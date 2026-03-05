Insospettabili sospetti: il film è tratto da una storia vera?

Il famoso attore di “Scrubs” Zach Braff è anche un regista che sa come raccontare una storia, come dimostra l’heist movie (film di rapine) del 2017 Insospettabili sospetti. Inoltre, con attori leggendari come Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin e Christopher Lloyd a guidare il cast, il film si rivela accattivante e molto efficace dal punto di vista comico. Un trio di pensionati si ritrova con le spalle al muro quando le loro pensioni vengono improvvisamente cancellate. Tuttavia, poiché hanno ancora delle famiglie da mantenere, i tre tentano di mettere a segno un’audace rapina.

La vecchiaia è senza dubbio d’oro in questa commedia d’azione, che nasconde temi come la famiglia e la gerontologia dietro un abito esilarante e presentabile. Dopo la sua anteprima nell’estate del 2017, il film ha ottenuto una buona risposta da parte dei fan, ma un’accoglienza mista da parte della critica, che ha sottolineato come il film non si discosti troppo dagli schemi. Tuttavia, ci si potrebbe chiedere se il film sia basato su una storia vera di pensionati privati dei loro diritti che rivendicano ciò che è loro dovuto. In tal caso, esaminiamo la credibilità della storia.

Insospettabili sospetti è basato su una storia vera?

No, Insospettabili sospetti non è basato su una storia vera. Zach Braff ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Theodore Melfi, che ha tratto la storia dall’omonimo film di Martin Brest del 1979. Edward Cannon ha invece scritto la storia originale. Nel XXI secolo abbiamo assistito a diversi remake di titoli classici, il che dimostra l’importanza dei classici nella cultura popolare e nell’immaginario collettivo. Il 12 ottobre 2012, la New Line Cinema e la Warner Brothers hanno così reso noto che stavano valutando la possibilità di realizzare un remake della commedia del 1979. Tony Bill, coproduttore del film originale, ha ricoperto anche il ruolo di produttore esecutivo nel remake.

Tuttavia, il film aggiorna la trama del film precedente per un finale più felice. Melfi ha insistito per aggiornare la storia originale, dato che i personaggi principali muoiono o finiscono in prigione nel finale del film del 1979. Non si tratta affatto di un lieto fine, e Melfi ha ragionato che non avrebbe voluto vedere un film con un finale tragico dopo due ore in cui gli spettatori tifavano per gli eroi. Ha cercato di far compiere agli eroi una rapina perfetta e di farli fuggire con il denaro verso il tramonto, e i produttori erano d’accordo con lui. È così che è nata la storia del film del 2017.

Il discorso che Joe tiene dopo il trapianto di rene di Willie e Al sembra quasi un discorso funebre, anche se in seguito si scopre che si tratta di un discorso di nozze. Questa scena è stata scritta in omaggio al film precedente, in cui i personaggi di Willie e Al muoiono di vecchiaia poco dopo la rapina. La sceneggiatura di Melfi era ricca di colpi di scena e adrenalina, e Zach ha affermato che il cast di veterani ha accettato di partecipare dopo aver apprezzato la sceneggiatura.

Sir Michael Caine avrebbe poi affermato che questo è stato uno dei film più felici della sua lunga carriera di attore. Le riprese si sono svolte durante le vacanze estive e la star ha così potuto raddoppiare il programma con una vacanza in famiglia. Ha portato con sé la sua famiglia, ha trovato un alloggio vicino al set e si è goduto le vacanze con i suoi cari. Tornando all’aspetto del realismo, gli attori veterani hanno eseguito la maggior parte delle acrobazie da soli e gli stuntman non hanno dovuto fare molto. Secondo il regista, gli attori erano fin troppo felici di partecipare alle scene d’azione perché provavano un’inevitabile scarica di adrenalina.

Inoltre, Joey King ha trascorso settimane con un vero allenatore di softball per perfezionare le sue scene di softball. Anche il veicolo utilizzato per la rapina risulta piuttosto realistico. Il team di scenografi ha preso in considerazione diversi veicoli per la sua realizzazione, tra cui la Mystery Machine di “Scooby-Doo”. La banca immaginaria, chiamata Williamsburg Savings Bank (WSB), è forse un po’ meno immaginaria di quanto si possa pensare. Una banca con questo nome esisteva davvero fino a quando la HSBC Bank non ne ha rilevato le attività. Le scene sono state girate anche nella vecchia sede della WSB nel quartiere di Brooklyn.

Durante la rapina, Joe, Al e Willie nascondono la loro identità indossando maschere di Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis, Jr. Conosciuto collettivamente come il “Rat Pack”, l’iconico trio ha recitato nell’originale “Ocean’s 11”. Un altro film di rapine citato nel film è “Quel pomeriggio di un giorno da cani” di Sidney Lumet, un classico del genere. Considerando tutti gli aspetti, il film è abbastanza consapevole dei suoi predecessori e, anche se non è così realistico, regala risate di cuore.