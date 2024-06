Addam di Hull: chi è il nuovo personaggio della seconda stagione di House of the Dragon?

Un nuovo concorrente è arrivato nella Stagione 2 di House of the Dragon. L’episodio di questa settimana, “Rhaenyra la crudele“, presenta agli spettatori un personaggio chiave di Fire & Blood, che già promette bene. Stiamo parlando di Addam di Hull (Clinton Liberty), fratello di Alyn (Abubakar Salim).

Arriva a Driftmark per lavorare con Alyn sulla flotta Velaryon e cerca di convincere il fratello a sfruttare la sua posizione di marinaio più fidato di Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Più tardi, Addam viene visto raccogliere molluschi sulla spiaggia quando un drago vola e attira la sua attenzione. Questo è il preludio di una delle migliori storie della Danza dei Draghi.

I Neri hanno troppi draghi e non abbastanza cavalieri

Al momento, i Neri hanno troppi draghi senza cavaliere, compreso Seasmoke, visto che Laenor è fuori scena, ormai. Il problema è che non tutti hanno le caratteristiche necessarie per cavalcare un drago, cosa che di solito è legata alla discendenza valyriana. Rhaenyra (Emma D’Arcy) viene vista brevemente studiare proprio questo aspetto nel suo ufficio a Roccia del Drago, lasciando intendere che il problema potrebbe essere presto risolto, e Addam di Hull ha un ruolo in questo senso.

La sua scena sulla spiaggia, mentre fissa Seasmoke, è toccante e mostra una persona proveniente da un ambiente umile che guarda con ambizione alla grandezza. Sia lui che Alyn provengono da Hull, una città vicina a Driftmark e, secondo i libri, sono bastardi Velaryon di Lord Corlys o di suo figlio, Ser Laenor Velaryon (John Macmillan). Molto probabilmente sono figli di Corlys, dato che nella prima stagione viene rivelato che Laenor è gay. In ogni caso, questo significa che Addam e Alyn hanno sangue valyriano e sono destinati a cose più grandi dell’umile vita che conducono attualmente.

Lord Corlys è alla ricerca di un erede per la Casa Velaryon

Uno degli aspetti più toccanti della prima stagione di House of the Dragon è stato il rapporto di Lord Corlys con il nipote ed erede di Driftmark, Lucerys Velaryon (Elliot Grihault). Non gli è mai importato che Luke fosse chiaramente un bastardo e non il figlio di Laenor, e ha cercato di insegnare al ragazzo a navigare e a svolgere i suoi compiti. Ora, però, Lord Corlys ha perso tutti i suoi eredi e la Casa Velaryon ha bisogno di qualcuno che porti avanti la sua eredità.

L’introduzione di Addam e Alyn nella seconda stagione è sicuramente legata alla ricerca di un erede da parte di Lord Corlys. Il suo tono caloroso quando parla con Alyn nella prima puntata della seconda stagione, “Un figlio per un figlio“, potrebbe implicare che egli sappia che Alyn e suo fratello sono entrambi suoi figli e che li abbia tenuti d’occhio da lontano. Quando i fratelli si incontrano, Addam e Alyn parlano a lungo della famiglia, scherzano e sembrano essere molto uniti. Addam, raccogliendo molluschi, dimostra la sua intraprendenza e la sua voglia di lavorare, mentre Alyn è affidabile e competente. Sono tutte caratteristiche che ogni Lord vorrebbe nei suoi eredi, quindi Lord Corlys dovrebbe ritenersi fortunato.

Addam Velaryon dovrà vedersela con Seasmoke e Rhaenys Targaryen

Resta da vedere come Addam e Alyn possano essere inseriti nelle dinamiche della Casa Velaryon. Essendo bastardi, non sono figli della Principessa Rhaenys Targaryen (Eve Best) e, sebbene la Regina che non fu mai sia la Targaryen più equilibrata del gioco, ha pur sempre il sangue del drago. Ha sopportato la perdita dei suoi due figli, e vedere due bastardi di lui prendere il posto dei suoi figli non può essere piacevole.

La chiave di tutto questo potrebbe essere il drago Seasmoke. Addam ha soggezione di lui quando vola, e tra i due scocca sicuramente una scintilla. Seasmoke era anche la cavalcatura di Laenor prima della sua finta morte, il che potrebbe rendere le cose più facili da accettare per Rhaenys. I Targaryen hanno un legame profondo con i draghi e se il drago di Laenor accetta Addam, questo dovrebbe essere sufficiente anche per Rhaenys. Tuttavia, non è chiaro come Addam possa reclamare Seasmoke se Laenor è ancora vivo.

