Jason Momoa parla della sua partecipazione al DCU nel ruolo di Lobo dopo il rilancio dello Snyderverse

Sebbene non sia il protagonista di Supergirl, il debutto dell’iconico personaggio DC Lobo è uno degli elementi più attesi del film. Jason Momoa, star di Aquaman, lo interpreterà in un ruolo secondario, mentre Milly Alcock sarà la protagonista nel ruolo di Kara Zor-El/Supergirl. Dato che ha recitato anche nel DC Extended Universe, la sua partecipazione al reboot del DC Universe è stata una sorpresa per i fan, ma Momoa era interessato al ruolo di Lobo già da molto tempo.

Infatti, l’attore ha recentemente dichiarato di preferire questo ruolo moralmente ambiguo a quello eroico che ha interpretato in precedenza. “È fantastico”, ha detto Momoa (tramite DCU Prime TV su X). “Il mio sogno più grande è interpretare Lobo. Volevo interpretarlo più di Aquaman. Ci siamo”. In precedenza, il co-CEO della DC Studios James Gunn aveva rivelato che Momoa aveva effettivamente fatto pressioni per interpretare Lobo, fin da quando il regista di Superman era stato annunciato come parte della nuova leadership del franchise.

“Quando è stato annunciato che avevo ottenuto il lavoro, ho ricevuto immediatamente un messaggio”, ha dichiarato Gunn. “Era Jason Momoa che mi scriveva… tutto in maiuscolo, ‘Lobo, baby’. Un miliardo di punti esclamativi”. Anche il partner di produzione e co-CEO di Gunn, Peter Safran, ha detto la sua, affermando: “Beh, stiamo parlando di Jason Momoa. È perfetto per la parte. Nella vita reale, lui è Lobo”.

Nel corso degli anni, Momoa ha espresso apertamente il suo amore per Lobo dopo la notizia iniziale della sua partecipazione al cast. “Penso semplicemente di essere la persona giusta per interpretare il ruolo”, ha detto l’attore. “Se dovessero assegnarmi un ruolo stereotipato, mettetemi in Lobo. Moto, sigari, feste, dreadlocks… ama la lotta, è divertente”.

“Questo è il ruolo che ho sempre voluto interpretare”, ha detto Momoa a Screen Rant l’anno scorso. “È il fumetto che ho amato, quindi sono davvero nervoso… È quasi scontato interpretare questo personaggio”. Al momento, l’unica apparizione annunciata di Momoa nei panni di Lobo è in Supergirl, ma l’attore ha espresso la volontà di tornare nella DCU e sicuramente non mancherà occasione per riportarlo in scena.

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.