman della DCU per il 2025, almeno finora. Se la sceneggiatura sarà pronta nei prossimi mesi e verrà approvata, ciò significa che il casting potrebbe iniziare alla fine di quest’anno o nel 2026.

La domanda più importante, tuttavia, è dove finirà The Brave and The Bold nel calendario delle uscite della DCU. Dato che la DC Studios intende distribuire solo due film live-action della DCU all’anno, il 2026 è già occupato da Supergirl il 26 giugno e Clayface l’11 settembre.

Al più presto, The Brave and The Bold potrebbe non uscire prima del 2027, ma dipende anche da quando il film entrerà effettivamente in fase di riprese e se la sceneggiatura attuale sarà quella definitiva. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento di Gunn sulla sceneggiatura di The Brave and The Bold è ancora motivo di grande entusiasmo.